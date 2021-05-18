https://ria.ru/20210518/forum-1732802877.html

Петербургский международный юридический форум начал работу

Петербургский международный юридический форум начал работу - РИА Новости, 18.05.2021

Петербургский международный юридический форум начал работу

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) "Девять и три четверти: вакцинация правом" начинает работу в онлайн-формате в Петербурге, сообщается на... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:05

2021-05-18T14:05

2021-05-18T14:05

россия

хендрик дамс

петербургский международный юридический форум 2018

дмитрий медведев

совет европы

константин чуйченко

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) "Девять и три четверти: вакцинация правом" начинает работу в онлайн-формате в Петербурге, сообщается на сайте мероприятия.По данным организаторов, в текущем году деловая программа форума состоит из 11 тематических треков. Участников мероприятия ждут традиционные дискуссии и круглые столы, а также возможности для образования, повышения квалификации и нетворкинга."Игровые процессы, мастер-классы, вебинары и особая форма развлекательного контента позволят разобраться в сложных кейсах, узнать уникальные лайфхаки и инсайды от лидеров юридической отрасли, найти новых партнеров и клиентов", - говорится в сообщении.Во время форума состоится "Открытое совещание министров юстиции: цифровой облик юстиции в новую эру". В совещании участвуют министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, министр юстиции и общественного порядка Республики Кипр Эмили Йолити, министр юстиции Китая Ицзюнь Тан, министр юстиции Республики Сингапур К Шанмугам.В частности, в ходе форума его участники обсудят концепцию цифрового рубля в треке "Smart-общество". Одной из ключевых сессий станет "Цифровой рубль: выбор правовых решений" под эгидой Центрального Банка России. Участники мероприятия будут анализировать опубликованную в апреле этого года "Концепцию цифрового рубля".В рамках трека "Антимонопольное, налоговое и таможенное регулирование" эксперты обсудят новейшие практики в налоговом праве и последние изменения антимонопольного законодательства.Будущее международного экологического права и международного сотрудничества в сфере прав детей обсудят в ходе трека "Международное право. Международное правосудие".Более 400 спикеров, среди которых эксперты и практики в различных областях права, российские и зарубежные государственные деятели, ученые с мировым именем примут участие в форуме.К участию в мероприятиях приглашены заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и другие.Петербургский международный юридический форум будет работать с 18 по 22 мая.

https://ria.ru/20200409/1569825518.html

https://ria.ru/20210518/vaktsina-1732763456.html

россия

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россия, хендрик дамс, петербургский международный юридический форум 2018, дмитрий медведев, совет европы, константин чуйченко, санкт-петербург, общество