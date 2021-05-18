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Два человека погибли при обстреле приграничных районов Израиля

Два человека погибли при обстреле приграничных районов Израиля - РИА Новости, 18.05.2021

Два человека погибли при обстреле приграничных районов Израиля

Два человека погибли при попадании ракеты в здание в округе Эшколь на границе с сектором Газа, сообщил пресс-секретарь службы Скорой помощи "Маген Давид Адом". РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:06

2021-05-18T15:06

2021-05-18T15:14

ашкелон

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Два человека погибли при попадании ракеты в здание в округе Эшколь на границе с сектором Газа, сообщил пресс-секретарь службы Скорой помощи "Маген Давид Адом".Ранее сообщалось, что десять человек ранены, четверо из них в тяжелом состоянии."Медики Скорой помощи определили гибель двоих мужчин в возрасте примерно 30 лет", - говорится в сообщении медиков.Врачи также сообщают, что семь человек были ранены осколками, в том числе один человек в тяжелом состоянии. Все они были эвакуированы в больницу Сорока в Ашкелоне на вертолете и в машинах скорой помощи.

ашкелон

сектор газа

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ашкелон, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире