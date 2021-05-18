https://ria.ru/20210518/morozhenoe-1732730491.html

Производитель рассказал о любимом российском мороженом в США

Производитель рассказал о любимом российском мороженом в США

Американцы любят российское мороженое в вафельном стаканчике и "Лакомку", но среди потребителей пока больше соотечественников и выходцев из бывшего Советского... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T03:19

2021-05-18T03:19

2021-05-18T03:21

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

снг

евросоюз

москва

сша

мороженое

общество

экономика

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Американцам пришлось по вкусу популярное российское мороженое

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Американцы любят российское мороженое в вафельном стаканчике и "Лакомку", но среди потребителей пока больше соотечественников и выходцев из бывшего Советского Союза, рассказал РИА Новости гендиректор "Кореновского молочно-консервного комбината" (мороженое "Коровка из Кореновки") Игорь Московцев.США в начале текущего года стали лидером среди покупателей российского мороженого, сообщал недавно Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе."Нам нужен качественный переход – из магазинов, где есть русские продукты, на полностью американский рынок. А это непросто: обычно магазины разбросаны по городам, и это не те продажи, которые хотели бы видеть, но мы видим потенциал", - говорит Московцев, напоминая, что потребление мороженого в США самое высокое в мире, более 20 килограмм в год на душу населения.Он считает, что у России есть хороший шанс заработать имидж производителя и поставщика экологической, натуральной и безопасной продукции. "Несмотря на популярную в Америке тему потребления меньшего количества калорий, нам есть что предложить из продуктов с натуральными молочными ингредиентами", - заметил собеседник агентства.Сложностей с выходом на рынок США у предприятия не было: комбинат до этого поставлял продукцию в ряд стран Евросоюза, и потому уже прошел международную сертификацию на соответствие всем системам менеджмента качества и безопасности пищевой продукции. Но затруднения – были."Мы столкнулись с трудностями перевода этикеток - например, некоторую информацию пришлось адаптировать: например, там вес в унциях, а у нас – в граммах. Было сложно понять и требования стандарта к обязательным данным на этикетке - с получением этой информации были сложности. Важными стали и вопросы интеллектуальной собственности. А маркировка, наоборот, не имела значения", - рассказал Московцев.Принцип американского рынка - вся ответственность на тебе, говорит глава предприятия. "Проверяют не на начальном этапе, а когда начался бизнес. А информацию, как правильно его начинать и вести, – это платные услуги. А проверяют - потом: но если ошибся, проблемы только твои", - заметил он.Другие рынкиКомбинат выводит свою продукцию на внешние рынки через местных торговых партнеров и не открывает собственные представительства. В настоящее время мороженое из Кореновки экспортируется как в страны бывшего СНГ - Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, так и в дальнее зарубежье - Болгарию, Германию, Израиль; ведутся переговоры с Турцией, Сербией, Саудовской Аравией, Таиландом, интересны также Индия и Иран.Собеседник агентства также рассказал про особенности продвижения продукции в других странах: например, в Сербии мороженое проверяют на соответствие требованиям к детскому грудному питанию, в ОАЭ - требованиям халяль, а в Израиле продукцию должен посмотреть раввин.Объем экспорта комбинатом мороженого в первом квартале текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого год вырос на 50% и в натуральном, в денежном выражении, но сами объемы небольшие; отгрузки в США также выросли вдвое. "У нас в целом на экспорт приходится не более 5% тех объемов, которые мы реализуем на российском рынке. В приоритете - отечественный рынок: например, скоро предложим мороженое без сахара, с натуральными пищевыми волокнами инулина и стевии", - заключил Московцев.

https://ria.ru/20210512/morozhenoe-1731980671.html

https://ria.ru/20210504/morozhenoe-1731059251.html

https://ria.ru/20210506/desert-1731271758.html

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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), снг, евросоюз, москва, сша, мороженое, общество, экономика