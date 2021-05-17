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Израиль нанес удар по главному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС
Израиль нанес удар по главному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС
ВВС Израиля нанесли удар по зданию, где располагался главный операционный штаб Службы внутренней безопасности ХАМАС, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T19:11
2021-05-17T19:38
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
палестина
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по зданию, где располагался главный операционный штаб Службы внутренней безопасности ХАМАС, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Отмечается, что цель находилась в районе Римал на севере сектора Газа.По словам военных, штаб был центральной частью "террористической инфраструктуры ХАМАС", и служил базой для военной разведки.Как подчеркнули в пресс-службе, жителей здания заблаговременно предупредили об ударе и дали им достаточно времени на эвакуацию.В ЦАХАЛ уже неоднократно заявляли, что ХАМАС намеренно размещает военные объекты в густонаселенных районах и использует гражданское население как щит.Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось после масштабных стычек между палестинцами и полицией в Восточном Иерусалиме. Волнения проходили сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселяли несколько арабских семей.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 198, треть из которых женщины и дети.
https://ria.ru/20210517/pozhar-1732645771.html
сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире

Израиль нанес удар по главному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС

19:11 17.05.2021 (обновлено: 19:38 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по зданию, где располагался главный операционный штаб Службы внутренней безопасности ХАМАС, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Отмечается, что цель находилась в районе Римал на севере сектора Газа.
По словам военных, штаб был центральной частью "террористической инфраструктуры ХАМАС", и служил базой для военной разведки.
Как подчеркнули в пресс-службе, жителей здания заблаговременно предупредили об ударе и дали им достаточно времени на эвакуацию.
В ЦАХАЛ уже неоднократно заявляли, что ХАМАС намеренно размещает военные объекты в густонаселенных районах и использует гражданское население как щит.
Ударная волна: ракета из сектора Газа попала в дом в Израиле
© REUTERS / Ronen Zvulun

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
1 из 10

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

В Ашдоде ракета попала в жилой дом.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
2 из 10

В Ашдоде ракета попала в жилой дом.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
3 из 10

Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
4 из 10

Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
5 из 10

Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

В районе, где произошло ЧП, живет много выходцев из бывшего СССР.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
6 из 10

В районе, где произошло ЧП, живет много выходцев из бывшего СССР.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© REUTERS / Ronen Zvulun

Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
7 из 10

Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
8 из 10

Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
9 из 10

Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

В здании повреждены коммуникации, есть угроза утечки газа.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
10 из 10

В здании повреждены коммуникации, есть угроза утечки газа.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
1 из 10

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.

© REUTERS / Ronen Zvulun
2 из 10

В Ашдоде ракета попала в жилой дом.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
3 из 10

Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
4 из 10

Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
5 из 10

Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
6 из 10

В районе, где произошло ЧП, живет много выходцев из бывшего СССР.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
7 из 10

Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.

© REUTERS / Ronen Zvulun
8 из 10

Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.

© REUTERS / Ronen Zvulun
9 из 10

Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.

© REUTERS / Ronen Zvulun
10 из 10

В здании повреждены коммуникации, есть угроза утечки газа.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось после масштабных стычек между палестинцами и полицией в Восточном Иерусалиме. Волнения проходили сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселяли несколько арабских семей.
С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 198, треть из которых женщины и дети.
Пожарные тушат пожар на фабрике матрасов на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
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