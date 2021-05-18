Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/morozhenoe-1732730699.html
Мороженое российского бренда стало популярно в Китае благодаря Путину
Мороженое российского бренда стало популярно в Китае благодаря Путину
Признание продукции на государственном уровне - важный фактор для китайских потребителей, именно такой случай неожиданно сделал известным в КНР мороженое... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T03:26
2021-05-18T03:26
россия
си цзиньпин
большая двадцатка
владимир путин
ханчжоу
краснодарский край
мороженое
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572284270_0:44:2980:1720_1920x0_80_0_0_6fae2dc01d7df3fa83efc69ee949ff7f.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Признание продукции на государственном уровне - важный фактор для китайских потребителей, именно такой случай неожиданно сделал известным в КНР мороженое "Кореновского молочно-консервного комбината", рассказал РИА Новости гендиректор предприятия Игорь Московцев.Комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Именно это мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент РФ Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана. Но не только его: Путин привозил российское мороженое в подарок председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20 в Ханчжоу в 2016 году, а также в 2019 году, в день 66-летия китайского лидера.Московцев добавляет: "И когда какое-то время в Краснодарский край приехала делегация из КНР, порядка 25 человек, они неожиданно попросили краевую администрацию показать им наш комбинат. А первый вопрос, когда гости приехали, был таким: почему нашему президенту подарили ваше мороженое?"."Они думали, что мороженое было изготовлено специально, даже вручную; осмотрели наше производство, спрашивали, где стоят коровы, какое сено едят, настоящее ли дают молоко. А потом стали допытываться, какой именно вид мороженого подарили. Я не знал, какое было в коробке, но предположил, что в стаканчике. Они обрадовались, сразу разобрали стаканчики и начали пробовать", - поделился воспоминаниями собеседник агентства."Конечно, нам приятно, что нас неожиданно так выбрали и обозначили", - сказал Московцев. "В Китае вообще все работает, если есть поддержка государства", - добавил он, указав и на обратную сторону такой популярности – подделку продукции."Например, мы узнали, что якобы открыли офис в Шанхае и производим мороженое из натурального сухого молока. И везде фотографии с Путиным, Медведевым, меня даже с этим мороженым: такой рекламой активно пользовались, продавая, по сути, контрафакт, поэтому понадобились усилия, чтобы привести в чувство китайских партнеров", - вспоминает собеседник агентства."Поэтому мы теперь всех желающих работать с КНР предупреждаем о важности защиты интеллектуальных прав: если продукция понравится тамошним потребителям, может случиться и так, что кто-то другой оформит эти правах на себя", - заметил он.
https://ria.ru/20210518/morozhenoe-1732730491.html
https://ria.ru/20210504/morozhenoe-1731059251.html
россия
ханчжоу
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572284270_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a840d51bf7df9294d194e8dee98ac5d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, си цзиньпин, большая двадцатка, владимир путин, ханчжоу, краснодарский край, мороженое, общество, экономика

Мороженое российского бренда стало популярно в Китае благодаря Путину

03:26 18.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродавец мороженного в защитной маске в ГУМе
Продавец мороженного в защитной маске в ГУМе - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Признание продукции на государственном уровне - важный фактор для китайских потребителей, именно такой случай неожиданно сделал известным в КНР мороженое "Кореновского молочно-консервного комбината", рассказал РИА Новости гендиректор предприятия Игорь Московцев.
Комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Именно это мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент РФ Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана. Но не только его: Путин привозил российское мороженое в подарок председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20 в Ханчжоу в 2016 году, а также в 2019 году, в день 66-летия китайского лидера.
"Мы мороженым занимаемся с 2011 года, еще молодые производители на этом рынке. Но бренд "любимое мороженое Путина" использовали за нас", - сказал Московцев, отметив, что когда президент РФ подарил коробку мороженого Си Цзиньпину, торговая марка, разумеется, не упоминалась. По его словам, он и сам не знал, какое мороженое в коробке, но кто-то c китайской стороны, видимо, позже посмотрел на этикетку, запомнив бренд.
Московцев добавляет: "И когда какое-то время в Краснодарский край приехала делегация из КНР, порядка 25 человек, они неожиданно попросили краевую администрацию показать им наш комбинат. А первый вопрос, когда гости приехали, был таким: почему нашему президенту подарили ваше мороженое?".
Мороженое в вафельном стаканчике - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
03:19
Производитель рассказал о любимом российском мороженом в США
"Они думали, что мороженое было изготовлено специально, даже вручную; осмотрели наше производство, спрашивали, где стоят коровы, какое сено едят, настоящее ли дают молоко. А потом стали допытываться, какой именно вид мороженого подарили. Я не знал, какое было в коробке, но предположил, что в стаканчике. Они обрадовались, сразу разобрали стаканчики и начали пробовать", - поделился воспоминаниями собеседник агентства.
"Конечно, нам приятно, что нас неожиданно так выбрали и обозначили", - сказал Московцев. "В Китае вообще все работает, если есть поддержка государства", - добавил он, указав и на обратную сторону такой популярности – подделку продукции.
"Например, мы узнали, что якобы открыли офис в Шанхае и производим мороженое из натурального сухого молока. И везде фотографии с Путиным, Медведевым, меня даже с этим мороженым: такой рекламой активно пользовались, продавая, по сути, контрафакт, поэтому понадобились усилия, чтобы привести в чувство китайских партнеров", - вспоминает собеседник агентства.
"Поэтому мы теперь всех желающих работать с КНР предупреждаем о важности защиты интеллектуальных прав: если продукция понравится тамошним потребителям, может случиться и так, что кто-то другой оформит эти правах на себя", - заметил он.
Мороженое в рожке - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 09:10
Россия может побить десятилетний рекорд по потреблению мороженого
 
РоссияСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаВладимир ПутинХанчжоуКраснодарский краймороженоеОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния