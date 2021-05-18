"Ъ": в России могут подскочить цены на чай
10:50 18.05.2021 (обновлено: 12:02 18.05.2021)
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Поставщики предупредили российские розничные сети о возможном подорожании чая из-за закрытия плантаций в Индии. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на одного из ретейлеров.
Из-за сложной ситуации с COVID-19 в индийской провинции Ассам планируют закрыть практически 90 процентов чайных плантаций, рассказал собеседник издания. По его словам, поставщики пытаются индексировать закупочные цены на 12 процентов. Такая тенденция прослеживается с начала года, но сейчас контрагенты активизировались из-за вспышки коронавируса в Индии.
Эту информацию "Коммерсанту" подтвердили и в "Азбуке вкуса", но другие ретейлеры отказались от комментариев.
Как пояснил газете гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия, в прошлом году Индия поставила в Россию 147 тысяч тонн чая.
"Пик сезона сбора чая приходится на июнь-август, а значит, на розничных ценах это может отразиться лишь в сентябре", — отметил он.
Представитель группы компаний "Орими Трейд" Мария Драбова считает, что сейчас спрогнозировать рост цен сложно, но не исключено повторение прошлогодней ситуации, когда Индия полностью прекратила сбор чайного листа и спровоцировала дефицит.
"Если поставщики чая поднимут цены, но при этом согласятся на промоакции, то цена для покупателей изменится незначительно", — считает источник издания.
В Минсельхозе заявили, что дефицита и резкого роста стоимости чая на внутреннем рынке пока не ожидается, а поставки из Индии при необходимости можно будет заменить импортом из других стран.
Тем не менее "Росчайкофе" сбирается предложить Минсельхозу и Минфину ввести для чая льготную ставку НДС в десять процентов против действующих 20, чтобы, как отмечает глава ассоциации, стабилизировать цены для потребителей.
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