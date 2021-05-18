https://ria.ru/20210518/chad-1732799279.html
Путин пообещал помощь Чаду в подготовке кадров для вооруженных сил
Путин пообещал помощь Чаду в подготовке кадров для вооруженных сил - РИА Новости, 18.05.2021
Путин пообещал помощь Чаду в подготовке кадров для вооруженных сил
Россия продолжит помогать Чаду в подготовке кадров, в том числе для вооружённых сил, а также готова развивать отношения с Чили, в том числе в части... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:54
2021-05-18T13:54
2021-05-18T13:54
россия
владимир путин
боливия
чад
юар
нидерланды
оон
чили
гвинея-бисау
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия продолжит помогать Чаду в подготовке кадров, в том числе для вооружённых сил, а также готова развивать отношения с Чили, в том числе в части торгово-инвестиционного взаимодействия на равноправной основе, заявил президент России Владимир Путин.Путин сегодня встретился с послами 23 государств."Укрепление политических и экономических связей России с Республикой Чад отвечает интересам обоих государств. Российские компании поставляют машины, оборудование и другую индустриальную продукцию, необходимую для модернизации экономики Чада. Продолжим оказывать помощь вашей стране по линии Всемирной продовольственной программы ООН, осуществлять подготовку национальных кадров, в том числе для вооружённых сил", - сказал он.Как отметил Путин, Россия открыта к наращиванию дружественных связей с Республикой Гвинея-Бисау, совместному поиску перспективных взаимовыгодных направлений и проектов сотрудничества."Настроены на продолжение работы в целях активизации двусторонних контактов в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях, координации в международных и региональных делах, в том числе в вопросах укрепления мира и безопасности на Африканском континенте", - добавил президент.Глава государства также уделил внимание вопросам взаимодействия с Нидерландами."Королевство Нидерландов – один из наших крупнейших торговых и экономических партнёров. Приветствуем интерес голландских бизнес-кругов к расширению деловых связей с Россией. Хотелось бы, чтобы такой же настрой на взаимовыгодное сотрудничество был распространён и на политическую сферу. Мы выступаем за диалог и равноправное взаимодействие", - сказал он.Говоря о партнерство с ЮАР, Путин заявил, что сейчас оно "вышло на подлинно стратегический уровень", и РФ готова углублять двусторонние связи в торговле, экономике и инвестициях.Что касается Боливии, то, как заявил Путин, взаимодействие между странами укрепляется, связи будут расширяться."Особенно в таких перспективных отраслях, как энергетика, горнодобывающая промышленность, мирное применение атомных технологий", - пояснил он.Отношения с Чили, как отметил глава государства, носят конструктивный характер, что проявляется как в двусторонних контактах, так и в совместной работе на многосторонних площадках, в том числе в рамках Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества."Заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-инвестиционного взаимодействия на равноправной и обоюдовыгодной основе", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210517/tsar-1732686765.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/vaktsina-1732015798.html
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россия, владимир путин, боливия, чад, юар, нидерланды, оон, чили, гвинея-бисау, в мире
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия
продолжит помогать Чаду
в подготовке кадров, в том числе для вооружённых сил, а также готова развивать отношения с Чили
, в том числе в части торгово-инвестиционного взаимодействия на равноправной основе, заявил президент России Владимир Путин
.
Путин сегодня встретился с послами 23 государств.
"Укрепление политических и экономических связей России с Республикой Чад отвечает интересам обоих государств. Российские компании поставляют машины, оборудование и другую индустриальную продукцию, необходимую для модернизации экономики Чада. Продолжим оказывать помощь вашей стране по линии Всемирной продовольственной программы ООН
, осуществлять подготовку национальных кадров, в том числе для вооружённых сил", - сказал он.
Как отметил Путин, Россия открыта к наращиванию дружественных связей с Республикой Гвинея-Бисау
, совместному поиску перспективных взаимовыгодных направлений и проектов сотрудничества.
"Настроены на продолжение работы в целях активизации двусторонних контактов в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях, координации в международных и региональных делах, в том числе в вопросах укрепления мира и безопасности на Африканском континенте", - добавил президент.
Глава государства также уделил внимание вопросам взаимодействия с Нидерландами
.
"Королевство Нидерландов – один из наших крупнейших торговых и экономических партнёров. Приветствуем интерес голландских бизнес-кругов к расширению деловых связей с Россией. Хотелось бы, чтобы такой же настрой на взаимовыгодное сотрудничество был распространён и на политическую сферу. Мы выступаем за диалог и равноправное взаимодействие", - сказал он.
Говоря о партнерство с ЮАР
, Путин заявил, что сейчас оно "вышло на подлинно стратегический уровень", и РФ готова углублять двусторонние связи в торговле, экономике и инвестициях.
Что касается Боливии
, то, как заявил Путин, взаимодействие между странами укрепляется, связи будут расширяться.
"Особенно в таких перспективных отраслях, как энергетика, горнодобывающая промышленность, мирное применение атомных технологий", - пояснил он.
Отношения с Чили, как отметил глава государства, носят конструктивный характер, что проявляется как в двусторонних контактах, так и в совместной работе на многосторонних площадках, в том числе в рамках Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
"Заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-инвестиционного взаимодействия на равноправной и обоюдовыгодной основе", - сказал Путин.