Алиев отметил необходимость переговоров по делимитации границы с Арменией
08:59 18.05.2021 (обновлено: 09:21 18.05.2021)
© Пресс-служба президента Азербайджана
БАКУ, 18 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что реакция Еревана на ситуацию на границе может привести к усилению напряженности в регионе, Баку согласен с необходимостью переговоров по делимитации границ с Арменией, процесс необходимо вести согласно трехстороннему заявлению по Карабаху.
Между Алиевым и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном состоялась телефонная беседа.
"Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности на азербайджано-армянской границе и подчеркнул важность урегулирования таких разногласий мирным путем. Он также подчеркнул необходимость конструктивного обсуждения сторонами вопроса о демаркации международной границы. Джейк Салливан выразил приверженность США делу примирения в регионе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева.
Президент Азербайджана сказал, что Баку "привержен делу обеспечения мира и стабильности в регионе".
"Президент Азербайджана высоко оценил постконфликтную ситуацию в регионе, отметив, что ситуация в регионе, в том числе на азербайджано-армянской границе, стабильна через шесть месяцев после окончания конфликта. Президент Ильхам Алиев согласился с советником президента США по национальной безопасности о необходимости начала переговоров о делимитации международной границы между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул важность ведения этого процесса в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года", - сообщили в пресс-службе.
Алиев также заявил, что "неадекватная реакция Армении на пограничную напряженность и попытки интернационализировать этот вопрос могут привести к усилению напряженности в регионе, и подчеркнул важность разрешения всех споров мирным путем и в рамках переговорного процесса".
Двенадцатого мая армянское оборонное ведомство сообщило, что азербайджанские военные попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военнослужащие. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.