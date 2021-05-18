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Самарским медикам компенсируют первый взнос по ипотеке
Самарским медикам компенсируют первый взнос по ипотеке - РИА Новости, 18.05.2021
Самарским медикам компенсируют первый взнос по ипотеке
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке сельским педагогам и медицинским работникам, сообщает... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:06
2021-05-18T17:06
дмитрий азаров
самарская область
общество
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САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке сельским педагогам и медицинским работникам, сообщает пресс-служба правительства региона.По словам губернатора, которого цитирует пресс-служба, на сегодняшний день в Самарской области в улучшении жилищных условий в селах нуждаются 1,5 тысячи работников здравоохранения и образования, для улучшения качества жизни в сельских районах региона необходимо использовать весь потенциал, заложенный в федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий". В программе предусмотрена финансовая помощь государства специалистам, строящим жилье, в размере 70% от его стоимости, 80% компенсируется по договору социального найма, муниципалитету нужно найти только 20%."Глава региона призвал активнее использовать механизмы льготной ипотеки для жителей села, отметив, что возможности здесь пока использованы не в полной мере. Губернатор привел цифры, согласно которым в 2020 году в Самарской области было подано 5263 заявки на получение льготных ипотечных кредитов, а принято только 658 заявок", - отмечается в сообщении.
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дмитрий азаров, самарская область, общество

Самарским медикам компенсируют первый взнос по ипотеке

17:06 18.05.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке сельским педагогам и медицинским работникам, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке для сельских педагогов и медработников. Об этом губернатор Дмитрий Азаров сообщил сегодня, 18 мая, в своем послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, которого цитирует пресс-служба, на сегодняшний день в Самарской области в улучшении жилищных условий в селах нуждаются 1,5 тысячи работников здравоохранения и образования, для улучшения качества жизни в сельских районах региона необходимо использовать весь потенциал, заложенный в федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий". В программе предусмотрена финансовая помощь государства специалистам, строящим жилье, в размере 70% от его стоимости, 80% компенсируется по договору социального найма, муниципалитету нужно найти только 20%.
"Глава региона призвал активнее использовать механизмы льготной ипотеки для жителей села, отметив, что возможности здесь пока использованы не в полной мере. Губернатор привел цифры, согласно которым в 2020 году в Самарской области было подано 5263 заявки на получение льготных ипотечных кредитов, а принято только 658 заявок", - отмечается в сообщении.
 
Дмитрий АзаровСамарская областьОбщество
 
 
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