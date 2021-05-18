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Суд взыскал по 30 тысяч рублей с Навального и Милова по иску Пригожина
Суд взыскал по 30 тысяч рублей с Навального и Милова по иску Пригожина - РИА Новости, 18.05.2021
Суд взыскал по 30 тысяч рублей с Навального и Милова по иску Пригожина
Суд взыскал по 30 тысяч рублей с Алексея Навального и Владимира Милова по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства, сообщается на странице РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:31
2021-05-18T19:08
евгений пригожин
конкорд
владимир милов
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Суд взыскал по 30 тысяч рублей с Алексея Навального и Владимира Милова по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте"."Сегодня, 18 мая, в Черемушкинский районный суд вынес решение по иску Евгения Викторовича Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Владимиру Милову и Алексею Навальному за распространение оскорбительной информации в сети", - говорится в сообщении.Отмечается, что по решению суда распространенные сведения были признаны оскорбительными и порочащими. Суд взыскал с Навального и Милова по 30 тысяч рублей. Также ответчиков обязали удалить сведения, ставшие предметом для иска, в течение 10 дней. Если материалы не будут удалены, то каждый день с них будет взыскиваться штраф в размере одной тысячи рублей."Несмотря на попытки избежать ответственности за свои действия, Милов и Навальный, согласно позиции суда, признаны распространителями оскорбительных данных на YouTube-канале Навальный Live", - добавляется в сообщении."Конкорд" подчеркивает, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены "на понуждение их к соблюдению российских законов".В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
https://ria.ru/20210518/navalnyy-1732774088.html
https://ria.ru/20210511/sobol-1731831140.html
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евгений пригожин, конкорд, владимир милов, алексей навальный, общество

Суд взыскал по 30 тысяч рублей с Навального и Милова по иску Пригожина

18:31 18.05.2021 (обновлено: 19:08 18.05.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Суд взыскал по 30 тысяч рублей с Алексея Навального и Владимира Милова по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте".
"Сегодня, 18 мая, в Черемушкинский районный суд вынес решение по иску Евгения Викторовича Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Владимиру Милову и Алексею Навальному за распространение оскорбительной информации в сети", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по решению суда распространенные сведения были признаны оскорбительными и порочащими. Суд взыскал с Навального и Милова по 30 тысяч рублей. Также ответчиков обязали удалить сведения, ставшие предметом для иска, в течение 10 дней. Если материалы не будут удалены, то каждый день с них будет взыскиваться штраф в размере одной тысячи рублей.
"Несмотря на попытки избежать ответственности за свои действия, Милов и Навальный, согласно позиции суда, признаны распространителями оскорбительных данных на YouTube-канале Навальный Live", - добавляется в сообщении.
"Конкорд" подчеркивает, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены "на понуждение их к соблюдению российских законов".
В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
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Евгений ПригожинКонкордВладимир МиловАлексей НавальныйОбщество
 
 
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