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В Приморском океанариуме прокомментировали видео, где тренер бьет белух
В Приморском океанариуме прокомментировали видео, где тренер бьет белух
Приморский океанариум во Владивостоке проводит внутреннее расследование после видео, где тренер ударил двух белух, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T09:58
2021-05-17T09:58
приморский океанариум
сахалин
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Приморский океанариум во Владивостоке проводит внутреннее расследование после видео, где тренер ударил двух белух, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы океанариума.Местное издание PrimaMedia опубликовало видео, на котором видно, как тренер, стоя у бортика бассейна, бьет рукой двух белух по мордам, а потом одну из них пинает ногой. Отмечается, что видео снято в Приморском океанариуме 5 мая."В океанариуме ведется внутреннее расследование по факту происшедшего. В опубликованном отрывке видео нет того, что предшествовало действиям тренера. В период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм. Действия тренера, по его словам, были направлены на переключение внимания агрессивной особи, в том числе с использованием техники запрыгивания на животное", - сказал собеседник.По его словам, каких-либо повреждений в результате действий тренера животные не получили.Руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщил РИА Новости, что экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" намерены обратиться в правоохранительные органы по поводу видео."Это ненормальные методы, варварские, попадают под статью о жестоком обращении с животными. Это не дрессировка, а избиение. Мы хотим обратиться в правоохранительные органы", - сказал Лисицын.Ранее сообщалось о нескольких случаях гибели животных в Приморском океанариуме. В октябре 2017 года погиб дельфин, получивший острое респираторное заболевание, перешедшее в пневмонию, в связи с чем директор учреждения Александр Михайлюк подал в отставку. В конце сентября 2017 года в океанариуме погибла белуха. Она запуталась в снастях, которые занесло в вольер на открытой воде. Также произошел инцидент с применением тренером физической силы к моржу, тренер был уволен. Также ранее в океанариуме погибли три дельфина-белобочки и сивуч, привезенный с Сахалина. Кроме того, погибли два моржа и белуха.
https://ria.ru/20201223/lisa-1590492070.html
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приморский океанариум, сахалин, происшествия

В Приморском океанариуме прокомментировали видео, где тренер бьет белух

09:58 17.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Приморский океанариум во Владивостоке проводит внутреннее расследование после видео, где тренер ударил двух белух, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы океанариума.
Местное издание PrimaMedia опубликовало видео, на котором видно, как тренер, стоя у бортика бассейна, бьет рукой двух белух по мордам, а потом одну из них пинает ногой. Отмечается, что видео снято в Приморском океанариуме 5 мая.
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"В океанариуме ведется внутреннее расследование по факту происшедшего. В опубликованном отрывке видео нет того, что предшествовало действиям тренера. В период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм. Действия тренера, по его словам, были направлены на переключение внимания агрессивной особи, в том числе с использованием техники запрыгивания на животное", - сказал собеседник.
По его словам, каких-либо повреждений в результате действий тренера животные не получили.
Руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщил РИА Новости, что экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" намерены обратиться в правоохранительные органы по поводу видео.
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"Это ненормальные методы, варварские, попадают под статью о жестоком обращении с животными. Это не дрессировка, а избиение. Мы хотим обратиться в правоохранительные органы", - сказал Лисицын.
Ранее сообщалось о нескольких случаях гибели животных в Приморском океанариуме. В октябре 2017 года погиб дельфин, получивший острое респираторное заболевание, перешедшее в пневмонию, в связи с чем директор учреждения Александр Михайлюк подал в отставку. В конце сентября 2017 года в океанариуме погибла белуха. Она запуталась в снастях, которые занесло в вольер на открытой воде. Также произошел инцидент с применением тренером физической силы к моржу, тренер был уволен. Также ранее в океанариуме погибли три дельфина-белобочки и сивуч, привезенный с Сахалина. Кроме того, погибли два моржа и белуха.
 
Приморский океанариумСахалинПроисшествия
 
 
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