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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210518/model-1732850910.html
Руденя: новую транспортную модель внедрят в четырех районах Верхневолжья
Руденя: новую транспортную модель внедрят в четырех районах Верхневолжья - РИА Новости, 18.05.2021
Руденя: новую транспортную модель внедрят в четырех районах Верхневолжья
В Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях при внедрении новой транспортной модели запустят 103 автобусных маршрута, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:22
2021-05-18T18:22
тверская область
игорь руденя
калининский район
тверь
общество
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ТВЕРЬ, 18 мая – РИА Новости. В Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях при внедрении новой транспортной модели запустят 103 автобусных маршрута, сообщает пресс-служба регионального правительства. В упомянутых четырех агломерациях в июле этого года на 74 пригородных и 29 городских маршрута выйдут более 110 новых автобусов "Благодаря внедрению новой транспортной модели на этих территориях для жителей региона будут созданы 340 рабочих мест" - говорится в сообщенииВсе автобусы будут оснащены системами видеонаблюдения, климат-контроля, безналичной оплатой проезда, медиапанелями, оформлены в едином стиле "Транспорта Верхневолжья". Новая модель пассажирских перевозок начала действовать в Твери и Калининском районе в феврале прошлого года. Сейчас в тверской агломерации работают 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов.
https://ria.ru/20210511/gazifikatsiya-1731846873.html
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игорь руденя, калининский район, тверь, общество

Руденя: новую транспортную модель внедрят в четырех районах Верхневолжья

18:22 18.05.2021
 
© Фото : Правительство Тверской областиАвтобусный парк Тверской области
Автобусный парк Тверской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 18 мая – РИА Новости. В Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях при внедрении новой транспортной модели запустят 103 автобусных маршрута, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В упомянутых четырех агломерациях в июле этого года на 74 пригородных и 29 городских маршрута выйдут более 110 новых автобусов "Благодаря внедрению новой транспортной модели на этих территориях для жителей региона будут созданы 340 рабочих мест" - говорится в сообщении
"Третьего июля начинает работать новая транспортная модель в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. Будем и далее расширять географию перевозок. Планируем внедрять новую систему в Конаково, Вышнем Волочке и Торжке, повышать качество услуг в этом секторе", – сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства.
Все автобусы будут оснащены системами видеонаблюдения, климат-контроля, безналичной оплатой проезда, медиапанелями, оформлены в едином стиле "Транспорта Верхневолжья".
Новая модель пассажирских перевозок начала действовать в Твери и Калининском районе в феврале прошлого года. Сейчас в тверской агломерации работают 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Тверская областьИгорь РуденяКалининский районТверьОбщество
 
 
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