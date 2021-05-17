Израиль нанес удар по главному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС
Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.
Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.
Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.
Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.
Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.
Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.
Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.
Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.
Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.
Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.
Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.
Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.
Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.
Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.
Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.
Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.
Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.
Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.
Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.
Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.
Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.