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https://ria.ru/20210517/venera-1732654388.html
"Роскосмос" выделил 318 миллионов рублей на первую миссию на Венеру
"Роскосмос" выделил 318 миллионов рублей на первую миссию на Венеру
"Роскосмос" выделил 318 миллионов рублей на первый этап создания российской автоматической станции для исследования Венеры, следует из материалов, размещенных... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:44
2021-05-17T19:09
хочу стать космонавтом
россия
земля
космос - риа наука
институт космических исследований
ангара (ракета)
российская академия наук
роскосмос
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Роскосмос" выделил 318 миллионов рублей на первый этап создания российской автоматической станции для исследования Венеры, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.Согласно контракту между госкорпорацией и НПО Лавочкина на разработку технического предложения, в рамках создания станции "Венера-Д" намечается потратить 318,2 миллиона рублей до марта 2023 года.Отмечается, что предприятию предстоит "обосновать реализуемость миссии и возможные проектно-конструкторские решения, обеспечивающие исследование атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры на современном научно-техническом уровне", а также "исследовать возможность возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры".Сообщалось, что запуск автоматической станции "Венера-Д" планируется в ноябре 2029 года с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Восточный. Это будет первый в современной истории России аппарат, который отправится к Венере (в советское время было осуществлено десять успешных посадок на эту планету).Станция, состоящая из орбитального и посадочного модулей, предназначена для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Планировалось, что "Венера-Д" будет российско-американским проектом, совместные проработки которого шли с 2013 года, однако в 2020 году "Роскосмос" заявил, что будет реализовывать проект "в качестве независимого национального без широкого привлечения международной кооперации".Как заявлялось, на период до 2025 года на разработку станции может потребоваться около 550 миллионов рублей. Заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев в 2019 году назвал общую сумму миссии в 17 миллиардов 370 миллионов рублей.Ранее стало известно, что российская программа исследования Венеры включает три миссии. После первой "Венеры-Д" вторая миссия, отправляемая в июне 2031 года, продолжит исследования атмосферы планеты, третья в июне 2034 года - доставит на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.
https://ria.ru/20210326/venera-1603007749.html
https://ria.ru/20210301/venera-1599095643.html
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россия, земля, космос - риа наука, институт космических исследований, ангара (ракета), российская академия наук, роскосмос

"Роскосмос" выделил 318 миллионов рублей на первую миссию на Венеру

15:44 17.05.2021 (обновлено: 19:09 17.05.2021)
 
© Depositphotos / Markus GannПланета Венера
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Depositphotos / Markus Gann
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Роскосмос" выделил 318 миллионов рублей на первый этап создания российской автоматической станции для исследования Венеры, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Согласно контракту между госкорпорацией и НПО Лавочкина на разработку технического предложения, в рамках создания станции "Венера-Д" намечается потратить 318,2 миллиона рублей до марта 2023 года.
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Отмечается, что предприятию предстоит "обосновать реализуемость миссии и возможные проектно-конструкторские решения, обеспечивающие исследование атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры на современном научно-техническом уровне", а также "исследовать возможность возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры".
Сообщалось, что запуск автоматической станции "Венера-Д" планируется в ноябре 2029 года с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Восточный. Это будет первый в современной истории России аппарат, который отправится к Венере (в советское время было осуществлено десять успешных посадок на эту планету).
Станция, состоящая из орбитального и посадочного модулей, предназначена для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Планировалось, что "Венера-Д" будет российско-американским проектом, совместные проработки которого шли с 2013 года, однако в 2020 году "Роскосмос" заявил, что будет реализовывать проект "в качестве независимого национального без широкого привлечения международной кооперации".
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История исследования Венеры
Как заявлялось, на период до 2025 года на разработку станции может потребоваться около 550 миллионов рублей. Заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев в 2019 году назвал общую сумму миссии в 17 миллиардов 370 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что российская программа исследования Венеры включает три миссии. После первой "Венеры-Д" вторая миссия, отправляемая в июне 2031 года, продолжит исследования атмосферы планеты, третья в июне 2034 года - доставит на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.
 
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