https://ria.ru/20210518/navalnyy-1732870164.html

Нарышкин прокомментировал ситуацию с Навальным

Нарышкин прокомментировал ситуацию с Навальным - РИА Новости, 18.05.2021

Нарышкин прокомментировал ситуацию с Навальным

Алексей Навальный был осужден в России независимым судом за экономическое преступление, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T21:06

2021-05-18T21:06

2021-05-18T21:06

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

сергей нарышкин

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Алексей Навальный был осужден в России независимым судом за экономическое преступление, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Независимый суд в России признал его (Навального) виновным в совершении экономического преступления", - сказал Нарышкин.В интервью Би-Би-Си Нарышкин задался вопросом, почему на Западе Навального называют "ведущим оппозиционным политиком" России. По его словам, парламентская оппозиция в России представлена тремя партиями: КПРФ, ЛДПР и "Справедливой Россией". "Вы почему-то считаете лидером оппозиции Навального", - добавил глава СВР."Лидер парламентской оппозиции или любой депутат оппозиции, будучи уличенным в воровстве и в коррупции и осужденный за это, - как вы будете о нем говорить - как об осужденном за оппозиционную деятельность или за воровство?", - отметил Нарышкин.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210518/navalnyy-1732774088.html

https://ria.ru/20210430/navalnyy-1730671717.html

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2021

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), сергей нарышкин, происшествия