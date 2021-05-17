https://ria.ru/20210517/video-1732588146.html

Прокуратура проверит Приморский океанариум после видео с избиением белух

Прокуратура проверит Приморский океанариум после видео с избиением белух

Прокуратура проверит условия содержания животных в Приморском океанариуме во Владивостоке после публикации видео, на котором тренер бьет двух белух, сообщил РИА РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:27

2021-05-17T10:27

2021-05-17T10:27

приморский океанариум

сахалин

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Прокуратура проверит условия содержания животных в Приморском океанариуме во Владивостоке после публикации видео, на котором тренер бьет двух белух, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.Местное издание PrimaMedia опубликовало видео, на котором видно, как тренер, стоя у бортика бассейна, бьет рукой двух белух, а потом одну из них пинает ногой. В Приморском океанариуме РИА Новости сообщили, что ведется внутреннее расследование. Там уточнили, что в период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм, и действия тренера, по его словам, были направлены на переключение внимания агрессивной особи. Травм белухи не получили, отметили в океанариуме. В коалиции "Свободу косаткам и белухам" сообщили, что намерены обратиться в правоохранительные органы по поводу видео."Прокуратура проверит содержание животных", - сказал собеседник.Ранее сообщалось о нескольких случаях гибели животных в Приморском океанариуме. В октябре 2017 года погиб дельфин, получивший острое респираторное заболевание, перешедшее в пневмонию, в связи с чем директор учреждения Александр Михайлюк подал в отставку. В конце сентября 2017 года в океанариуме погибла белуха. Она запуталась в снастях, которые занесло в вольер на открытой воде. Также произошел инцидент с применением тренером физической силы к моржу, тренер был уволен. Также ранее в океанариуме погибли три дельфина-белобочки и сивуч, привезенный с Сахалина. Кроме того, погибли два моржа и белуха.

https://ria.ru/20201223/lisa-1590492220.html

сахалин

владивосток

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приморский океанариум, сахалин, владивосток, происшествия