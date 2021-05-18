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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210518/aliev-1732741844.html
Алиев отметил необходимость переговоров по делимитации границы с Арменией
Алиев отметил необходимость переговоров по делимитации границы с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что реакция Еревана на ситуацию на границе может привести к усилению напряженности в регионе, Баку согласен с... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T08:59
2021-05-18T09:21
ара айвазян
россия
сергей лавров
одкб
ильхам алиев
сша
ситуация в нагорном карабахе
ереван
баку
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БАКУ, 18 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что реакция Еревана на ситуацию на границе может привести к усилению напряженности в регионе, Баку согласен с необходимостью переговоров по делимитации границ с Арменией, процесс необходимо вести согласно трехстороннему заявлению по Карабаху.Между Алиевым и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном состоялась телефонная беседа."Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности на азербайджано-армянской границе и подчеркнул важность урегулирования таких разногласий мирным путем. Он также подчеркнул необходимость конструктивного обсуждения сторонами вопроса о демаркации международной границы. Джейк Салливан выразил приверженность США делу примирения в регионе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева.Президент Азербайджана сказал, что Баку "привержен делу обеспечения мира и стабильности в регионе"."Президент Азербайджана высоко оценил постконфликтную ситуацию в регионе, отметив, что ситуация в регионе, в том числе на азербайджано-армянской границе, стабильна через шесть месяцев после окончания конфликта. Президент Ильхам Алиев согласился с советником президента США по национальной безопасности о необходимости начала переговоров о делимитации международной границы между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул важность ведения этого процесса в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года", - сообщили в пресс-службе.Алиев также заявил, что "неадекватная реакция Армении на пограничную напряженность и попытки интернационализировать этот вопрос могут привести к усилению напряженности в регионе, и подчеркнул важность разрешения всех споров мирным путем и в рамках переговорного процесса".Двенадцатого мая армянское оборонное ведомство сообщило, что азербайджанские военные попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военнослужащие. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/ssha-1732738624.html
https://ria.ru/20210510/karabakh-1731698795.html
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ара айвазян, россия, сергей лавров, одкб, ильхам алиев, сша, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

Алиев отметил необходимость переговоров по делимитации границы с Арменией

08:59 18.05.2021 (обновлено: 09:21 18.05.2021)
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 18 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что реакция Еревана на ситуацию на границе может привести к усилению напряженности в регионе, Баку согласен с необходимостью переговоров по делимитации границ с Арменией, процесс необходимо вести согласно трехстороннему заявлению по Карабаху.
Между Алиевым и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном состоялась телефонная беседа.
"Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности на азербайджано-армянской границе и подчеркнул важность урегулирования таких разногласий мирным путем. Он также подчеркнул необходимость конструктивного обсуждения сторонами вопроса о демаркации международной границы. Джейк Салливан выразил приверженность США делу примирения в регионе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева.
Президент Азербайджана сказал, что Баку "привержен делу обеспечения мира и стабильности в регионе".
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
08:30В мире
В США рассказали о намерении примирить Армению и Азербайджан
"Президент Азербайджана высоко оценил постконфликтную ситуацию в регионе, отметив, что ситуация в регионе, в том числе на азербайджано-армянской границе, стабильна через шесть месяцев после окончания конфликта. Президент Ильхам Алиев согласился с советником президента США по национальной безопасности о необходимости начала переговоров о делимитации международной границы между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул важность ведения этого процесса в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года", - сообщили в пресс-службе.
Алиев также заявил, что "неадекватная реакция Армении на пограничную напряженность и попытки интернационализировать этот вопрос могут привести к усилению напряженности в регионе, и подчеркнул важность разрешения всех споров мирным путем и в рамках переговорного процесса".
Двенадцатого мая армянское оборонное ведомство сообщило, что азербайджанские военные попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военнослужащие. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
Албано-удинский христианский храм-монастырь Агоглан в селе Хусулу Лачинского района - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 22:36Ситуация в Нагорном Карабахе
Вопросы по границам в Карабахе решаемы, заявил Лавров
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАра АйвазянРоссияСергей ЛавровОДКБИльхам АлиевСШАЕреванБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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