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В Петербурге пропала машина отца Виктора Цоя, сообщил источник
В Петербурге пропала машина отца Виктора Цоя, сообщил источник
Неизвестный угнал автомобиль у 83-летнего отца рок-музыканта Виктора Цоя в Петербурге, ущерб составил 245 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T09:57
2021-05-17T09:57
2021-05-17T10:20
виктор цой
калининский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Неизвестный угнал автомобиль у 83-летнего отца рок-музыканта Виктора Цоя в Петербурге, ущерб составил 245 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, автомобиль похитили 15 мая после того, как он припарковал машину на Гражданском проспекте. Ведется проверка.По уточнённым данным, автомобиль отца Виктора Цоя, о похищении которого он заявил, нашли на Гражданском проспекте в Петербурге, вряд ли это был угон, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Автомобиль найден недалеко от места парковки. По предварительной версии, заявивший в полицию об угоне Роберт Максимович мог забыть, где припарковал свой автомобиль", - сказал собеседник агентства.
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виктор цой, калининский район, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости.
Неизвестный угнал автомобиль у 83-летнего отца рок-музыканта Виктора Цоя
в Петербурге
, ущерб составил 245 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Неизвестный злоумышленник угнал автомобиль "Фольксваген" синего цвета у 83-летнего Роберта Цоя в Калининском районе
. Ущерб составил 245 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что речь идет об отце рок-музыканта Виктора Цоя.
По его словам, автомобиль похитили 15 мая после того, как он припарковал машину на Гражданском проспекте. Ведется проверка.
По уточнённым данным, автомобиль отца Виктора Цоя, о похищении которого он заявил, нашли на Гражданском проспекте в Петербурге, вряд ли это был угон, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Автомобиль найден недалеко от места парковки. По предварительной версии, заявивший в полицию об угоне Роберт Максимович мог забыть, где припарковал свой автомобиль", - сказал собеседник агентства.