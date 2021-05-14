Россия возобновит авиасообщение с еще пятью странами
21:43 14.05.2021 (обновлено: 23:47 14.05.2021)
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. С 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
Решение приняли на заседании штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой с учетом эпидобстановки в этих странах.
Рейсы будут летать из Москвы два раза в неделю в Рейкьявик и Валлетту, три раза в неделю — в Канкун, Лиссабон и Джидду. Кроме того, по одному разу в неделю самолеты будут летать в Джидду из Грозного и Махачкалы.
С 25 мая также увеличат число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.
"Владивосток — Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю", — сообщили журналистам в штабе.
До семи рейсов в неделю организуют по маршрутам Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки, Москва — Токио и Владивосток — Токио. Возобновят один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск — Токио.
С 25 мая для международных полетов снова заработают аэропорты Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.
С конца марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и ряд других. С августа правительство постепенно начало возобновлять полеты за границу.
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