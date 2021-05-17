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Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
Роспотребнадзор в жару рекомендует носить одежду из натуральных тканей светлых оттенков, отказаться от жирной пищи, энергетиков и алкоголя, планировать поездки... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T01:07
2021-05-17T01:07
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор в жару рекомендует носить одежду из натуральных тканей светлых оттенков, отказаться от жирной пищи, энергетиков и алкоголя, планировать поездки на транспорте в утренние или вечерние часы, а при походе по магазинам выбирать те, где оптимальный температурный режим, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что температура в понедельник в Центральном федеральном округе дойдет до 30-32 градусов.Чтобы избежать опасных последствий для здоровья, рекомендуется ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума, уточнили в пресс-службе.Кроме того, при выходе на улицу следует надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками.Летом организму нужна менее калорийная пища, поэтому в жаркое время лучше отказаться от жирной еды, свести к минимуму потребление мяса, заменить его рыбой или морепродуктами, предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов.Для профилактики обезвоживания рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, а вот от употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков лучше отказаться."Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы", - отметили в Роспотребнадзоре.Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает, а в течение дня, по возможности, принять прохладный душ.При посещении магазинов следует выбирать те, где обеспечивается оптимальный температурный режим.Купаться можно только в специально отведённых и оборудованных местах, с соблюдением правил организации купания.
https://ria.ru/20210516/pogoda-1732508903.html
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару

01:07 17.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке искусств Музеон в Москве
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор в жару рекомендует носить одежду из натуральных тканей светлых оттенков, отказаться от жирной пищи, энергетиков и алкоголя, планировать поездки на транспорте в утренние или вечерние часы, а при походе по магазинам выбирать те, где оптимальный температурный режим, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что температура в понедельник в Центральном федеральном округе дойдет до 30-32 градусов.
"Роспотребнадзор напоминает, что повышенная температура воздуха как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья", - говорится в сообщении.
Чтобы избежать опасных последствий для здоровья, рекомендуется ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума, уточнили в пресс-службе.
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Кроме того, при выходе на улицу следует надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками.
Летом организму нужна менее калорийная пища, поэтому в жаркое время лучше отказаться от жирной еды, свести к минимуму потребление мяса, заменить его рыбой или морепродуктами, предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов.
Для профилактики обезвоживания рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, а вот от употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков лучше отказаться.
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"Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы", - отметили в Роспотребнадзоре.
Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает, а в течение дня, по возможности, принять прохладный душ.
При посещении магазинов следует выбирать те, где обеспечивается оптимальный температурный режим.
Купаться можно только в специально отведённых и оборудованных местах, с соблюдением правил организации купания.
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