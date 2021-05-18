Мороженое российского бренда стало популярно в Китае благодаря Путину
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродавец мороженного в защитной маске в ГУМе
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Признание продукции на государственном уровне - важный фактор для китайских потребителей, именно такой случай неожиданно сделал известным в КНР мороженое "Кореновского молочно-консервного комбината", рассказал РИА Новости гендиректор предприятия Игорь Московцев.
Комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Именно это мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент РФ Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана. Но не только его: Путин привозил российское мороженое в подарок председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20 в Ханчжоу в 2016 году, а также в 2019 году, в день 66-летия китайского лидера.
"Мы мороженым занимаемся с 2011 года, еще молодые производители на этом рынке. Но бренд "любимое мороженое Путина" использовали за нас", - сказал Московцев, отметив, что когда президент РФ подарил коробку мороженого Си Цзиньпину, торговая марка, разумеется, не упоминалась. По его словам, он и сам не знал, какое мороженое в коробке, но кто-то c китайской стороны, видимо, позже посмотрел на этикетку, запомнив бренд.
Московцев добавляет: "И когда какое-то время в Краснодарский край приехала делегация из КНР, порядка 25 человек, они неожиданно попросили краевую администрацию показать им наш комбинат. А первый вопрос, когда гости приехали, был таким: почему нашему президенту подарили ваше мороженое?".
"Они думали, что мороженое было изготовлено специально, даже вручную; осмотрели наше производство, спрашивали, где стоят коровы, какое сено едят, настоящее ли дают молоко. А потом стали допытываться, какой именно вид мороженого подарили. Я не знал, какое было в коробке, но предположил, что в стаканчике. Они обрадовались, сразу разобрали стаканчики и начали пробовать", - поделился воспоминаниями собеседник агентства.
"Конечно, нам приятно, что нас неожиданно так выбрали и обозначили", - сказал Московцев. "В Китае вообще все работает, если есть поддержка государства", - добавил он, указав и на обратную сторону такой популярности – подделку продукции.
"Например, мы узнали, что якобы открыли офис в Шанхае и производим мороженое из натурального сухого молока. И везде фотографии с Путиным, Медведевым, меня даже с этим мороженым: такой рекламой активно пользовались, продавая, по сути, контрафакт, поэтому понадобились усилия, чтобы привести в чувство китайских партнеров", - вспоминает собеседник агентства.
"Поэтому мы теперь всех желающих работать с КНР предупреждаем о важности защиты интеллектуальных прав: если продукция понравится тамошним потребителям, может случиться и так, что кто-то другой оформит эти правах на себя", - заметил он.