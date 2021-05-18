https://ria.ru/20210518/morozhenoe-1732730699.html

Мороженое российского бренда стало популярно в Китае благодаря Путину

Мороженое российского бренда стало популярно в Китае благодаря Путину

Признание продукции на государственном уровне - важный фактор для китайских потребителей, именно такой случай неожиданно сделал известным в КНР мороженое... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T03:26

2021-05-18T03:26

2021-05-18T03:26

россия

си цзиньпин

большая двадцатка

владимир путин

ханчжоу

краснодарский край

мороженое

общество

экономика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Признание продукции на государственном уровне - важный фактор для китайских потребителей, именно такой случай неожиданно сделал известным в КНР мороженое "Кореновского молочно-консервного комбината", рассказал РИА Новости гендиректор предприятия Игорь Московцев.Комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Именно это мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент РФ Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана. Но не только его: Путин привозил российское мороженое в подарок председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20 в Ханчжоу в 2016 году, а также в 2019 году, в день 66-летия китайского лидера.Московцев добавляет: "И когда какое-то время в Краснодарский край приехала делегация из КНР, порядка 25 человек, они неожиданно попросили краевую администрацию показать им наш комбинат. А первый вопрос, когда гости приехали, был таким: почему нашему президенту подарили ваше мороженое?"."Они думали, что мороженое было изготовлено специально, даже вручную; осмотрели наше производство, спрашивали, где стоят коровы, какое сено едят, настоящее ли дают молоко. А потом стали допытываться, какой именно вид мороженого подарили. Я не знал, какое было в коробке, но предположил, что в стаканчике. Они обрадовались, сразу разобрали стаканчики и начали пробовать", - поделился воспоминаниями собеседник агентства."Конечно, нам приятно, что нас неожиданно так выбрали и обозначили", - сказал Московцев. "В Китае вообще все работает, если есть поддержка государства", - добавил он, указав и на обратную сторону такой популярности – подделку продукции."Например, мы узнали, что якобы открыли офис в Шанхае и производим мороженое из натурального сухого молока. И везде фотографии с Путиным, Медведевым, меня даже с этим мороженым: такой рекламой активно пользовались, продавая, по сути, контрафакт, поэтому понадобились усилия, чтобы привести в чувство китайских партнеров", - вспоминает собеседник агентства."Поэтому мы теперь всех желающих работать с КНР предупреждаем о важности защиты интеллектуальных прав: если продукция понравится тамошним потребителям, может случиться и так, что кто-то другой оформит эти правах на себя", - заметил он.

https://ria.ru/20210518/morozhenoe-1732730491.html

https://ria.ru/20210504/morozhenoe-1731059251.html

россия

ханчжоу

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, си цзиньпин, большая двадцатка, владимир путин, ханчжоу, краснодарский край, мороженое, общество, экономика