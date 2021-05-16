https://ria.ru/20210516/koronavirus-1732517981.html
Турция смягчает ограничения по коронавирусу
Турция смягчает ограничения по коронавирусу
МВД Турции опубликовало циркуляр о смягчении ограничительных мер по коронавирусу по окончании локдауна 17 мая. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T13:51
2021-05-16T13:51
2021-05-16T13:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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АНКАРА, 16 мая - РИА Новости. МВД Турции опубликовало циркуляр о смягчении ограничительных мер по коронавирусу по окончании локдауна 17 мая.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД.Как ранее сообщил турецкий минздрав, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в пятницу составил 11 394, это наименьшее значение с 7 марта. Он показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки - 394."До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 05.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье работают с 10.00 до 17.00. В период постепенной нормализации междугородние поездки будут осуществляться в периоды и дни, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку", - говорится в документе.Торговые центры, а также магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10.00 до 14.00 в будние дни, от этих ограничений освобождены получившие две дозы вакцины.Отмечается, что эти ограничения не распространяются на туристов, при этом иностранцы, имеющие вид на жительство, обязаны соблюдать ограничения.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещает улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахреттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности турецких курортов.
https://ria.ru/20210506/turtsiya-1731294614.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, турция, в мире
АНКАРА, 16 мая - РИА Новости.
МВД Турции
опубликовало циркуляр о смягчении ограничительных мер по коронавирусу по окончании локдауна 17 мая.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД.
Как ранее сообщил турецкий минздрав, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в пятницу составил 11 394, это наименьшее значение с 7 марта. Он показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки - 394.
"До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 05.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье работают с 10.00 до 17.00. В период постепенной нормализации междугородние поездки будут осуществляться в периоды и дни, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку", - говорится в документе.
Торговые центры, а также магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10.00 до 14.00 в будние дни, от этих ограничений освобождены получившие две дозы вакцины.
Отмечается, что эти ограничения не распространяются на туристов, при этом иностранцы, имеющие вид на жительство, обязаны соблюдать ограничения.
Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещает улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахреттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности турецких курортов.