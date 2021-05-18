https://ria.ru/20210518/avrora-1732695453.html

Крейсер "Аврора": история самого известного корабля Балтийского флота

Крейсер "Аврора": история самого известного корабля Балтийского флота

Ежегодно 18 мая в России отмечает праздник старейшее воинское морское объединение в составе ВМФ – Балтийский флот. Самый знаменитый его корабль – крейсер... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:00

2021-05-18T10:00

2021-05-18T10:01

морская держава

"аврора"

морская держава

санкт-петербург

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ежегодно 18 мая в России отмечает праздник старейшее воинское морское объединение в составе ВМФ – Балтийский флот. Самый знаменитый его корабль – крейсер "Аврора".За свою службу корабль прошел более 100 тысяч миль, являлся участником трех войн, пережил неоднократные переоборудования и неизбежные ремонты. Сегодня судно является неотъемлемой частью путеводителей по Санкт-Петербургу, наравне со знаменитыми мостами и львами.Урок морской историиСудно было заложено 23 мая 1897 года на верфи "Новое адмиралтейство" в Санкт-Петербурге. По существующей со времен Петра I традиции право давать наименование крупным кораблям принадлежало царю, поэтому Николаю II и был доложен список для выбора наименования строящемуся крейсеру в 6630 т водоизмещения: "Аврора", "Наяда", "Гелиона", "Юнона", "Психея", "Боярин", "Полкан", "Нептун". В списке подчеркнуто имя "Аврора" и на полях карандашом написано: "Аврора"."Государь-император 31 марта сего года высочайше повелеть соизволили: строящийся в С.-Петербурге, в Новом адмиралтействе крейсер 6630 т водоизмещения наименовать “Аврора” и зачислить его в списки судов Балтийского флота", – было объявлено в приказе по Морскому ведомству от 6 апреля 1897 года за №64.Уже через три года крейсер "Аврора" вступил в строй. Полное водоизмещение корабля составляло 6731 т, длина – 126,8 м, ширина – 16,8 м, осадка средняя – 6,4 м. Эти характеристики корабль имеет и сейчас.Спасенная "Аврора"В Цусимском сражении "Аврора" попала под шквальный огонь 16 японских кораблей, получила 18 попаданий снарядов среднего и малого калибра, причинивших крейсеру довольно серьезные повреждения. Особенно существенный урон претерпела корабельная артиллерия. Экипаж потерял 15 человек убитыми и 82 ранеными. Погиб командир крейсера, капитан 1-го ранга Евгений Егорьев, смертельно раненный в голову осколком вражеского снаряда на боевом посту, в рубке.От геройской гибели "Аврору" спасли русские корабли-броненосцы, которые отогнали неприятеля. Тем не менее изрядно потрепанные корабли не смогли прорваться во Владивосток и ушли на юг, в филиппинский порт Манила, где были интернированы до конца войны властями США, под чьим протекторатом находились в то время Филиппины.Хранила судьба "Аврору" и в Первую мировую войну. 11 октября 1914 года на входе в Финский залив германская подводная лодка U-26 обнаружила два русских крейсера – "Аврору" и "Палладу", новый крейсер, построенный после Русско-японской войны.Командир субмарины капитан-лейтенант фон Беркхейм оценил ситуацию и предпочел выпустить торпеду по более лакомой цели – "Палладе". Новый крейсер затонул вместе со всем экипажем, а ветерану удалось укрыться в шхерах. Так "Аврора" вторично избежала гибели.В 1917 году имперское командование Балтийского флота подготовило приказ о затоплении крейсера в фарватере Финского залива, на подступах к Кронштадту, чтобы не допустить к Петрограду немецкие эскадры. Этому воспрепятствовала революционно настроенная команда корабля, а через несколько месяцев произошел Октябрьский переворот."Все на фронт!"В 1941 году командование Балтийского флота планировало вывести "Аврору" из состава военно-морского флота и "пустить на иголки", но этому воспрепятствовала Великая Отечественная война, которая застала "Аврору" в Ораниенбауме. Для боевых операций крейсер был уже не пригоден, но он еще мог послужить родине пушками и людьми. В июле 1941 года с "Авроры" сняли 9 из 10 орудий главного калибра (130 мм) и установили на подступах к Ленинграду.Эти девять орудий протянулись цепочкой на участке в 7–8 км от Вороньей Горы до Киевского шоссе, образовав знаменитую отдельную артиллерийскую батарею А специального назначения Краснознаменного Балтийского флота". Литера А означала "Аврора". Каждое орудие батареи А обслуживалось боевым расчетом из 15–17 человек. Помимо командиров и расчета командного пункта, на батарее было 152 человека личного состава крейсера.В сентябре 1941 года в течение недели батарея вела бой против немецких танков и моторизованных колонн. На пушки с "Авроры" немцы направили десятки самолетов, тяжелую дальнобойную артиллерию, но батарея жила, отстреливалась и продолжала поражать врага. Взять батарею в лоб у врага так и не получилось, ее обошли с флангов и окружили. Прекратилось снабжение снарядами, оборвалась связь.Когда у орудия № 1 кончились снаряды, орудийный расчет взорвал его. Немцы, ворвавшиеся на позицию, нашли там только шестерых тяжело раненных моряков. Фашисты привязали бойцов к останкам орудия, облили бензином и сожгли их.Моряки орудия № 2 взорвали орудие вместе с собой и фашистами, ворвавшимися на позицию.13 сентября вечером авроровцы взорвали последнее орудие, и только 14 сентября, на девятые сутки боев, фашисты заняли всю территорию, где располагалась батарея А, но там не осталось ни одного орудия и ни одного живого моряка. Большинство из них пало смертью храбрых, а 26 уцелевших воинов поодиночке ушли на Пулковские высоты и пополнили боевые расчеты Балтийской батареи.Последнее 130-миллиметровое орудие было снято с крейсера в январе 1942 года и после ремонта установлено на бронепоезде "Балтиец", который в то время действовал на Ораниенбаумском пятачке.В конце сентября крейсер получил несколько попаданий, в результате которых сел на грунт с креном 3° на правый борт. В конце ноября жизнь на корабле стала невозможной, и экипаж перевели на берег.Обстрелы "Авроры" прекратились лишь со снятием блокады Ленинграда.Великая Отечественная война еще не закончилась, но вскоре после того, как враг был отброшен от Ленинграда, встал вопрос о крейсере "Аврора". Судьба этого ставшего историческим корабля беспокоила многих моряков, жизнь которых была так или иначе с ним связана. Свои предложения высказывали многие офицеры флота. Обобщил их и выступил весной 1944 года с конкретным предложением, доказав его целесообразность, заместитель Народного комиссара ВМФ СССР адмирал флота И.С.Исаков. Именно по его инициативе в августе 1944 года исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся принял постановление о сохранении крейсера навечно и установке его у Петроградской набережной по реке Большая Невка, против здания Ленинградского нахимовского военно-морского училища. Реконструкция крейсераК концу 1970-х годов корпус крейсера "Авроры" пришел в аварийное состояние. Осенью 1980 года Главком ВМФ СССР С.Г.Горшков созывает межведомственную комиссию, и после полугодовой работы министру обороны СССР Устинову Д.Ф. было представлено заключение о техническом состоянии корпуса, делится исторической справкой пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь".В 1984 году Совет министров СССР постановил капитально отремонтировать легендарный крейсер к 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. К тому времени подводная часть корабля попросту сгнила, представляла собой сплошное решето. Из трюмов день и ночь откачивали воду, не спасала даже заливка днища слоем бетона. Требовалась серьезная реконструкция нижней части корпуса. Но времени на это дело корабелам Ждановского завода, а ныне судостроительного завода "Северная верфь", было отпущено слишком мало. И тогда замминистра судостроительной промышленности Игорь Белоусов подал спасительную идею: отрезать старую подводную часть, сделать такую же новую и сверху на нее поставить старую надводную часть. Так и поступили.18 августа 1984 года "Аврору" кормой вперёд пришвартовали к стенке завода.Работы начались с демонтажа всего вооружения и оборудования крейсера. С него сняли верхнепалубные сооружения и надстройки, мачты и дымовые трубы. Выгрузили механизмы, отопительные котлы, электрогенераторы. Освободили корпус от обшивки, изоляции, кабеля трубопроводов, палубных покрытий.В следующем году крейсер ввели в плавучий док, предварительно подкрепив его главные поперечные переборки, после чего в доке была отделена практически вся подводная часть корпуса крейсера.После достройки в эллинге к апрелю 1987 года на крейсер приварили оконечности с бронзовыми штевнями, на которые прикрепили куски подлинного корпуса; кроме того, установили надстройки, трубы и мачты.Затем была начата реконструкция помещений, которые стараниями заводчан удалось восстановить в первозданном виде.В музее истории завода "Северная верфь" хранится часть корпуса "Авроры". Интересно, что для снижения потерь скорости крейсера из-за обрастания подводной части корпуса она была обшита деревом и медными листами. Деревянная обшивка представляла собой один слой тщательно подогнанных к корпусу и проконопаченных тиковых досок толщиной 102 мм и шириной от 254 до 381 мм, закрепленных на корпусе с помощью сквозных бронзовых болтов общим количеством 19 600 штук. Поверх дерева на густо пропитанную смолой бумагу внакрой прибивали медными гвоздями листы медной обшивки толщиной 1 мм. Масса медной обшивки с гвоздями составляла 27,06 т.Деревянное покрытие с медными листами, а также бронзовые болты и бронзовые штевни применены для того, чтобы "...гарантировать чистоту медной подводной обшивки и расположить ее с наименьшим риском соприкосновения с железом, дабы не было гальванического действия, если вода проникнет сквозь деревянную обшивку". Высокая стоимость меди "...с избытком вознаграждается на действительной службе экономией топлива и сохранением скорости".Сегодня крейсер "Аврора" – филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. После очередной реконструкции в ночь на 16 июля 2016 года крейсер вернулся на место вечной стоянки. Теперь это памятник, не только великим и трагическим событиях XX века, но и отечественному кораблестроению.

https://ria.ru/20210422/ilich-1729272010.html

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морская держава, "аврора", санкт-петербург