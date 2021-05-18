Нарышкин прокомментировал ситуацию с Навальным
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Алексей Навальный был осужден в России независимым судом за экономическое преступление, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Независимый суд в России признал его (Навального) виновным в совершении экономического преступления", - сказал Нарышкин.
В интервью Би-Би-Си Нарышкин задался вопросом, почему на Западе Навального называют "ведущим оппозиционным политиком" России. По его словам, парламентская оппозиция в России представлена тремя партиями: КПРФ, ЛДПР и "Справедливой Россией". "Вы почему-то считаете лидером оппозиции Навального", - добавил глава СВР.
"Лидер парламентской оппозиции или любой депутат оппозиции, будучи уличенным в воровстве и в коррупции и осужденный за это, - как вы будете о нем говорить - как об осужденном за оппозиционную деятельность или за воровство?", - отметил Нарышкин.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.