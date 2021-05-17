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ВМФ в этом году получит около 40 боевых кораблей и судов
ВМФ в этом году получит около 40 боевых кораблей и судов
В этом году Военно-морской флот получит порядка 40 кораблей и судов обеспечения различного класса, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T04:14
2021-05-17T08:23
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В этом году Военно-морской флот получит порядка 40 кораблей и судов обеспечения различного класса, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.В список, в частности, входят атомный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения "Князь Олег" (проект "Борей-А"), первая серийная подлодка проекта "Ясень-М" "Новосибирск". Головной крейсер этого проекта — "Казань" — недавно приняли в состав ВМФ.Сейчас в составе флота три "Борея" — "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также первая АПЛ, построенная по улучшенному проекту 955А ("Борей-А") "Князь Владимир". Всего таких подлодок будет десять. Помимо этого, на стапелях завода находятся четыре атомных подводных крейсера проекта "Ясень-М" — "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск". Седьмую и восьмую такие подлодки — "Владивосток" и "Воронеж" — заложили прошлым летом. Их должны передать флоту в 2027-2028 годах.
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россия, сергей шойгу, москва, вмф рф, армия, безопасность

ВМФ в этом году получит около 40 боевых кораблей и судов

04:14 17.05.2021 (обновлено: 08:23 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРепетиция военно-морского парада во Владивостоке
Репетиция военно-морского парада во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В этом году Военно-морской флот получит порядка 40 кораблей и судов обеспечения различного класса, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
В список, в частности, входят атомный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения "Князь Олег" (проект "Борей-А"), первая серийная подлодка проекта "Ясень-М" "Новосибирск". Головной крейсер этого проекта — "Казань" — недавно приняли в состав ВМФ.
"Планируется сдача кораблей классов фрегат и корвет, будут сдаваться очередные серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, а также малые ракетные корабли, патрульные катера и суда обеспечения", — добавил Поспелов.
Сейчас в составе флота три "Борея" — "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также первая АПЛ, построенная по улучшенному проекту 955А ("Борей-А") "Князь Владимир". Всего таких подлодок будет десять. Помимо этого, на стапелях завода находятся четыре атомных подводных крейсера проекта "Ясень-М" — "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск". Седьмую и восьмую такие подлодки — "Владивосток" и "Воронеж" — заложили прошлым летом. Их должны передать флоту в 2027-2028 годах.
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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