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МИД рассказал о работе по урегулированию палестино-израильского конфликта
МИД рассказал о работе по урегулированию палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 18.05.2021
МИД рассказал о работе по урегулированию палестино-израильского конфликта
Россия призывает израильтян и палестинцев к незамедлительному прекращению огня, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:10
2021-05-18T17:10
2021-05-18T18:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия призывает израильтян и палестинцев к незамедлительному прекращению огня, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."В контакте постоянно со всеми, и с непосредственно вовлечёнными сторонами - с палестинцами и с израильтянами. В рамках квартета международных посредников с ООН, с ЕС, с американцами общаемся. И конечно, с нашими арабскими партнерами. Так что продолжаются контакты, но пока, к сожалению, не очень получается прекращение огня. Это должно быть незамедлительно сделано с обеих сторон. Конечно, нужно садиться за стол переговоров и договариваться", - заявил Богданов журналистам.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 213, среди жертв 61 ребенок.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), палестина, израиль, в мире