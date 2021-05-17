https://ria.ru/20210517/zhara-1732564308.html

Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару

Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару

Роспотребнадзор в жару рекомендует носить одежду из натуральных тканей светлых оттенков, отказаться от жирной пищи, энергетиков и алкоголя, планировать поездки... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T01:07

2021-05-17T01:07

2021-05-17T01:07

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730675703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dd47a70c366212a83a8c900e719ec3c.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор в жару рекомендует носить одежду из натуральных тканей светлых оттенков, отказаться от жирной пищи, энергетиков и алкоголя, планировать поездки на транспорте в утренние или вечерние часы, а при походе по магазинам выбирать те, где оптимальный температурный режим, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что температура в понедельник в Центральном федеральном округе дойдет до 30-32 градусов.Чтобы избежать опасных последствий для здоровья, рекомендуется ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума, уточнили в пресс-службе.Кроме того, при выходе на улицу следует надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками.Летом организму нужна менее калорийная пища, поэтому в жаркое время лучше отказаться от жирной еды, свести к минимуму потребление мяса, заменить его рыбой или морепродуктами, предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов.Для профилактики обезвоживания рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, а вот от употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков лучше отказаться."Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы", - отметили в Роспотребнадзоре.Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает, а в течение дня, по возможности, принять прохладный душ.При посещении магазинов следует выбирать те, где обеспечивается оптимальный температурный режим.Купаться можно только в специально отведённых и оборудованных местах, с соблюдением правил организации купания.

https://ria.ru/20210516/pogoda-1732508903.html

https://ria.ru/20210516/pokholodanie-1732488908.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество