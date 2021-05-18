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Путин наградил Чайку и Беглова орденами

Путин наградил Чайку и Беглова орденами - РИА Новости, 18.05.2021

Путин наградил Чайку и Беглова орденами

Президент России Владимир Путин наградил полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку орденом "За заслуги перед... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:17

2021-05-18T15:17

2021-05-18T16:54

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политика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Орден II степени получил губернатор Петербурга Александр Беглов."За большой вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Чайку Юрия Яковлевича - полномочного представителя президента РФ в Северокавказском федеральном округе", - говорится в тексте указа.Кроме того, Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова."За большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Беглова Александра Дмитриевича - губернатора Санкт-Петербурга", - отмечается в документе.Также Путин наградил заместителя председателя комитета Госдумы по делам национальностей Анатолия Карпова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени."За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Карпова Анатолия Евгеньевича", - указано в документе.Орденом Дружбы Путин наградил министра правительства Москвы, начальника главного контрольного управления Евгения Данчикова за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

https://ria.ru/20210511/orden-1731841032.html

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анатолий карпов, россия, владимир путин, юрий чайка, александр беглов, политика