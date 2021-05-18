Суд взыскал по 30 тысяч рублей с Навального и Милова по иску Пригожина
18:31 18.05.2021 (обновлено: 19:08 18.05.2021)
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Суд взыскал по 30 тысяч рублей с Алексея Навального и Владимира Милова по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте".
"Сегодня, 18 мая, в Черемушкинский районный суд вынес решение по иску Евгения Викторовича Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Владимиру Милову и Алексею Навальному за распространение оскорбительной информации в сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по решению суда распространенные сведения были признаны оскорбительными и порочащими. Суд взыскал с Навального и Милова по 30 тысяч рублей. Также ответчиков обязали удалить сведения, ставшие предметом для иска, в течение 10 дней. Если материалы не будут удалены, то каждый день с них будет взыскиваться штраф в размере одной тысячи рублей.
"Несмотря на попытки избежать ответственности за свои действия, Милов и Навальный, согласно позиции суда, признаны распространителями оскорбительных данных на YouTube-канале Навальный Live", - добавляется в сообщении.
"Конкорд" подчеркивает, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены "на понуждение их к соблюдению российских законов".
В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".