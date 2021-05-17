https://ria.ru/20210517/vaktsiny-1732715916.html

Президент Туркмении поблагодарил Россию за поставки вакцин от COVID-19

Президент Туркмении поблагодарил Россию за поставки вакцин от COVID-19

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в понедельник в ходе переговоров с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад с визитом,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T20:52

2021-05-17T20:52

2021-05-17T20:52

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

татнефть

казанский вертолетный завод

гурбангулы бердымухамедов

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АШХАБАД, 17 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в понедельник в ходе переговоров с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад с визитом, поблагодарил Россию за разработку вакцины от коронавируса и поставки ее в Туркменистан, сообщает Туркменское телевидение.Гурбангулы Бердымухамедов также выразил главе Татарстана соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в школе № 175 города Казани, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы. В свою очередь Рустам Минниханов выразил главе государства соболезнования в связи с кончиной его отца Мяликгулы Бердымухамедова.В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества Туркменистана с компаниями Татарстана - ОАО "Камаз", Казанским вертолетным заводом, "Татнефтью", КЭР-Холдингом.Согласно официальным сообщениям Ашхабада, в Туркменистане зарегистрированы и доставлены в страну российские вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210517/sputnik-1732596153.html

https://ria.ru/20210515/sputnik-1732445701.html

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туркмения

ашхабад

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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, татнефть, казанский вертолетный завод, гурбангулы бердымухамедов, рустам минниханов, туркмения, ашхабад, казань, в мире