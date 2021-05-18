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Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при укусе клеща
Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при укусе клеща - РИА Новости, 18.05.2021
Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при укусе клеща
Впившегося клеща нельзя извлекать при помощи народных методов — мазать маслом или прижигать, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:08
2021-05-18T17:08
2021-05-18T18:59
клещ
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Впившегося клеща нельзя извлекать при помощи народных методов — мазать маслом или прижигать, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.Членистоногое необходимо удалить так, чтобы не оставить в коже голову и лапки."Надо правильно захватить, вывернуть, потому что если там останется голова и лапки, — то это, конечно, проблема", — сказал он.Кроме того, в таком случае место укуса может нагноиться.Мясников также напомнил, что при клещевом энцефалите яд попадает в организм моментально. При клещевом боррелиозе микробы попадают в кровь человека после того, как паукообразное находилось на коже день или два, — именно поэтому его надо успеть вовремя извлечь.
https://ria.ru/20210516/kleschi-1732522168.html
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клещ, александр мясников (врач), здоровье, общество
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости
. Впившегося клеща нельзя извлекать при помощи народных методов — мазать маслом или прижигать, рассказал в эфире телеканала "Россия 1"
врач и телеведущий Александр Мясников
.
Членистоногое необходимо удалить так, чтобы не оставить в коже голову и лапки.
"Надо правильно захватить, вывернуть, потому что если там останется голова и лапки, — то это, конечно, проблема", — сказал он.
Кроме того, в таком случае место укуса может нагноиться.
Мясников также напомнил, что при клещевом энцефалите яд попадает в организм моментально. При клещевом боррелиозе микробы попадают в кровь человека после того, как паукообразное находилось на коже день или два, — именно поэтому его надо успеть вовремя извлечь.