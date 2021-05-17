https://ria.ru/20210517/udar-1732701502.html

Израиль нанес удар по главному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС

Израиль нанес удар по главному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удар по зданию, где располагался главный операционный штаб Службы внутренней безопасности ХАМАС, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T19:11

2021-05-17T19:11

2021-05-17T19:38

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

хамас

палестина

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732693827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b670798385bd064fa9aa75e6aae45c8.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по зданию, где располагался главный операционный штаб Службы внутренней безопасности ХАМАС, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Отмечается, что цель находилась в районе Римал на севере сектора Газа.По словам военных, штаб был центральной частью "террористической инфраструктуры ХАМАС", и служил базой для военной разведки.Как подчеркнули в пресс-службе, жителей здания заблаговременно предупредили об ударе и дали им достаточно времени на эвакуацию.В ЦАХАЛ уже неоднократно заявляли, что ХАМАС намеренно размещает военные объекты в густонаселенных районах и использует гражданское население как щит.Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось после масштабных стычек между палестинцами и полицией в Восточном Иерусалиме. Волнения проходили сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселяли несколько арабских семей.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 198, треть из которых женщины и дети.

https://ria.ru/20210517/pozhar-1732645771.html

сектор газа

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире