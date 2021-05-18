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Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при укусе клеща
Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при укусе клеща - РИА Новости, 18.05.2021
Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при укусе клеща
Впившегося клеща нельзя извлекать при помощи народных методов — мазать маслом или прижигать, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:08
2021-05-18T18:59
клещ
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Впившегося клеща нельзя извлекать при помощи народных методов — мазать маслом или прижигать, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.Членистоногое необходимо удалить так, чтобы не оставить в коже голову и лапки."Надо правильно захватить, вывернуть, потому что если там останется голова и лапки, — то это, конечно, проблема", — сказал он.Кроме того, в таком случае место укуса может нагноиться.Мясников также напомнил, что при клещевом энцефалите яд попадает в организм моментально. При клещевом боррелиозе микробы попадают в кровь человека после того, как паукообразное находилось на коже день или два, — именно поэтому его надо успеть вовремя извлечь.
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клещ, александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при укусе клеща

17:08 18.05.2021 (обновлено: 18:59 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Впившегося клеща нельзя извлекать при помощи народных методов — мазать маслом или прижигать, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.
Членистоногое необходимо удалить так, чтобы не оставить в коже голову и лапки.
"Надо правильно захватить, вывернуть, потому что если там останется голова и лапки, — то это, конечно, проблема", — сказал он.
Кроме того, в таком случае место укуса может нагноиться.
Мясников также напомнил, что при клещевом энцефалите яд попадает в организм моментально. При клещевом боррелиозе микробы попадают в кровь человека после того, как паукообразное находилось на коже день или два, — именно поэтому его надо успеть вовремя извлечь.
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16 мая, 15:03
Врач рассказала, как распознать укус инфицированным клещом
 
КлещАлександр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
 
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