https://ria.ru/20210518/opolzen-1732771814.html

При сходе оползня в Таджикистане погибли трое детей

При сходе оползня в Таджикистане погибли трое детей

Пять человек, в том числе трое детей, погибли на севере Таджикистана в результате схода оползня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь КЧС республики Умеда... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:44

2021-05-18T11:44

2021-05-18T11:44

таджикистан

происшествия

в мире

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ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Пять человек, в том числе трое детей, погибли на севере Таджикистана в результате схода оползня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь КЧС республики Умеда Юсуфи."Погибшим женщинам было по 23 года, оползень унес жизни троих их малолетних детей", - сообщила Юсуфи.Затяжные проливные дожди на прошлой неделе вызвали стихийные бедствия в 15 различных городах и районах Таджикистана. На юге разрушились более 35 домов, 96-обвалились частично, залито грязевой жижей свыше 100 гектаров пахотных земель, 768 приусадебных участков.

https://ria.ru/20210324/opolzen-1602654710.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таджикистан, происшествия, в мире