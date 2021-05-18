Еще двое учеников казанской школы, где произошло ЧП, обратились к врачам
12:52 18.05.2021 (обновлено: 13:26 18.05.2021)
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Еще двое учеников казанской гимназии № 175, где в минувший вторник произошла стрельба, обратились за медицинской помощью, госпитализация не потребовалась, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.
Всего в больницы Казани после ЧП были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребенок и трое взрослых. По данным минздрава, в минувшую среду пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Один пострадавший мальчик, получивший легкие травмы, был выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства. В Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана продолжают лечение 15 детей, их состояние стабильное.
"Еще двое учеников 175-й гимназии обратились в ДРКБ, где были осмотрены врачами. Состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. Дети отпущены домой в день обращения", - сказал собеседник агентства.
В минздраве республики не комментируют связь обращений за медицинской помощью с ЧП.
В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.