https://ria.ru/20210518/chad-1732799279.html

Путин пообещал помощь Чаду в подготовке кадров для вооруженных сил

Путин пообещал помощь Чаду в подготовке кадров для вооруженных сил - РИА Новости, 18.05.2021

Путин пообещал помощь Чаду в подготовке кадров для вооруженных сил

Россия продолжит помогать Чаду в подготовке кадров, в том числе для вооружённых сил, а также готова развивать отношения с Чили, в том числе в части... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T13:54

2021-05-18T13:54

2021-05-18T13:54

россия

владимир путин

боливия

чад

юар

нидерланды

оон

чили

гвинея-бисау

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия продолжит помогать Чаду в подготовке кадров, в том числе для вооружённых сил, а также готова развивать отношения с Чили, в том числе в части торгово-инвестиционного взаимодействия на равноправной основе, заявил президент России Владимир Путин.Путин сегодня встретился с послами 23 государств."Укрепление политических и экономических связей России с Республикой Чад отвечает интересам обоих государств. Российские компании поставляют машины, оборудование и другую индустриальную продукцию, необходимую для модернизации экономики Чада. Продолжим оказывать помощь вашей стране по линии Всемирной продовольственной программы ООН, осуществлять подготовку национальных кадров, в том числе для вооружённых сил", - сказал он.Как отметил Путин, Россия открыта к наращиванию дружественных связей с Республикой Гвинея-Бисау, совместному поиску перспективных взаимовыгодных направлений и проектов сотрудничества."Настроены на продолжение работы в целях активизации двусторонних контактов в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях, координации в международных и региональных делах, в том числе в вопросах укрепления мира и безопасности на Африканском континенте", - добавил президент.Глава государства также уделил внимание вопросам взаимодействия с Нидерландами."Королевство Нидерландов – один из наших крупнейших торговых и экономических партнёров. Приветствуем интерес голландских бизнес-кругов к расширению деловых связей с Россией. Хотелось бы, чтобы такой же настрой на взаимовыгодное сотрудничество был распространён и на политическую сферу. Мы выступаем за диалог и равноправное взаимодействие", - сказал он.Говоря о партнерство с ЮАР, Путин заявил, что сейчас оно "вышло на подлинно стратегический уровень", и РФ готова углублять двусторонние связи в торговле, экономике и инвестициях.Что касается Боливии, то, как заявил Путин, взаимодействие между странами укрепляется, связи будут расширяться."Особенно в таких перспективных отраслях, как энергетика, горнодобывающая промышленность, мирное применение атомных технологий", - пояснил он.Отношения с Чили, как отметил глава государства, носят конструктивный характер, что проявляется как в двусторонних контактах, так и в совместной работе на многосторонних площадках, в том числе в рамках Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества."Заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-инвестиционного взаимодействия на равноправной и обоюдовыгодной основе", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210517/tsar-1732686765.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/vaktsina-1732015798.html

россия

боливия

чад

юар

нидерланды

чили

гвинея-бисау

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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