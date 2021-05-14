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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210514/aviasoobschenie-1732393742.html
Россия возобновит авиасообщение с еще пятью странами
Россия возобновит авиасообщение с еще пятью странами
С 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T21:43
2021-05-14T23:47
распространение коронавируса
челябинск
хабаровск
иркутск
россия
португалия
исландия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. С 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.Решение приняли на заседании штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой с учетом эпидобстановки в этих странах.Рейсы будут летать из Москвы два раза в неделю в Рейкьявик и Валлетту, три раза в неделю — в Канкун, Лиссабон и Джидду. Кроме того, по одному разу в неделю самолеты будут летать в Джидду из Грозного и Махачкалы.С 25 мая также увеличат число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией."Владивосток — Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю", — сообщили журналистам в штабе.До семи рейсов в неделю организуют по маршрутам Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки, Москва — Токио и Владивосток — Токио. Возобновят один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск — Токио.С 25 мая для международных полетов снова заработают аэропорты Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.С конца марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и ряд других. С августа правительство постепенно начало возобновлять полеты за границу.
https://ria.ru/20210503/aviasoobschenie-1731032366.html
https://ria.ru/20210425/aviasoobschenie-1729886068.html
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челябинск, хабаровск, иркутск, россия, португалия, исландия

Россия возобновит авиасообщение с еще пятью странами

21:43 14.05.2021 (обновлено: 23:47 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. С 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
Решение приняли на заседании штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой с учетом эпидобстановки в этих странах.
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Рейсы будут летать из Москвы два раза в неделю в Рейкьявик и Валлетту, три раза в неделю — в Канкун, Лиссабон и Джидду. Кроме того, по одному разу в неделю самолеты будут летать в Джидду из Грозного и Махачкалы.
С 25 мая также увеличат число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.
"Владивосток — Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю", — сообщили журналистам в штабе.
До семи рейсов в неделю организуют по маршрутам Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки, Москва — Токио и Владивосток — Токио. Возобновят один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск — Токио.
С 25 мая для международных полетов снова заработают аэропорты Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.
С конца марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и ряд других. С августа правительство постепенно начало возобновлять полеты за границу.
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Распространение коронавирусаЧелябинскХабаровскИркутскРоссияПортугалияИсландия
 
 
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