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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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По роману Дэна Брауна сняли сериал
По роману Дэна Брауна сняли сериал - РИА Новости, 18.05.2021
По роману Дэна Брауна сняли сериал
Вышел трейлер сериала "Утраченный символ", который снят по одноименному роману Дэна Брауна, сообщает Deadline. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:22
2021-05-18T18:22
культура
кино и сериалы
новости культуры
том хэнкс
дэн браун
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Утраченный символ", который снят по одноименному роману Дэна Брауна, сообщает Deadline.В ролике показано, как молодой профессор религиозной символогии Роберт Лэнгдон рискует жизнью, чтобы выяснить подробности таинственного исчезновения своего наставника и сорвать всемирный заговор.О приключениях профессора сняты фильмы "Код да Винчи", "Ангелы и демоны" и "Инферно", они выходили в 2006, 2009 и 2016 годах, соответственно. Лэнгдона в них сыграл Том Хэнкс, в новом проекте эту роль исполнил уже другой актер — преподавателя в молодости воплотил Эшли Цукерман. Рон Ховард, режиссер фильмов о Лэнгдоне, и писатель Дэн Браун стали исполнительными продюсерами сериала.Когда состоится премьера "Утраченного символа", еще не было объявлено.
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кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, дэн браун

По роману Дэна Брауна сняли сериал

18:22 18.05.2021
 
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Утраченный символ", который снят по одноименному роману Дэна Брауна, сообщает Deadline.
В ролике показано, как молодой профессор религиозной символогии Роберт Лэнгдон рискует жизнью, чтобы выяснить подробности таинственного исчезновения своего наставника и сорвать всемирный заговор.
О приключениях профессора сняты фильмы "Код да Винчи", "Ангелы и демоны" и "Инферно", они выходили в 2006, 2009 и 2016 годах, соответственно. Лэнгдона в них сыграл Том Хэнкс, в новом проекте эту роль исполнил уже другой актер — преподавателя в молодости воплотил Эшли Цукерман. Рон Ховард, режиссер фильмов о Лэнгдоне, и писатель Дэн Браун стали исполнительными продюсерами сериала.
Когда состоится премьера "Утраченного символа", еще не было объявлено.
Трудности перевода, или Как готовили к печати новый роман Дэна Брауна - РИА Новости, 1920, 10.12.2009
10 декабря 2009, 14:33Культура
Тайны перевода, или Как готовили к печати новый роман Дэна БраунаНовый роман Дэна Брауна "Утраченный символ" появился на российских прилавках 10 декабря. Почему книга готовилась к печати в режиме строжайшей секретности, рассказал переводчик Владимир Баканов.
 
КультураКино и сериалыНовости культурыТом ХэнксДэн Браун
 
 
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