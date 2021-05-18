https://ria.ru/20210518/model-1732850910.html

Руденя: новую транспортную модель внедрят в четырех районах Верхневолжья

Руденя: новую транспортную модель внедрят в четырех районах Верхневолжья - РИА Новости, 18.05.2021

Руденя: новую транспортную модель внедрят в четырех районах Верхневолжья

В Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях при внедрении новой транспортной модели запустят 103 автобусных маршрута, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T18:22

2021-05-18T18:22

2021-05-18T18:22

тверская область

игорь руденя

калининский район

тверь

общество

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ТВЕРЬ, 18 мая – РИА Новости. В Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях при внедрении новой транспортной модели запустят 103 автобусных маршрута, сообщает пресс-служба регионального правительства. В упомянутых четырех агломерациях в июле этого года на 74 пригородных и 29 городских маршрута выйдут более 110 новых автобусов "Благодаря внедрению новой транспортной модели на этих территориях для жителей региона будут созданы 340 рабочих мест" - говорится в сообщенииВсе автобусы будут оснащены системами видеонаблюдения, климат-контроля, безналичной оплатой проезда, медиапанелями, оформлены в едином стиле "Транспорта Верхневолжья". Новая модель пассажирских перевозок начала действовать в Твери и Калининском районе в феврале прошлого года. Сейчас в тверской агломерации работают 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов.

https://ria.ru/20210511/gazifikatsiya-1731846873.html

калининский район

тверь

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игорь руденя, калининский район, тверь, общество