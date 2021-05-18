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Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter новые подробности расследования взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице и усомнился в серьезности... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T01:25
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter новые подробности расследования взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице и усомнился в серьезности озвученной версии.Ранее чешское радио, ссылаясь на данные мобильного оператора и источники, заявило, что за день до взрыва в 2014 году хозяин фирмы-арендатора Петр Бернатик посетил район гостиницы Corrado в городе Остраве, где жили Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых чешские спецслужбы подозревают в организации ЧП.В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Москве эти обвинения назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле указали, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что одной из версий причины взрывов во Врбетице, как сообщила ему глава минюста, может быть покрытие недостачи оружия на складе.
https://ria.ru/20210517/lavrov-1732645933.html
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россия, милош земан, алексей пушков, москва, чехия, прага, twitter, в мире

Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии

01:25 18.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter новые подробности расследования взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице и усомнился в серьезности озвученной версии.
Ранее чешское радио, ссылаясь на данные мобильного оператора и источники, заявило, что за день до взрыва в 2014 году хозяин фирмы-арендатора Петр Бернатик посетил район гостиницы Corrado в городе Остраве, где жили Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых чешские спецслужбы подозревают в организации ЧП.
"В Праге возникают все более невероятные версии взрывов: теперь нам предлагают поверить, будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать. Все это давно уже пахнет дурным водевилем. Место ему — не в политике, а в плохом театре", — высказался Пушков.
В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Москве эти обвинения назвали возмутительными и голословными.
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Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что одной из версий причины взрывов во Врбетице, как сообщила ему глава минюста, может быть покрытие недостачи оружия на складе.
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РоссияМилош ЗеманАлексей ПушковМоскваЧехияПрагаTwitterВ мире
 
 
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