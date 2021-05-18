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Петербургский международный юридический форум начал работу
Петербургский международный юридический форум начал работу - РИА Новости, 18.05.2021
Петербургский международный юридический форум начал работу
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) "Девять и три четверти: вакцинация правом" начинает работу в онлайн-формате в Петербурге, сообщается на... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:05
2021-05-18T14:05
россия
хендрик дамс
петербургский международный юридический форум 2018
дмитрий медведев
совет европы
константин чуйченко
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) "Девять и три четверти: вакцинация правом" начинает работу в онлайн-формате в Петербурге, сообщается на сайте мероприятия.По данным организаторов, в текущем году деловая программа форума состоит из 11 тематических треков. Участников мероприятия ждут традиционные дискуссии и круглые столы, а также возможности для образования, повышения квалификации и нетворкинга."Игровые процессы, мастер-классы, вебинары и особая форма развлекательного контента позволят разобраться в сложных кейсах, узнать уникальные лайфхаки и инсайды от лидеров юридической отрасли, найти новых партнеров и клиентов", - говорится в сообщении.Во время форума состоится "Открытое совещание министров юстиции: цифровой облик юстиции в новую эру". В совещании участвуют министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, министр юстиции и общественного порядка Республики Кипр Эмили Йолити, министр юстиции Китая Ицзюнь Тан, министр юстиции Республики Сингапур К Шанмугам.В частности, в ходе форума его участники обсудят концепцию цифрового рубля в треке "Smart-общество". Одной из ключевых сессий станет "Цифровой рубль: выбор правовых решений" под эгидой Центрального Банка России. Участники мероприятия будут анализировать опубликованную в апреле этого года "Концепцию цифрового рубля".В рамках трека "Антимонопольное, налоговое и таможенное регулирование" эксперты обсудят новейшие практики в налоговом праве и последние изменения антимонопольного законодательства.Будущее международного экологического права и международного сотрудничества в сфере прав детей обсудят в ходе трека "Международное право. Международное правосудие".Более 400 спикеров, среди которых эксперты и практики в различных областях права, российские и зарубежные государственные деятели, ученые с мировым именем примут участие в форуме.К участию в мероприятиях приглашены заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и другие.Петербургский международный юридический форум будет работать с 18 по 22 мая.
https://ria.ru/20200409/1569825518.html
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россия, хендрик дамс, петербургский международный юридический форум 2018, дмитрий медведев, совет европы, константин чуйченко, санкт-петербург, общество

Петербургский международный юридический форум начал работу

14:05 18.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкНа IX Петербургском международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге
На IX Петербургском международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) "Девять и три четверти: вакцинация правом" начинает работу в онлайн-формате в Петербурге, сообщается на сайте мероприятия.

"Петербургский международный юридический форум пройдет в онлайн-формате с 18 по 22 мая 2021 года. Гостей "ПМЮФ 9 ¾: вакцинация правом" ждет пятидневный телемарафон, четыре канала вещания и возможность присоединиться ко всем мероприятиям из любой точки планеты", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, в текущем году деловая программа форума состоит из 11 тематических треков. Участников мероприятия ждут традиционные дискуссии и круглые столы, а также возможности для образования, повышения квалификации и нетворкинга.
"Игровые процессы, мастер-классы, вебинары и особая форма развлекательного контента позволят разобраться в сложных кейсах, узнать уникальные лайфхаки и инсайды от лидеров юридической отрасли, найти новых партнеров и клиентов", - говорится в сообщении.
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Во время форума состоится "Открытое совещание министров юстиции: цифровой облик юстиции в новую эру". В совещании участвуют министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, министр юстиции и общественного порядка Республики Кипр Эмили Йолити, министр юстиции Китая Ицзюнь Тан, министр юстиции Республики Сингапур К Шанмугам.
В частности, в ходе форума его участники обсудят концепцию цифрового рубля в треке "Smart-общество". Одной из ключевых сессий станет "Цифровой рубль: выбор правовых решений" под эгидой Центрального Банка России. Участники мероприятия будут анализировать опубликованную в апреле этого года "Концепцию цифрового рубля".
В рамках трека "Антимонопольное, налоговое и таможенное регулирование" эксперты обсудят новейшие практики в налоговом праве и последние изменения антимонопольного законодательства.
Будущее международного экологического права и международного сотрудничества в сфере прав детей обсудят в ходе трека "Международное право. Международное правосудие".
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Более 400 спикеров, среди которых эксперты и практики в различных областях права, российские и зарубежные государственные деятели, ученые с мировым именем примут участие в форуме.
К участию в мероприятиях приглашены заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и другие.
Петербургский международный юридический форум будет работать с 18 по 22 мая.
 
РоссияХендрик ДамсПетербургский международный юридический форум 2018Дмитрий МедведевСовет ЕвропыКонстантин ЧуйченкоСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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