Путин наградил Чайку и Беглова орденами
15:17 18.05.2021 (обновлено: 16:54 18.05.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Орден II степени получил губернатор Петербурга Александр Беглов.
"За большой вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Чайку Юрия Яковлевича - полномочного представителя президента РФ в Северокавказском федеральном округе", - говорится в тексте указа.
Кроме того, Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
"За большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Беглова Александра Дмитриевича - губернатора Санкт-Петербурга", - отмечается в документе.
11 мая, 19:26Путин наградил Аксенова орденом Александра Невского
Также Путин наградил заместителя председателя комитета Госдумы по делам национальностей Анатолия Карпова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Карпова Анатолия Евгеньевича", - указано в документе.
Орденом Дружбы Путин наградил министра правительства Москвы, начальника главного контрольного управления Евгения Данчикова за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.