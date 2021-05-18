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По роману Дэна Брауна сняли сериал
По роману Дэна Брауна сняли сериал - РИА Новости, 18.05.2021
По роману Дэна Брауна сняли сериал
Вышел трейлер сериала "Утраченный символ", который снят по одноименному роману Дэна Брауна, сообщает Deadline. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:22
2021-05-18T18:22
2021-05-18T18:22
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Утраченный символ", который снят по одноименному роману Дэна Брауна, сообщает Deadline.В ролике показано, как молодой профессор религиозной символогии Роберт Лэнгдон рискует жизнью, чтобы выяснить подробности таинственного исчезновения своего наставника и сорвать всемирный заговор.О приключениях профессора сняты фильмы "Код да Винчи", "Ангелы и демоны" и "Инферно", они выходили в 2006, 2009 и 2016 годах, соответственно. Лэнгдона в них сыграл Том Хэнкс, в новом проекте эту роль исполнил уже другой актер — преподавателя в молодости воплотил Эшли Цукерман. Рон Ховард, режиссер фильмов о Лэнгдоне, и писатель Дэн Браун стали исполнительными продюсерами сериала.Когда состоится премьера "Утраченного символа", еще не было объявлено.
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кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, дэн браун