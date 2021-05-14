https://ria.ru/20210514/aviasoobschenie-1732393742.html

Россия возобновит авиасообщение с еще пятью странами

Россия возобновит авиасообщение с еще пятью странами

С 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T21:43

2021-05-14T21:43

2021-05-14T23:47

распространение коронавируса

челябинск

хабаровск

иркутск

россия

португалия

исландия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569715212_35:0:3383:1883_1920x0_80_0_0_4e307efafb18328f67dcaa8d77e7fc9a.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. С 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.Решение приняли на заседании штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой с учетом эпидобстановки в этих странах.Рейсы будут летать из Москвы два раза в неделю в Рейкьявик и Валлетту, три раза в неделю — в Канкун, Лиссабон и Джидду. Кроме того, по одному разу в неделю самолеты будут летать в Джидду из Грозного и Махачкалы.С 25 мая также увеличат число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией."Владивосток — Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю", — сообщили журналистам в штабе.До семи рейсов в неделю организуют по маршрутам Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки, Москва — Токио и Владивосток — Токио. Возобновят один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск — Токио.С 25 мая для международных полетов снова заработают аэропорты Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.С конца марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и ряд других. С августа правительство постепенно начало возобновлять полеты за границу.

https://ria.ru/20210503/aviasoobschenie-1731032366.html

https://ria.ru/20210425/aviasoobschenie-1729886068.html

челябинск

хабаровск

иркутск

россия

португалия

исландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, хабаровск, иркутск, россия, португалия, исландия