Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/diplomat-1732818840.html
В Совфеде оценили высылку российского дипломата из Северной Македонии
В Совфеде оценили высылку российского дипломата из Северной Македонии - РИА Новости, 18.05.2021
В Совфеде оценили высылку российского дипломата из Северной Македонии
Северная Македония однозначно пожалеет о своём решении выслать российского дипломата, поскольку оно однозначно не улучшит отношения наших стран, заявил РИА... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:25
2021-05-18T15:35
москва
россия
чехия
владимир джабаров
совет федерации рф
северная македония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Северная Македония однозначно пожалеет о своём решении выслать российского дипломата, поскольку оно однозначно не улучшит отношения наших стран, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров."Это глупость большая, так идти на поводу у Чехии, хотя обвинения в адрес России так и не доказаны, это полный абсурд. Северная Македония рано или поздно об этом пожалеет, все это явно не улучшит их отношений с Москвой", - заявил Джабаров.Сенатор подчеркнул, что в ответ на эту высылку Москва однозначно ответит зеркально."Эта солидарность не на пользу Македонии. Такие шаги лишний раз показывают, что эти страны не являются в политике самостоятельными, наверняка это влияние США", - сказал он.Ранее сообщалось, что МИД Северной Македонии объявил 14 мая одного российского дипломата персоной нон грата и дал ему 7 дней, чтобы покинуть страну. Ведомство не назвало причин принятого решения.
https://ria.ru/20210508/chekhiya-1731490969.html
москва
россия
чехия
северная македония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1c2a7811175b941c4d99844882f8e1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, россия, чехия, владимир джабаров, совет федерации рф, северная македония, в мире

В Совфеде оценили высылку российского дипломата из Северной Македонии

15:25 18.05.2021 (обновлено: 15:35 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Северная Македония однозначно пожалеет о своём решении выслать российского дипломата, поскольку оно однозначно не улучшит отношения наших стран, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Это глупость большая, так идти на поводу у Чехии, хотя обвинения в адрес России так и не доказаны, это полный абсурд. Северная Македония рано или поздно об этом пожалеет, все это явно не улучшит их отношений с Москвой", - заявил Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что в ответ на эту высылку Москва однозначно ответит зеркально.
"Эта солидарность не на пользу Македонии. Такие шаги лишний раз показывают, что эти страны не являются в политике самостоятельными, наверняка это влияние США", - сказал он.
Ранее сообщалось, что МИД Северной Македонии объявил 14 мая одного российского дипломата персоной нон грата и дал ему 7 дней, чтобы покинуть страну. Ведомство не назвало причин принятого решения.
Костел святого Микулаша на Малой Стране в Праге - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 15:25
Слуцкий назвал призыв Чехии к ЕС о высылке дипломатов провокацией
 
МоскваРоссияЧехияВладимир ДжабаровСовет Федерации РФСеверная МакедонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния