https://ria.ru/20210517/tvitter-1732674753.html

Роскомнадзор частично снял ограничения на работу Twitter

Роскомнадзор частично снял ограничения на работу Twitter

Роскомнадзор объявил, что по итогам проверки решил не блокировать Twitter, но замедление трафика на мобильных устройствах сохранится, пока сервис не уберет весь РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:10

2021-05-17T17:10

2021-05-17T17:57

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

технологии

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Роскомнадзор объявил, что по итогам проверки решил не блокировать Twitter, но замедление трафика на мобильных устройствах сохранится, пока сервис не уберет весь запрещенный контент.В ведомстве отметили, что соцсеть уже удалила 91% материалов с незаконной информацией.Так, в общей сложности от Twitter потребовали заблокировать 5,9 тысячи публикаций с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами участвовать в несогласованных акциях, а также экстремистскими и другими запрещенными материалами. Сейчас, по данным властей, неудаленными остаются 563 поста.Ведомство с 10 марта из-за нежелания сервиса блокировать противоправный контент начало замедлять скорость работы Twitter в России на мобильных и стационарных устройствах.Там отметили, что подобные меры применят и к другим интернет-площадкам в случае невыполнения российских законов.

https://ria.ru/20210302/sotsseti-1599553901.html

https://ria.ru/20210310/roskomnadzor-1600618224.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии