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Мишустин принял участие в пуске термоядерной установки
Мишустин принял участие в пуске термоядерной установки - РИА Новости, 18.05.2021
Мишустин принял участие в пуске термоядерной установки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии пуска термоядерной установки токамак Т-15МД в Курчатовском институте. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:53
2021-05-18T12:53
россия
курчатовский институт
михаил мишустин
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
наука
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии пуска термоядерной установки токамак Т-15МД в Курчатовском институте.Глава кабмина во вторник приехал в исследовательский центр. Позже в этот день здесь состоится его встреча с научным коллективом института.Модернизированная экспериментальная установка токамак Т-15МД станет не просто первой за последние 20 лет новой термоядерной установкой, построенной в России, но и центром исследований по программе управляемого термоядерного синтеза, объединяющим научный и технический потенциал различных коллективов РФ.Токамак Т-15МД имеет рекордные по мировым меркам характеристики, благодаря которым он станет новым инструментом для научных исследований, с помощью которых станет возможным решение широкого спектра физических проблем и дальнейшее развитие технологий термоядерной энергетики. Одной из важнейших составляющих проекта Т-15МД станет получение данных, необходимых для создания термоядерного источника нейтронов на основе токамака.В последние годы специалисты многих стран, включая Россию, предлагают использовать термоядерные источники нейтронов не только для производства энергии, но и для наработки ядерного "горючего", а также "выжигания" опасных радиоактивных изотопов, накопившихся в отработавшем ядерном топливе атомных электростанций. Перечисленные задачи могут решаться с применением так называемых гибридных систем "синтез-деление". Работы по ним в России ведутся совместно Курчатовским институтом, предприятиями госкорпорации "Росатом", Российской академией наук и рядом университетов. Токамак Т-15МД станет прототипом большой установки такого типа.Кроме того, ожидается, что исследования на Т-15МД обеспечат подготовку научных и инженерных кадров для реализации проектов по созданию в России термоядерных реакторов и перспективных гибридных систем на основе токамаков.
https://ria.ru/20210406/tpu-1604308271.html
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россия, курчатовский институт, михаил мишустин, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", наука

Мишустин принял участие в пуске термоядерной установки

12:53 18.05.2021
 
© Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в церемонии пуска установки Токамак Т - 15 МД во время посещения НИЦ "Курчатовский институт"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в церемонии пуска установки Токамак Т - 15 МД во время посещения НИЦ Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии пуска термоядерной установки токамак Т-15МД в Курчатовском институте.
Глава кабмина во вторник приехал в исследовательский центр. Позже в этот день здесь состоится его встреча с научным коллективом института.
Модернизированная экспериментальная установка токамак Т-15МД станет не просто первой за последние 20 лет новой термоядерной установкой, построенной в России, но и центром исследований по программе управляемого термоядерного синтеза, объединяющим научный и технический потенциал различных коллективов РФ.
Токамак Т-15МД имеет рекордные по мировым меркам характеристики, благодаря которым он станет новым инструментом для научных исследований, с помощью которых станет возможным решение широкого спектра физических проблем и дальнейшее развитие технологий термоядерной энергетики. Одной из важнейших составляющих проекта Т-15МД станет получение данных, необходимых для создания термоядерного источника нейтронов на основе токамака.
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Кроме того, ожидается, что исследования на Т-15МД обеспечат подготовку научных и инженерных кадров для реализации проектов по созданию в России термоядерных реакторов и перспективных гибридных систем на основе токамаков.
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РоссияКурчатовский институтМихаил МишустинРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Наука
 
 
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