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При сходе оползня в Таджикистане погибли трое детей
При сходе оползня в Таджикистане погибли трое детей
Пять человек, в том числе трое детей, погибли на севере Таджикистана в результате схода оползня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь КЧС республики Умеда... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:44
2021-05-18T11:44
таджикистан
происшествия
в мире
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ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Пять человек, в том числе трое детей, погибли на севере Таджикистана в результате схода оползня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь КЧС республики Умеда Юсуфи."Погибшим женщинам было по 23 года, оползень унес жизни троих их малолетних детей", - сообщила Юсуфи.Затяжные проливные дожди на прошлой неделе вызвали стихийные бедствия в 15 различных городах и районах Таджикистана. На юге разрушились более 35 домов, 96-обвалились частично, залито грязевой жижей свыше 100 гектаров пахотных земель, 768 приусадебных участков.
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таджикистан, происшествия, в мире

При сходе оползня в Таджикистане погибли трое детей

11:44 18.05.2021
 
© Sputnik / Taleh MahmudovПоследствия схода оползня
Последствия схода оползня - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Sputnik / Taleh Mahmudov
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Пять человек, в том числе трое детей, погибли на севере Таджикистана в результате схода оползня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь КЧС республики Умеда Юсуфи.
"Трагедия произошла в района Деваштич Согдийской области, когда на дом обрушился земляной оползень, в результате чего погибли пятеро человек, в том числе трое детей. Сход оползня спровоцировало неправильное орошение сада, на территории которого был построен дом", - сказала Юсуфи. По ее словам, оползень проломил стену дома, после чего обрушилась крыша.
"Погибшим женщинам было по 23 года, оползень унес жизни троих их малолетних детей", - сообщила Юсуфи.
Затяжные проливные дожди на прошлой неделе вызвали стихийные бедствия в 15 различных городах и районах Таджикистана. На юге разрушились более 35 домов, 96-обвалились частично, залито грязевой жижей свыше 100 гектаров пахотных земель, 768 приусадебных участков.
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