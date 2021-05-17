https://ria.ru/20210517/video-1732584356.html

В Приморском океанариуме прокомментировали видео, где тренер бьет белух

В Приморском океанариуме прокомментировали видео, где тренер бьет белух

Приморский океанариум во Владивостоке проводит внутреннее расследование после видео, где тренер ударил двух белух, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T09:58

2021-05-17T09:58

2021-05-17T09:58

приморский океанариум

сахалин

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Приморский океанариум во Владивостоке проводит внутреннее расследование после видео, где тренер ударил двух белух, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы океанариума.Местное издание PrimaMedia опубликовало видео, на котором видно, как тренер, стоя у бортика бассейна, бьет рукой двух белух по мордам, а потом одну из них пинает ногой. Отмечается, что видео снято в Приморском океанариуме 5 мая."В океанариуме ведется внутреннее расследование по факту происшедшего. В опубликованном отрывке видео нет того, что предшествовало действиям тренера. В период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм. Действия тренера, по его словам, были направлены на переключение внимания агрессивной особи, в том числе с использованием техники запрыгивания на животное", - сказал собеседник.По его словам, каких-либо повреждений в результате действий тренера животные не получили.Руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщил РИА Новости, что экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" намерены обратиться в правоохранительные органы по поводу видео."Это ненормальные методы, варварские, попадают под статью о жестоком обращении с животными. Это не дрессировка, а избиение. Мы хотим обратиться в правоохранительные органы", - сказал Лисицын.Ранее сообщалось о нескольких случаях гибели животных в Приморском океанариуме. В октябре 2017 года погиб дельфин, получивший острое респираторное заболевание, перешедшее в пневмонию, в связи с чем директор учреждения Александр Михайлюк подал в отставку. В конце сентября 2017 года в океанариуме погибла белуха. Она запуталась в снастях, которые занесло в вольер на открытой воде. Также произошел инцидент с применением тренером физической силы к моржу, тренер был уволен. Также ранее в океанариуме погибли три дельфина-белобочки и сивуч, привезенный с Сахалина. Кроме того, погибли два моржа и белуха.

https://ria.ru/20201223/lisa-1590492070.html

https://ria.ru/20210313/lisa-1601043940.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский океанариум, сахалин, происшествия