Мишустин принял участие в пуске термоядерной установки
© Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в церемонии пуска установки Токамак Т - 15 МД во время посещения НИЦ "Курчатовский институт"
© Дмитрий Астахов
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии пуска термоядерной установки токамак Т-15МД в Курчатовском институте.
Глава кабмина во вторник приехал в исследовательский центр. Позже в этот день здесь состоится его встреча с научным коллективом института.
Модернизированная экспериментальная установка токамак Т-15МД станет не просто первой за последние 20 лет новой термоядерной установкой, построенной в России, но и центром исследований по программе управляемого термоядерного синтеза, объединяющим научный и технический потенциал различных коллективов РФ.
Токамак Т-15МД имеет рекордные по мировым меркам характеристики, благодаря которым он станет новым инструментом для научных исследований, с помощью которых станет возможным решение широкого спектра физических проблем и дальнейшее развитие технологий термоядерной энергетики. Одной из важнейших составляющих проекта Т-15МД станет получение данных, необходимых для создания термоядерного источника нейтронов на основе токамака.
В последние годы специалисты многих стран, включая Россию, предлагают использовать термоядерные источники нейтронов не только для производства энергии, но и для наработки ядерного "горючего", а также "выжигания" опасных радиоактивных изотопов, накопившихся в отработавшем ядерном топливе атомных электростанций. Перечисленные задачи могут решаться с применением так называемых гибридных систем "синтез-деление". Работы по ним в России ведутся совместно Курчатовским институтом, предприятиями госкорпорации "Росатом", Российской академией наук и рядом университетов. Токамак Т-15МД станет прототипом большой установки такого типа.
Кроме того, ожидается, что исследования на Т-15МД обеспечат подготовку научных и инженерных кадров для реализации проектов по созданию в России термоядерных реакторов и перспективных гибридных систем на основе токамаков.