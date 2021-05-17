Президент Туркмении поблагодарил Россию за поставки вакцин от COVID-19
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
АШХАБАД, 17 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в понедельник в ходе переговоров с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад с визитом, поблагодарил Россию за разработку вакцины от коронавируса и поставки ее в Туркменистан, сообщает Туркменское телевидение.
"Туркменский лидер отметил успех российских учёных в разработке вакцины от коронавируса и поблагодарил российскую сторону за её поставку в Туркменистан", - говорится в сообщении.
Гурбангулы Бердымухамедов также выразил главе Татарстана соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в школе № 175 города Казани, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы. В свою очередь Рустам Минниханов выразил главе государства соболезнования в связи с кончиной его отца Мяликгулы Бердымухамедова.
В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества Туркменистана с компаниями Татарстана - ОАО "Камаз", Казанским вертолетным заводом, "Татнефтью", КЭР-Холдингом.
Согласно официальным сообщениям Ашхабада, в Туркменистане зарегистрированы и доставлены в страну российские вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.