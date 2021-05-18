Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/mid-1732840183.html
МИД рассказал о работе по урегулированию палестино-израильского конфликта
МИД рассказал о работе по урегулированию палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 18.05.2021
МИД рассказал о работе по урегулированию палестино-израильского конфликта
Россия призывает израильтян и палестинцев к незамедлительному прекращению огня, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:10
2021-05-18T18:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731687558_0:104:3163:1883_1920x0_80_0_0_cdaeef4cf3497d75ccd66ffcb70917ea.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия призывает израильтян и палестинцев к незамедлительному прекращению огня, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."В контакте постоянно со всеми, и с непосредственно вовлечёнными сторонами - с палестинцами и с израильтянами. В рамках квартета международных посредников с ООН, с ЕС, с американцами общаемся. И конечно, с нашими арабскими партнерами. Так что продолжаются контакты, но пока, к сожалению, не очень получается прекращение огня. Это должно быть незамедлительно сделано с обеих сторон. Конечно, нужно садиться за стол переговоров и договариваться", - заявил Богданов журналистам.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 213, среди жертв 61 ребенок.
https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html
россия
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731687558_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_f3e4bae902c98626cae035f73acecea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), палестина, израиль, в мире

МИД рассказал о работе по урегулированию палестино-израильского конфликта

17:10 18.05.2021 (обновлено: 18:31 18.05.2021)
 
© AFP 2021 / Said KhatibПалестинские протестующие жгут шины на территории сектора Газа у границы с государством Израиль
Палестинские протестующие жгут шины на территории сектора Газа у границы с государством Израиль - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© AFP 2021 / Said Khatib
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия призывает израильтян и палестинцев к незамедлительному прекращению огня, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"В контакте постоянно со всеми, и с непосредственно вовлечёнными сторонами - с палестинцами и с израильтянами. В рамках квартета международных посредников с ООН, с ЕС, с американцами общаемся. И конечно, с нашими арабскими партнерами. Так что продолжаются контакты, но пока, к сожалению, не очень получается прекращение огня. Это должно быть незамедлительно сделано с обеих сторон. Конечно, нужно садиться за стол переговоров и договариваться", - заявил Богданов журналистам.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 213, среди жертв 61 ребенок.
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 13:48
"Грядет большая война": что началось в секторе Газа
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРоссияМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПалестинаИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния