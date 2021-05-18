https://ria.ru/20210518/aviasoobschenie-1732785638.html

Названы доступные туристам страны, в которые возобновляются полеты

Названы доступные туристам страны, в которые возобновляются полеты - РИА Новости, 18.05.2021

Названы доступные туристам страны, в которые возобновляются полеты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как туристы отреагировали на новость о том, что 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T21:06

2021-05-18T21:06

2021-05-18T21:06

туризм

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новости - туризм

мальта

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как туристы отреагировали на новость о том, что 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, и какие из этих стран доступны путешественникам, сообщает Туту.ру. О скором возобновлении авиасообщения с этим странами стало известно 14 мая. В итоге билеты в Португалию искали в четыре раза чаще, чем в среднем в течение месяца до этого. Поиски билетов на Мальту и в Исландию выросли в пять раз, в Мексику — в 2,5 раза, в Саудовскую Аравию — в два. Аналитики отмечают, что о пропорциональном росте продаж речи не идет: всплеск поисков сейчас всегда происходит на фоне новостей о том, что возобновляется авиасообщение с той или иной страной или же вводятся какие-то послабления для российских туристов.Тем более, открытие авиасообщения не означает, что страны доступны для туристов. Так, въезд в Португалию разрешен только гражданам этой страны и членам их семей, гражданам ЕС, лицам с ВНЖ, с рабочей или учебной визой. Однако Мадейра стала первым из регионов Португалии, которая открыла "зеленый коридор" для иностранных гостей, в том числе россиян. На Мальту въезд туристов из России на данный момент запрещен. В Исландию также можно попасть только при наличии вида на жительство, студенческой или рабочей визы. А вот Мексика уже сейчас принимает иностранных путешественников, в том числе россиян, несмотря на отсутствие регулярного авиасообщения. Также границы открыла и Саудовская Аравия, но здесь строгие требования. Всех неграждан, не получивших вакцину от COVID-19 и прибывающих в это государство с четверга, 20 мая, ждет обязательный платный карантин в течение семи дней. От него освобождены только лица, прошедшие полный курс одной из вакцин, одобренных министерством здравоохранения Саудовской Аравии. Российского "Спутник V" в этом списке нет. Расходы на карантин, которые будут нести путешественники, должны быть включены в стоимость билетов. Перевозчики должны заключить соглашения с отелями-обсерваторами, сертифицированными министерством туризма. Путешественник сможет покинуть обсерватор, если ПЦР-тесты на Covid-19, проведенные на первый и седьмой день прибытия, будут отрицательными. Кроме того, чтобы попасть на борт самолета, нужно будет предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета. Эта мера распространяется на всех неграждан в возрасте восьми лет и старше.

https://ria.ru/20210518/pravonarusheniya-1732735597.html

https://ria.ru/20210517/egipet-1732693968.html

мальта

саудовская аравия

португалия

исландия

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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