https://ria.ru/20210517/turtsiya-1732583606.html

Турция возвращается к нормальной жизни после локдауна

Турция возвращается к нормальной жизни после локдауна

Объявленный в Турции полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом закончился в 5.00 понедельник, на улицах Анкары впервые с конца апреля наблюдается оживленное РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T09:54

2021-05-17T09:54

2021-05-17T09:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

турция

в мире

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АНКАРА, 17 мая - РИА Новости. Объявленный в Турции полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом закончился в 5.00 понедельник, на улицах Анкары впервые с конца апреля наблюдается оживленное дорожное движение, передает корреспондент РИА Новости.Открылись закрытые на период локдауна офисы, жители турецкой столицы теперь имеют возможность беспрепятственно передвигаться по городу. До этого в течение 18 дней они, за исключением лиц, освобожденных МВД от соблюдения комендантского часа, могли покидать свои дома только для посещения пешком ближайших к дому продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране самый длительный с начала пандемии локдаун - с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. Все организации и учреждения на этот период прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки в этот период были возможны только после получения разрешения от властей.Как сообщил в воскресенье турецкий минздрав, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 10 512, это наименьшее значение с 1 марта, которое в шесть раз ниже максимума с начала пандемии, зафиксированного 16 апреля - 63 082 случая. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки - 394.Как сообщило МВД Турции, ограничительные меры будут отменяться постепенно. До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье будут работать с 10.00 до 17.00. В период постепенной нормализации междугородние поездки могут осуществляться в периоды, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку.Торговые центры, рынки, а также магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10.00 до 14.00 в будние дни, от этих ограничений освобождены получившие две дозы вакцины. Гражданам старше 65 лет и младше 18 лет не разрешается пользоваться городским общественным транспортом.Ограничения комендантского часа по-прежнему не распространяются на туристов, при этом иностранцы, имеющие вид на жительство, обязаны их соблюдать.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещала улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахреттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности турецких курортов.

https://ria.ru/20210506/turtsiya-1731294614.html

https://ria.ru/20210430/sputnik-1730712204.html

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коронавирус covid-19, турция, в мире