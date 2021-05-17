https://ria.ru/20210517/twitter-1732671726.html

Роскомнадзор частично снял ограничения на работу Twitter

Роскомнадзор частично снял ограничения на работу Twitter

Роскомнадзор положительно оценил усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства - удалено свыше 91% выявленных материалов с запрещенной... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:03

2021-05-17T17:03

2021-05-17T17:35

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

технологии

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роскомнадзор положительно оценил усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства - удалено свыше 91% выявленных материалов с запрещенной информацией, поэтому было решено не блокировать эту соцсеть и даже частично снять ограничения, сохранив замедление трафика только на мобильных устройствах, сообщило ведомство.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля ведомство уведомило руководство соцсети о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая.На 10 марта Роскомнадзор требовал от соцсети удалить более 4,1 тысячи выявленных с 2017 года запрещенных материалов, из которых 3,1 тысячи материалов с детской порнографией, пронаркотическим, а также суицидальным контентом. За время с начала замедления трафика было выявлено еще около 1,8 тысячи новых запрещенных материалов."Проверка показала, что модераторами Twitter удалено свыше 91% запрещенной информации. На текущий момент из 5,9 тысячи выявленных ведомством запрещенных материалов остаются неудаленными 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, а также экстремистскими и иными запрещёнными на территории РФ материалами", - указывается в сообщении.Кроме того, Роскомнадзор отмечает, что получил письмо от руководства Twitter, в котором оно пообещало принять все необходимые меры по удалению социально опасного контента, выразило готовность и заинтересованность в выстраивании конструктивного диалога и попросило не блокировать соцсеть, а также снять действующие ограничения по ее работе."Ведомство положительно оценивает усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства. Вместе с тем для полного снятия введенных ограничений Twitter необходимо удалить все выявленные запрещенные материалы, а также привести сроки реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами (не позднее 24 часов с момента получения требования)", - подытожил Роскомнадзор.

https://ria.ru/20210517/shtraf-1732633740.html

https://ria.ru/20210302/sotsseti-1599553901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии, общество