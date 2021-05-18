https://ria.ru/20210518/aviasoobschenie-1732785638.html
Названы доступные туристам страны, в которые возобновляются полеты
Названы доступные туристам страны, в которые возобновляются полеты - РИА Новости, 18.05.2021
Названы доступные туристам страны, в которые возобновляются полеты
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как туристы отреагировали на новость о том, что 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T21:06
2021-05-18T21:06
2021-05-18T21:06
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
туту.ру
новости - туризм
мальта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152973/75/1529737518_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_696ddce38ab2b056049cd5d7249183f0.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как туристы отреагировали на новость о том, что 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, и какие из этих стран доступны путешественникам, сообщает Туту.ру. О скором возобновлении авиасообщения с этим странами стало известно 14 мая. В итоге билеты в Португалию искали в четыре раза чаще, чем в среднем в течение месяца до этого. Поиски билетов на Мальту и в Исландию выросли в пять раз, в Мексику — в 2,5 раза, в Саудовскую Аравию — в два. Аналитики отмечают, что о пропорциональном росте продаж речи не идет: всплеск поисков сейчас всегда происходит на фоне новостей о том, что возобновляется авиасообщение с той или иной страной или же вводятся какие-то послабления для российских туристов.Тем более, открытие авиасообщения не означает, что страны доступны для туристов. Так, въезд в Португалию разрешен только гражданам этой страны и членам их семей, гражданам ЕС, лицам с ВНЖ, с рабочей или учебной визой. Однако Мадейра стала первым из регионов Португалии, которая открыла "зеленый коридор" для иностранных гостей, в том числе россиян. На Мальту въезд туристов из России на данный момент запрещен. В Исландию также можно попасть только при наличии вида на жительство, студенческой или рабочей визы. А вот Мексика уже сейчас принимает иностранных путешественников, в том числе россиян, несмотря на отсутствие регулярного авиасообщения. Также границы открыла и Саудовская Аравия, но здесь строгие требования. Всех неграждан, не получивших вакцину от COVID-19 и прибывающих в это государство с четверга, 20 мая, ждет обязательный платный карантин в течение семи дней. От него освобождены только лица, прошедшие полный курс одной из вакцин, одобренных министерством здравоохранения Саудовской Аравии. Российского "Спутник V" в этом списке нет. Расходы на карантин, которые будут нести путешественники, должны быть включены в стоимость билетов. Перевозчики должны заключить соглашения с отелями-обсерваторами, сертифицированными министерством туризма. Путешественник сможет покинуть обсерватор, если ПЦР-тесты на Covid-19, проведенные на первый и седьмой день прибытия, будут отрицательными. Кроме того, чтобы попасть на борт самолета, нужно будет предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета. Эта мера распространяется на всех неграждан в возрасте восьми лет и старше.
https://ria.ru/20210518/pravonarusheniya-1732735597.html
https://ria.ru/20210517/egipet-1732693968.html
мальта
саудовская аравия
португалия
исландия
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152973/75/1529737518_92:0:1189:823_1920x0_80_0_0_b2571d89b279ffa364dbcf1ac10d05c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туту.ру, новости - туризм, мальта, саудовская аравия, португалия, исландия, мексика
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как туристы отреагировали на новость о том, что 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, и какие из этих стран доступны путешественникам, сообщает Туту.ру.
О скором возобновлении авиасообщения с этим странами стало известно
14 мая. В итоге билеты в Португалию искали в четыре раза чаще, чем в среднем в течение месяца до этого. Поиски билетов на Мальту и в Исландию выросли в пять раз, в Мексику — в 2,5 раза, в Саудовскую Аравию — в два.
Аналитики отмечают, что о пропорциональном росте продаж речи не идет: всплеск поисков сейчас всегда происходит на фоне новостей о том, что возобновляется авиасообщение с той или иной страной или же вводятся какие-то послабления для российских туристов.
Тем более, открытие авиасообщения не означает, что страны доступны для туристов. Так, въезд в Португалию разрешен только гражданам этой страны и членам их семей, гражданам ЕС, лицам с ВНЖ, с рабочей или учебной визой. Однако Мадейра стала первым из регионов Португалии, которая открыла "зеленый коридор" для иностранных гостей, в том числе россиян.
На Мальту въезд туристов из России на данный момент запрещен. В Исландию также можно попасть только при наличии вида на жительство, студенческой или рабочей визы. А вот Мексика уже сейчас принимает иностранных путешественников, в том числе россиян, несмотря на отсутствие регулярного авиасообщения.
Также границы открыла и Саудовская Аравия, но здесь строгие требования. Всех неграждан, не получивших вакцину от COVID-19 и прибывающих в это государство с четверга, 20 мая, ждет обязательный платный карантин в течение семи дней. От него освобождены только лица, прошедшие полный курс одной из вакцин, одобренных министерством здравоохранения Саудовской Аравии. Российского "Спутник V" в этом списке нет. Расходы на карантин, которые будут нести путешественники, должны быть включены в стоимость билетов. Перевозчики должны заключить соглашения с отелями-обсерваторами, сертифицированными министерством туризма. Путешественник сможет покинуть обсерватор, если ПЦР-тесты на Covid-19, проведенные на первый и седьмой день прибытия, будут отрицательными.
Кроме того, чтобы попасть на борт самолета, нужно будет предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета. Эта мера распространяется на всех неграждан в возрасте восьми лет и старше.