Воздух в Москве впервые в сезоне прогрелся выше 30 градусов
Понедельник стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года.
Понедельник стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года.
К 16:00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.
К 16:00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.
Тридцатиградусной жары в этом сезоне в Москве еще не было.
Тридцатиградусной жары в этом сезоне в Москве еще не было.
Между тем абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял.
Между тем абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял.
В 1897 году в этот день было еще жарче: плюс 31 градус.
В 1897 году в этот день было еще жарче: плюс 31 градус.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зафиксирован "не рекорд, а рекордик".
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зафиксирован "не рекорд, а рекордик".
Завтра рекорд более вероятен, полагает Вильфанд.
"Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса, а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня", — пояснил он.
"Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса, а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня", — пояснил он.
На 18 мая синоптики прогнозируют температуру 29—31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.
На 18 мая синоптики прогнозируют температуру 29—31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.
Впрочем, аномальная жара не задержится в столичном регионе надолго.
Впрочем, аномальная жара не задержится в столичном регионе надолго.
Уже в среду над Москвой начнут собираться облака, ожидаются ливни с грозами.
Уже в среду над Москвой начнут собираться облака, ожидаются ливни с грозами.
Самый прохладный день ожидает москвичей в пятницу.
Температура упадет до климатической нормы мая.
Понедельник стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года.
К 16:00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.
Тридцатиградусной жары в этом сезоне в Москве еще не было.
Между тем абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял.
В 1897 году в этот день было еще жарче: плюс 31 градус.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зафиксирован "не рекорд, а рекордик".
Завтра рекорд более вероятен, полагает Вильфанд.
"Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса, а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня", — пояснил он.
На 18 мая синоптики прогнозируют температуру 29—31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.
Впрочем, аномальная жара не задержится в столичном регионе надолго.
Уже в среду над Москвой начнут собираться облака, ожидаются ливни с грозами.
Самый прохладный день ожидает москвичей в пятницу.
Температура упадет до климатической нормы мая.