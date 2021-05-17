https://ria.ru/20210517/zhara-1732629391.html
Москвичам во вторник пообещали жару до 32 градусов
Москвичам во вторник пообещали жару до 32 градусов
Жара на востоке Подмосковья может достичь во вторник 33 градусов, в Москве ожидается 29-31 градусов выше нуля, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:49
2021-05-17T13:49
2021-05-17T17:50
гидрометцентр
москва
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Жара на востоке Подмосковья может достичь во вторник 33 градусов, в Москве ожидается 29-31 градусов выше нуля, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.Она уточнила, что жара будет стоять в Москве и Подмосковье до среды, а в среду небо затянет облаками, ожидается дождь, гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Жара спадет, будет 25-27 градусов, добавила она.Она также уточнила, что в настоящее время фиксируется ветер, поэтому накоплений вредных примесей в воздухе не будет. Также воздух не будет слишком влажным или сухим."Помнить о темных очках, панамах, необходимости пить воду...", - сказала Макарова.Температура в Москве не поднимется до отметок, которые прогнозируются в Подмосковье, так как гребень антициклона идет севернее столицы, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры во вторник днем, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Как отметила Макарова, "острова тепла", с которыми традиционно ассоциируется повышенная по сравнению с пригородами температура в мегаполисах, не всегда "срабатывают" именно так. В данном случае, по ее словам, столице повезло: на востоке Подмосковья будет 33 градуса тепла, а в Москве - до 31 градуса."Дело в том, что эффект "острова тепла", он будет виден на картах средних температур. Мы увидим, что в среднем температура в городе будет выше, чем в окрестностях, но в каждом конкретном случае бывает по-разному... Сейчас у нас юго-восточный ветер, и гребень антициклона, с которым связана эта жаркая погода, он идет с юго-востока... Он даже идет несколько севернее Москвы... Сейчас погода на востоке более жаркая, чем на западе. На западе близость атмосферных фронтов, облака, они экранируют это солнечное тепло и ограничивают прогрев воздуха... В западном направлении температура понижается", - сказала Макарова.
https://ria.ru/20210517/pogoda-1732606381.html
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гидрометцентр, москва
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Жара на востоке Подмосковья
может достичь во вторник 33 градусов, в Москве
ожидается 29-31 градусов выше нуля, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова
.
"В Москве на завтра прогнозируется 29-31 градусов, в Подмосковье - 28-33 градусов. Для Москвы 30 градусов и выше считается жарой... 33 градуса будет, скорее всего, на востоке Подмосковья", - сказала Макарова.
Она уточнила, что жара будет стоять в Москве и Подмосковье до среды, а в среду небо затянет облаками, ожидается дождь, гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Жара спадет, будет 25-27 градусов, добавила она.
"Май - это месяц, когда солнце активное и очень быстро набирает высоту, а наша кожа еще не адаптировалась к солнечным лучам. Также высокую температуру не все хорошо переносят. Пока у нас (в Москве и области) здания еще не прогрелись, а завтра они уже прогреются и будут сохранять это тепло, поэтому в городе жара переносится тяжелее, чем за городом. По крайней мере, в парке жара будет легче переноситься", - сказала Макарова.
Она также уточнила, что в настоящее время фиксируется ветер, поэтому накоплений вредных примесей в воздухе не будет. Также воздух не будет слишком влажным или сухим.
"Помнить о темных очках, панамах, необходимости пить воду...", - сказала Макарова.
Температура в Москве не поднимется до отметок, которые прогнозируются в Подмосковье, так как гребень антициклона идет севернее столицы, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра
Марина Макарова.
Ранее Гидрометцентр
объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры во вторник днем, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Как отметила Макарова, "острова тепла", с которыми традиционно ассоциируется повышенная по сравнению с пригородами температура в мегаполисах, не всегда "срабатывают" именно так. В данном случае, по ее словам, столице повезло: на востоке Подмосковья будет 33 градуса тепла, а в Москве - до 31 градуса.
"Дело в том, что эффект "острова тепла", он будет виден на картах средних температур. Мы увидим, что в среднем температура в городе будет выше, чем в окрестностях, но в каждом конкретном случае бывает по-разному... Сейчас у нас юго-восточный ветер, и гребень антициклона, с которым связана эта жаркая погода, он идет с юго-востока... Он даже идет несколько севернее Москвы... Сейчас погода на востоке более жаркая, чем на западе. На западе близость атмосферных фронтов, облака, они экранируют это солнечное тепло и ограничивают прогрев воздуха... В западном направлении температура понижается", - сказала Макарова.
"Не рекорд, а рекордик": жара в Москве
1 из 13
Понедельник стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года.
2 из 13
К 16:00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.
3 из 13
Тридцатиградусной жары в этом сезоне в Москве еще не было.
4 из 13
Между тем абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял.
5 из 13
В 1897 году в этот день было еще жарче: плюс 31 градус.
6 из 13
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зафиксирован "не рекорд, а рекордик".
7 из 13
Завтра рекорд более вероятен, полагает Вильфанд.
8 из 13
"Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса, а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня", — пояснил он.
9 из 13
На 18 мая синоптики прогнозируют температуру 29—31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.
10 из 13
Впрочем, аномальная жара не задержится в столичном регионе надолго.
11 из 13
Уже в среду над Москвой начнут собираться облака, ожидаются ливни с грозами.
12 из 13
Самый прохладный день ожидает москвичей в пятницу.
13 из 13
Температура упадет до климатической нормы мая.
1 из 13
Понедельник стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года.
2 из 13
К 16:00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.
3 из 13
Тридцатиградусной жары в этом сезоне в Москве еще не было.
4 из 13
Между тем абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял.
5 из 13
В 1897 году в этот день было еще жарче: плюс 31 градус.
6 из 13
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зафиксирован "не рекорд, а рекордик".
7 из 13
Завтра рекорд более вероятен, полагает Вильфанд.
8 из 13
"Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса, а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня", — пояснил он.
9 из 13
На 18 мая синоптики прогнозируют температуру 29—31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.
10 из 13
Впрочем, аномальная жара не задержится в столичном регионе надолго.
11 из 13
Уже в среду над Москвой начнут собираться облака, ожидаются ливни с грозами.
12 из 13
Самый прохладный день ожидает москвичей в пятницу.
13 из 13
Температура упадет до климатической нормы мая.