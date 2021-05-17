https://ria.ru/20210517/tvitter-1732674753.html
Роскомнадзор частично снял ограничения на работу Twitter
Роскомнадзор частично снял ограничения на работу Twitter
Роскомнадзор объявил, что по итогам проверки решил не блокировать Twitter, но замедление трафика на мобильных устройствах сохранится, пока сервис не уберет весь РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:10
2021-05-17T17:10
2021-05-17T17:57
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
технологии
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Роскомнадзор объявил, что по итогам проверки решил не блокировать Twitter, но замедление трафика на мобильных устройствах сохранится, пока сервис не уберет весь запрещенный контент.В ведомстве отметили, что соцсеть уже удалила 91% материалов с незаконной информацией.Так, в общей сложности от Twitter потребовали заблокировать 5,9 тысячи публикаций с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами участвовать в несогласованных акциях, а также экстремистскими и другими запрещенными материалами. Сейчас, по данным властей, неудаленными остаются 563 поста.Ведомство с 10 марта из-за нежелания сервиса блокировать противоправный контент начало замедлять скорость работы Twitter в России на мобильных и стационарных устройствах.Там отметили, что подобные меры применят и к другим интернет-площадкам в случае невыполнения российских законов.
https://ria.ru/20210302/sotsseti-1599553901.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Роскомнадзор
объявил, что по итогам проверки решил не блокировать Twitter
, но замедление трафика на мобильных устройствах сохранится, пока сервис не уберет весь запрещенный контент.
В ведомстве отметили, что соцсеть уже удалила 91% материалов с незаконной информацией.
Так, в общей сложности от Twitter потребовали заблокировать 5,9 тысячи публикаций с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами участвовать в несогласованных акциях, а также экстремистскими и другими запрещенными материалами. Сейчас, по данным властей, неудаленными остаются 563 поста.
"Руководство Twitter направило в Роскомнадзор письмо, в котором подтвердило, что полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом и предпримет все необходимые меры по его удалению. <...> Ведомство положительно оценивает усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства", — подчеркнули в Роскомнадзоре.
Ведомство с 10 марта из-за нежелания сервиса блокировать противоправный контент начало замедлять скорость работы Twitter в России на мобильных и стационарных устройствах.
Там отметили, что подобные меры применят и к другим интернет-площадкам в случае невыполнения российских законов.