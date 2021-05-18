https://ria.ru/20210518/diplomat-1732818840.html

В Совфеде оценили высылку российского дипломата из Северной Македонии

В Совфеде оценили высылку российского дипломата из Северной Македонии - РИА Новости, 18.05.2021

В Совфеде оценили высылку российского дипломата из Северной Македонии

Северная Македония однозначно пожалеет о своём решении выслать российского дипломата, поскольку оно однозначно не улучшит отношения наших стран, заявил РИА... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:25

2021-05-18T15:25

2021-05-18T15:35

москва

россия

чехия

владимир джабаров

совет федерации рф

северная македония

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Северная Македония однозначно пожалеет о своём решении выслать российского дипломата, поскольку оно однозначно не улучшит отношения наших стран, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров."Это глупость большая, так идти на поводу у Чехии, хотя обвинения в адрес России так и не доказаны, это полный абсурд. Северная Македония рано или поздно об этом пожалеет, все это явно не улучшит их отношений с Москвой", - заявил Джабаров.Сенатор подчеркнул, что в ответ на эту высылку Москва однозначно ответит зеркально."Эта солидарность не на пользу Македонии. Такие шаги лишний раз показывают, что эти страны не являются в политике самостоятельными, наверняка это влияние США", - сказал он.Ранее сообщалось, что МИД Северной Македонии объявил 14 мая одного российского дипломата персоной нон грата и дал ему 7 дней, чтобы покинуть страну. Ведомство не назвало причин принятого решения.

https://ria.ru/20210508/chekhiya-1731490969.html

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москва, россия, чехия, владимир джабаров, совет федерации рф, северная македония, в мире