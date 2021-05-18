https://ria.ru/20210518/ipoteka-1732839563.html

Самарским медикам компенсируют первый взнос по ипотеке

Самарским медикам компенсируют первый взнос по ипотеке - РИА Новости, 18.05.2021

Самарским медикам компенсируют первый взнос по ипотеке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке сельским педагогам и медицинским работникам, сообщает... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:06

2021-05-18T17:06

2021-05-18T17:06

дмитрий азаров

самарская область

общество

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САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке сельским педагогам и медицинским работникам, сообщает пресс-служба правительства региона.По словам губернатора, которого цитирует пресс-служба, на сегодняшний день в Самарской области в улучшении жилищных условий в селах нуждаются 1,5 тысячи работников здравоохранения и образования, для улучшения качества жизни в сельских районах региона необходимо использовать весь потенциал, заложенный в федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий". В программе предусмотрена финансовая помощь государства специалистам, строящим жилье, в размере 70% от его стоимости, 80% компенсируется по договору социального найма, муниципалитету нужно найти только 20%."Глава региона призвал активнее использовать механизмы льготной ипотеки для жителей села, отметив, что возможности здесь пока использованы не в полной мере. Губернатор привел цифры, согласно которым в 2020 году в Самарской области было подано 5263 заявки на получение льготных ипотечных кредитов, а принято только 658 заявок", - отмечается в сообщении.

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий азаров, самарская область, общество