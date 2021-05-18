https://ria.ru/20210518/aliev-1732741844.html

Алиев отметил необходимость переговоров по делимитации границы с Арменией

Алиев отметил необходимость переговоров по делимитации границы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что реакция Еревана на ситуацию на границе может привести к усилению напряженности в регионе, Баку согласен с... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:59

2021-05-18T08:59

2021-05-18T09:21

ара айвазян

россия

сергей лавров

одкб

ильхам алиев

сша

ситуация в нагорном карабахе

ереван

баку

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БАКУ, 18 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что реакция Еревана на ситуацию на границе может привести к усилению напряженности в регионе, Баку согласен с необходимостью переговоров по делимитации границ с Арменией, процесс необходимо вести согласно трехстороннему заявлению по Карабаху.Между Алиевым и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном состоялась телефонная беседа."Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности на азербайджано-армянской границе и подчеркнул важность урегулирования таких разногласий мирным путем. Он также подчеркнул необходимость конструктивного обсуждения сторонами вопроса о демаркации международной границы. Джейк Салливан выразил приверженность США делу примирения в регионе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева.Президент Азербайджана сказал, что Баку "привержен делу обеспечения мира и стабильности в регионе"."Президент Азербайджана высоко оценил постконфликтную ситуацию в регионе, отметив, что ситуация в регионе, в том числе на азербайджано-армянской границе, стабильна через шесть месяцев после окончания конфликта. Президент Ильхам Алиев согласился с советником президента США по национальной безопасности о необходимости начала переговоров о делимитации международной границы между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул важность ведения этого процесса в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года", - сообщили в пресс-службе.Алиев также заявил, что "неадекватная реакция Армении на пограничную напряженность и попытки интернационализировать этот вопрос могут привести к усилению напряженности в регионе, и подчеркнул важность разрешения всех споров мирным путем и в рамках переговорного процесса".Двенадцатого мая армянское оборонное ведомство сообщило, что азербайджанские военные попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военнослужащие. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/ssha-1732738624.html

https://ria.ru/20210510/karabakh-1731698795.html

россия

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ереван

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азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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