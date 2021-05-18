https://ria.ru/20210518/chay-1732759860.html

"Ъ": в России могут подскочить цены на чай

"Ъ": в России могут подскочить цены на чай

Поставщики предупредили российские розничные сети о возможном подорожании чая из-за закрытия плантаций в Индии. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на одного РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:50

2021-05-18T10:50

2021-05-18T12:02

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

росчайкофе

рамаз чантурия

ассам

азбука вкуса

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

индия

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Поставщики предупредили российские розничные сети о возможном подорожании чая из-за закрытия плантаций в Индии. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на одного из ретейлеров. Из-за сложной ситуации с COVID-19 в индийской провинции Ассам планируют закрыть практически 90 процентов чайных плантаций, рассказал собеседник издания. По его словам, поставщики пытаются индексировать закупочные цены на 12 процентов. Такая тенденция прослеживается с начала года, но сейчас контрагенты активизировались из-за вспышки коронавируса в Индии.Эту информацию "Коммерсанту" подтвердили и в "Азбуке вкуса", но другие ретейлеры отказались от комментариев. Как пояснил газете гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия, в прошлом году Индия поставила в Россию 147 тысяч тонн чая.Представитель группы компаний "Орими Трейд" Мария Драбова считает, что сейчас спрогнозировать рост цен сложно, но не исключено повторение прошлогодней ситуации, когда Индия полностью прекратила сбор чайного листа и спровоцировала дефицит."Если поставщики чая поднимут цены, но при этом согласятся на промоакции, то цена для покупателей изменится незначительно", — считает источник издания.В Минсельхозе заявили, что дефицита и резкого роста стоимости чая на внутреннем рынке пока не ожидается, а поставки из Индии при необходимости можно будет заменить импортом из других стран.Тем не менее "Росчайкофе" сбирается предложить Минсельхозу и Минфину ввести для чая льготную ставку НДС в десять процентов против действующих 20, чтобы, как отмечает глава ассоциации, стабилизировать цены для потребителей.

https://ria.ru/20210514/tseny-1732271518.html

https://ria.ru/20210517/tseny-1732567141.html

https://ria.ru/20210515/avto-1732417964.html

россия

ассам

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, росчайкофе, рамаз чантурия, ассам, азбука вкуса, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), индия, общество