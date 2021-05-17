https://ria.ru/20210517/zapret-1732626878.html

Песков ответил на опасения о возможном запрете "Жизни и судьбы" Гроссмана

Песков ответил на опасения о возможном запрете "Жизни и судьбы" Гроссмана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться практики применения закона, запрещающего публично отождествлять роль СССР и нацистской Германии РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:39

2021-05-17T13:39

2021-05-17T13:41

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

дмитрий песков

ссср

василий гроссман

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться практики применения закона, запрещающего публично отождествлять роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, и реагировать уже в случае возможных перегибов.Этот законопроект ранее внесли в Госдуму глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер ГД Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Проект был подготовлен во исполнение перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президентского совета по культуре и искусству."В данном случае мы все время говорим: давайте дождемся начала правоприменительной практики, и в случае каких-то примеров неблагоприятных, если мы вместе увидим, что какие-то возможны перегибы в этой области, то давайте тогда реагировать. А на пустом месте выражать обеспокоенность, тем более по такому вопросу, когда мы с вами фиксируем, как ни чудовищно это звучит, даже в странах Западной Европы, когда такое отождествление происходит, то, конечно, по крайней мере в нашей стране мы должны наше общественное мнение, нашу с вами общественную жизнь оградить от подобных чудовищных отождествлений", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать высказываемые в связи с этим проектом опасения, в том числе о возможности запрета романа "Жизнь и судьба" Василия Гроссмана.Он полагает, что выражать опасения по поводу правоприменения тех или иных законопроектов в то время, когда никакое правоприменение еще не начиналось, уже стало своего рода "упражнением, которое проделывают с завидным постоянством".Пресс-секретаря президента РФ также спросили, как в этом случае, по мнению Кремля, можно охарактеризовать отношения Советского Союза и Германии в период Второй мировой войны с сентября 1939 года по июнь 1941 года, то есть до нападения Германии на СССР."Смотрите, вы задаете вопрос об отношениях России и Германии с 1939 по 1941 год и говорите о законопроекте, который связан с отождествлением роли России и Германии в начале Второй мировой войны. Это абсолютно разные исторические категории", - заявил в ответ Песков.Возлагать вину на СССР за начало войны - кощунство, теперь это зафиксировано в законе, на его правоприменение надо будет смотреть, отметил он."Одно дело, мы говорим о двусторонних российско-германских отношениях, которые были, их нельзя отрицать, вы знаете документы, которые подписывались, это тоже не секрет. Вы знаете приложения к этим документам. Это все было, и никто открещиваться от своей истории не собирается. Но при этом хоть каким-то образом возлагать вину на Россию за начало Второй мировой войны - вот это не что иное как кощунство, и это кощунство с юридической точки зрения теперь зафиксировано в законе", - сказал Песков.Говоря о теме правоприменения, журналисты упомянули, что сам он в подобных случаях просит не спрашивать о правовой практике, пока проект не стал законом, а когда закон принят и начинает применяться, не комментирует, ссылаясь на то, что это компетенция правоохранителей. "Конечно, потому что надо спрашивать правоохранительные органы. Да, это абсолютно логично", - ответил представитель Кремля.Пескова также попросили уточнить, означает ли это, что какой бы ни был закон сам по себе, вопрос его исполнения – это дискуссия общества с правоохранителями, но не с политическим руководством. "Понимаете, здесь или можно усматривать какие-то общие тенденции, или можно оперировать отдельными случаями. Если вы оперируете отдельными случаями, вы вольны высказывать свою экспертную точку зрения или обращать какие-то вопросы к тем самым органам, которые занимаются правоприменением. Но дело в том, что Кремль не занимается правоприменительной практикой", - заявил он.На реплику о том, что Кремль также несет ответственность за подписываемые президентом законы и за правоохранительные органы, руководство которых тот назначает, но, несмотря на это политическое руководство фактически предлагается исключить и не спрашивать его о происходящем, Песков возразил: "вы вольны спрашивать, с другой стороны, я также волен вас переадресовать к тем, кто это делает". "Ведь принимаются какие-то решения в рамках правоприменения, и эти решения, когда возможно, должны разъясняться", - заключил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20210506/sk-1731310606.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html

https://ria.ru/20190508/1553303608.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), дмитрий песков, ссср, василий гроссман, общество