https://ria.ru/20210517/zhara-1732629391.html

Москвичам во вторник пообещали жару до 32 градусов

Москвичам во вторник пообещали жару до 32 градусов

Жара на востоке Подмосковья может достичь во вторник 33 градусов, в Москве ожидается 29-31 градусов выше нуля, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:49

2021-05-17T13:49

2021-05-17T17:50

гидрометцентр

москва

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Жара на востоке Подмосковья может достичь во вторник 33 градусов, в Москве ожидается 29-31 градусов выше нуля, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.Она уточнила, что жара будет стоять в Москве и Подмосковье до среды, а в среду небо затянет облаками, ожидается дождь, гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Жара спадет, будет 25-27 градусов, добавила она.Она также уточнила, что в настоящее время фиксируется ветер, поэтому накоплений вредных примесей в воздухе не будет. Также воздух не будет слишком влажным или сухим."Помнить о темных очках, панамах, необходимости пить воду...", - сказала Макарова.Температура в Москве не поднимется до отметок, которые прогнозируются в Подмосковье, так как гребень антициклона идет севернее столицы, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры во вторник днем, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Как отметила Макарова, "острова тепла", с которыми традиционно ассоциируется повышенная по сравнению с пригородами температура в мегаполисах, не всегда "срабатывают" именно так. В данном случае, по ее словам, столице повезло: на востоке Подмосковья будет 33 градуса тепла, а в Москве - до 31 градуса."Дело в том, что эффект "острова тепла", он будет виден на картах средних температур. Мы увидим, что в среднем температура в городе будет выше, чем в окрестностях, но в каждом конкретном случае бывает по-разному... Сейчас у нас юго-восточный ветер, и гребень антициклона, с которым связана эта жаркая погода, он идет с юго-востока... Он даже идет несколько севернее Москвы... Сейчас погода на востоке более жаркая, чем на западе. На западе близость атмосферных фронтов, облака, они экранируют это солнечное тепло и ограничивают прогрев воздуха... В западном направлении температура понижается", - сказала Макарова.

https://ria.ru/20210517/pogoda-1732606381.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/pogoda-1732585821.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва