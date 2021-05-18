https://ria.ru/20210518/konflikt-1732806026.html

Политолог оценил последствия обострения палестино-израильского конфликта

Политолог оценил последствия обострения палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 18.05.2021

Политолог оценил последствия обострения палестино-израильского конфликта

Военная эскалация с сектором Газа и обострение межнационального конфликта внутри Израиля практически лишили противников Биньямина Нетаньяху шансов на создание... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:22

2021-05-18T14:22

2021-05-18T14:22

бени ганц

реувен ривлин

кнессет израиля

биньямин нетаньяху

ликуд

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Военная эскалация с сектором Газа и обострение межнационального конфликта внутри Израиля практически лишили противников Биньямина Нетаньяху шансов на создание правительственной коалиции перемен и с большой долей вероятности приведут к пятым досрочным выборам в Кнессет, считает политолог Михаил Пелливерт."Обострение ситуации с высокой долей вероятности приведёт к пятым внеочередным выборам. Что, несомненно, выгодно Биньямину Нетаньяху", - сказал Пелливерт РИА Новости.К моменту начала обострения 10 мая глава оппозиционной партии "Еш Атид", получивший от президента страны Реувена Ривлина мандат на формирование правящей коалиции, по данным эксперта, сообщил об успехе переговоров с будущими коалиционными партнерами, однако арабо-еврейский конфликт внутри Израиля и военная операция в секторе Газа привели к тому, что от участия в коалиции и дальнейших переговорах с "блоком перемен" отказалась сначала арабская партия "Раам" под управлением Мансура Аббаса, затем из "блока перемен" вышла правая партия "Ямина" во главе с Нафтали Беннетом. По мнению эксперта, в настоящее время у противников Нетаньяху нет шансов создать коалицию, опирающуюся на парламентское большинство в 61 мандат."Ровно в день обострения лагерь перемен был готов объявить президенту страны о согласии по основным пунктам будущего правительства. Лапид и Беннет договорились о ротационной формуле, основные министерские портфели были распределены, острые вопросы было решено отложить до лучших времен. Но после начала обострения глава партии Ямина Беннет заявил, что не сможет поддержать правительство, которое не сможет решительно противостоять террору, имея в виду исламскую партию Мансура Аббаса", - считает эксперт.Выход из переговоров с Лапидом партии "Ямина", по мнению эксперта, ставит крест на создании правительства без Нетаньяху. Но шансы у израильского премьера и его партии "Ликуд" заручиться поддержкой большинства депутатов Кнессета для создания коалиции пока тоже призрачные."Парадокс в том, что и правая коалиция не имеет достаточных голосов для устойчивой коалиции без арабских голосов в сухом остатке, на горизонте новые выборы, но и они мало что прояснят", - сказал Пелливерт.Несмотря на то, что эскалация с сектором Газа и ситуация внутри страны не позволила противникам Нетаньяху сформировать правительство без "Ликуда", эксперт считает, что лично премьер-министр не несёт ответственности за обострение ситуации."Очень сложно обвинить Нетаньяху в целенаправленном обострении ситуации, основываясь лишь на том факте, что она ему политически выгодна. Но сам тот факт, что многие в этом не сомневаются, говорит о вопиющей утрате доверия к правительству и государственным институтам со стороны большой части общества", - заключил собеседник агентства.Президент Израиля Реувен Ривлин 5 мая передал мандат на формирование коалиционного правительства по итогам выборов в кнессет 24-го созыва лидеру крупнейшей оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду. Срок действия мандата истекает через 21 день, 26 мая, продление этого срока законом не предусмотрена. После этого президент может передать мандат на формирование кабинета министров Кнессету. Если никто из депутатов парламента также не сможет объединить вокруг себя необходимое большинство депутатов для формирования правительства, будут назначены пятые подряд досрочные парламентские выборы.В понедельник вечером израильские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что между Нетаньяху и лидером партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем, возглавляющим министерство обороны, ведутся контакты с целью сформировать новую правительственную коалицию.Выборы в кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года, после того как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен постараться собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если ни одной из партий не удастся сформировать правительство в установленные законом сроки, кнессет 24-го созыва также может быть распущен, новые выборы могут быть назначены на осень текущего года.

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Горящие машины и дома: последствия ракетного обстрела по Израилю Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО «Железный купол». 11 мая под угрозой оказалась центральная часть страны. Одна из ракет попала в пассажирский автобус в городе Холон, в Тель-Авивском округе. Сообщения о раненых и погибших продолжают поступать. 2021-05-18T14:22 true PT1M31S

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бени ганц, реувен ривлин, кнессет израиля, биньямин нетаньяху, ликуд, израиль, в мире