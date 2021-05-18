https://ria.ru/20210518/kino-1732851497.html

По роману Дэна Брауна сняли сериал

По роману Дэна Брауна сняли сериал - РИА Новости, 18.05.2021

По роману Дэна Брауна сняли сериал

Вышел трейлер сериала "Утраченный символ", который снят по одноименному роману Дэна Брауна, сообщает Deadline. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T18:22

2021-05-18T18:22

2021-05-18T18:22

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дэн браун

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Утраченный символ", который снят по одноименному роману Дэна Брауна, сообщает Deadline.В ролике показано, как молодой профессор религиозной символогии Роберт Лэнгдон рискует жизнью, чтобы выяснить подробности таинственного исчезновения своего наставника и сорвать всемирный заговор.О приключениях профессора сняты фильмы "Код да Винчи", "Ангелы и демоны" и "Инферно", они выходили в 2006, 2009 и 2016 годах, соответственно. Лэнгдона в них сыграл Том Хэнкс, в новом проекте эту роль исполнил уже другой актер — преподавателя в молодости воплотил Эшли Цукерман. Рон Ховард, режиссер фильмов о Лэнгдоне, и писатель Дэн Браун стали исполнительными продюсерами сериала.Когда состоится премьера "Утраченного символа", еще не было объявлено.

https://ria.ru/20091210/198439954.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, дэн браун