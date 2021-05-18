https://ria.ru/20210518/kazan-1732787764.html

Еще двое учеников казанской школы, где произошло ЧП, обратились к врачам

Еще двое учеников казанской школы, где произошло ЧП, обратились к врачам

Еще двое учеников казанской гимназии № 175, где в минувший вторник произошла стрельба, обратились за медицинской помощью, госпитализация не потребовалась,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:52

2021-05-18T12:52

2021-05-18T13:26

ильназ галявиев

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

москва

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Еще двое учеников казанской гимназии № 175, где в минувший вторник произошла стрельба, обратились за медицинской помощью, госпитализация не потребовалась, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.Всего в больницы Казани после ЧП были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребенок и трое взрослых. По данным минздрава, в минувшую среду пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Один пострадавший мальчик, получивший легкие травмы, был выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства. В Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана продолжают лечение 15 детей, их состояние стабильное."Еще двое учеников 175-й гимназии обратились в ДРКБ, где были осмотрены врачами. Состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. Дети отпущены домой в день обращения", - сказал собеседник агентства.В минздраве республики не комментируют связь обращений за медицинской помощью с ЧП.В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210517/mishustin-1732609530.html

https://ria.ru/20210518/shkola-1732750731.html

москва

казань

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ильназ галявиев, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, москва, стрельба в школе в казани, казань, происшествия