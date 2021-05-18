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https://ria.ru/20210518/navalnyy-1732774088.html
Суд признал отказ заводить дело на ФСБ по требованию Навального законным
Суд признал отказ заводить дело на ФСБ по требованию Навального законным
Второй западный окружной военный суд во вторник отклонил жалобу защиты Алексея Навального на отказ возбуждать уголовное дело против сотрудников ФСБ после... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:54
2021-05-18T12:06
госпитализация алексея навального
россия
ив роше
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
германия
омск
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд во вторник отклонил жалобу защиты Алексея Навального на отказ возбуждать уголовное дело против сотрудников ФСБ после ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Решение 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья Владимир Краснов.Сам блогер, отбывающий наказание в колонии, отказался участвовать в заседании даже по видеосвязи. Его юристы в суд также не явились.Выступая в суде, прокурор попросил отклонить жалобу. По его данным, поданное в Главное следственное управление СК РФ заявление "не содержит данных о наличии в действиях сотрудников ФСБ признаков какого-либо преступления".Он также напомнил, что по факту экстренной госпитализации Навального проводилась проверка в томской полиции и в ходе нее "все версии были отработаны".Судья огласил только вводную и резолютивную части решения, мотивы, которыми он руководствовался, принимая его, он изложит в полной версии, которую разошлет участникам процесса. После получения у них будет полгода, чтобы обжаловать его в кассационной инстанции.Заявление о возбуждении уголовного дела было подано в главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет.Предполагаемое бездействие следователя, принявшего такое решение, и было обжаловано в суде. Впоследствии 235-й гарнизонный военный суд отклонил эту жалобу, а теперь это решение признал законным и окружной суд.Кроме того, проверкой обстоятельств самой ситуации непосредственно после ЧП занимался Томский линейный отдел МВД России, по ее итогам также отказавший в возбуждении уголовного дела "за отсутствием события преступления".Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – до сих пор не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://ria.ru/20210514/navalnyy-1732231361.html
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госпитализация алексея навального, россия, ив роше, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, германия, омск, происшествия

Суд признал отказ заводить дело на ФСБ по требованию Навального законным

11:54 18.05.2021 (обновлено: 12:06 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд во вторник отклонил жалобу защиты Алексея Навального на отказ возбуждать уголовное дело против сотрудников ФСБ после ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья Владимир Краснов.
Сам блогер, отбывающий наказание в колонии, отказался участвовать в заседании даже по видеосвязи. Его юристы в суд также не явились.
Выступая в суде, прокурор попросил отклонить жалобу. По его данным, поданное в Главное следственное управление СК РФ заявление "не содержит данных о наличии в действиях сотрудников ФСБ признаков какого-либо преступления".
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Он также напомнил, что по факту экстренной госпитализации Навального проводилась проверка в томской полиции и в ходе нее "все версии были отработаны".
Судья огласил только вводную и резолютивную части решения, мотивы, которыми он руководствовался, принимая его, он изложит в полной версии, которую разошлет участникам процесса. После получения у них будет полгода, чтобы обжаловать его в кассационной инстанции.
Заявление о возбуждении уголовного дела было подано в главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет.
Предполагаемое бездействие следователя, принявшего такое решение, и было обжаловано в суде. Впоследствии 235-й гарнизонный военный суд отклонил эту жалобу, а теперь это решение признал законным и окружной суд.
Кроме того, проверкой обстоятельств самой ситуации непосредственно после ЧП занимался Томский линейный отдел МВД России, по ее итогам также отказавший в возбуждении уголовного дела "за отсутствием события преступления".
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Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – до сих пор не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.
В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
 
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияИв РошеАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинГерманияОмскПроисшествия
 
 
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