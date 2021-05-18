https://ria.ru/20210518/mid-1732840183.html

МИД рассказал о работе по урегулированию палестино-израильского конфликта

МИД рассказал о работе по урегулированию палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 18.05.2021

МИД рассказал о работе по урегулированию палестино-израильского конфликта

Россия призывает израильтян и палестинцев к незамедлительному прекращению огня, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:10

2021-05-18T17:10

2021-05-18T18:31

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия призывает израильтян и палестинцев к незамедлительному прекращению огня, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."В контакте постоянно со всеми, и с непосредственно вовлечёнными сторонами - с палестинцами и с израильтянами. В рамках квартета международных посредников с ООН, с ЕС, с американцами общаемся. И конечно, с нашими арабскими партнерами. Так что продолжаются контакты, но пока, к сожалению, не очень получается прекращение огня. Это должно быть незамедлительно сделано с обеих сторон. Конечно, нужно садиться за стол переговоров и договариваться", - заявил Богданов журналистам.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 213, среди жертв 61 ребенок.

https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html

россия

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), палестина, израиль, в мире