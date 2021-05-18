https://ria.ru/20210518/chekhiya-1732728491.html

Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии

Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter новые подробности расследования взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице и усомнился в серьезности... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T01:25

2021-05-18T01:25

2021-05-18T01:25

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter новые подробности расследования взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице и усомнился в серьезности озвученной версии.Ранее чешское радио, ссылаясь на данные мобильного оператора и источники, заявило, что за день до взрыва в 2014 году хозяин фирмы-арендатора Петр Бернатик посетил район гостиницы Corrado в городе Остраве, где жили Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых чешские спецслужбы подозревают в организации ЧП.В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Москве эти обвинения назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле указали, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что одной из версий причины взрывов во Врбетице, как сообщила ему глава минюста, может быть покрытие недостачи оружия на складе.

https://ria.ru/20210517/lavrov-1732645933.html

https://ria.ru/20210517/oproverzhenie-1732576785.html

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россия, милош земан, алексей пушков, москва, чехия, прага, twitter, в мире