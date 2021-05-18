https://ria.ru/20210518/myasnikov-1732839207.html

Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при укусе клеща

Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при укусе клеща - РИА Новости, 18.05.2021

Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при укусе клеща

Впившегося клеща нельзя извлекать при помощи народных методов — мазать маслом или прижигать, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:08

2021-05-18T17:08

2021-05-18T18:59

клещ

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Впившегося клеща нельзя извлекать при помощи народных методов — мазать маслом или прижигать, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.Членистоногое необходимо удалить так, чтобы не оставить в коже голову и лапки."Надо правильно захватить, вывернуть, потому что если там останется голова и лапки, — то это, конечно, проблема", — сказал он.Кроме того, в таком случае место укуса может нагноиться.Мясников также напомнил, что при клещевом энцефалите яд попадает в организм моментально. При клещевом боррелиозе микробы попадают в кровь человека после того, как паукообразное находилось на коже день или два, — именно поэтому его надо успеть вовремя извлечь.

https://ria.ru/20210516/kleschi-1732522168.html

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2021

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клещ, александр мясников (врач), здоровье, общество