Прокуратура проверит Приморский океанариум после видео с избиением белух
ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Прокуратура проверит условия содержания животных в Приморском океанариуме во Владивостоке после публикации видео, на котором тренер бьет двух белух, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.
Местное издание PrimaMedia опубликовало видео, на котором видно, как тренер, стоя у бортика бассейна, бьет рукой двух белух, а потом одну из них пинает ногой. В Приморском океанариуме РИА Новости сообщили, что ведется внутреннее расследование. Там уточнили, что в период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм, и действия тренера, по его словам, были направлены на переключение внимания агрессивной особи. Травм белухи не получили, отметили в океанариуме. В коалиции "Свободу косаткам и белухам" сообщили, что намерены обратиться в правоохранительные органы по поводу видео.
"Прокуратура проверит содержание животных", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось о нескольких случаях гибели животных в Приморском океанариуме. В октябре 2017 года погиб дельфин, получивший острое респираторное заболевание, перешедшее в пневмонию, в связи с чем директор учреждения Александр Михайлюк подал в отставку. В конце сентября 2017 года в океанариуме погибла белуха. Она запуталась в снастях, которые занесло в вольер на открытой воде. Также произошел инцидент с применением тренером физической силы к моржу, тренер был уволен. Также ранее в океанариуме погибли три дельфина-белобочки и сивуч, привезенный с Сахалина. Кроме того, погибли два моржа и белуха.
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