https://ria.ru/20210517/vmf-1732568607.html

ВМФ в этом году получит около 40 боевых кораблей и судов

ВМФ в этом году получит около 40 боевых кораблей и судов

В этом году Военно-морской флот получит порядка 40 кораблей и судов обеспечения различного класса, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T04:14

2021-05-17T04:14

2021-05-17T08:23

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В этом году Военно-морской флот получит порядка 40 кораблей и судов обеспечения различного класса, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.В список, в частности, входят атомный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения "Князь Олег" (проект "Борей-А"), первая серийная подлодка проекта "Ясень-М" "Новосибирск". Головной крейсер этого проекта — "Казань" — недавно приняли в состав ВМФ.Сейчас в составе флота три "Борея" — "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также первая АПЛ, построенная по улучшенному проекту 955А ("Борей-А") "Князь Владимир". Всего таких подлодок будет десять. Помимо этого, на стапелях завода находятся четыре атомных подводных крейсера проекта "Ясень-М" — "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск". Седьмую и восьмую такие подлодки — "Владивосток" и "Воронеж" — заложили прошлым летом. Их должны передать флоту в 2027-2028 годах.

https://ria.ru/20210517/borey-1732567307.html

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россия, сергей шойгу, москва, вмф рф, армия, безопасность