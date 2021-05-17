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В Петербурге пропала машина отца Виктора Цоя, сообщил источник
В Петербурге пропала машина отца Виктора Цоя, сообщил источник
Неизвестный угнал автомобиль у 83-летнего отца рок-музыканта Виктора Цоя в Петербурге, ущерб составил 245 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T09:57
2021-05-17T10:20
виктор цой
калининский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Неизвестный угнал автомобиль у 83-летнего отца рок-музыканта Виктора Цоя в Петербурге, ущерб составил 245 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, автомобиль похитили 15 мая после того, как он припарковал машину на Гражданском проспекте. Ведется проверка.По уточнённым данным, автомобиль отца Виктора Цоя, о похищении которого он заявил, нашли на Гражданском проспекте в Петербурге, вряд ли это был угон, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Автомобиль найден недалеко от места парковки. По предварительной версии, заявивший в полицию об угоне Роберт Максимович мог забыть, где припарковал свой автомобиль", - сказал собеседник агентства.
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калининский район
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виктор цой, калининский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге пропала машина отца Виктора Цоя, сообщил источник

09:57 17.05.2021 (обновлено: 10:20 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПортреты лидера группы "Кино" Виктора Цоя
Портреты лидера группы Кино Виктора Цоя - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Неизвестный угнал автомобиль у 83-летнего отца рок-музыканта Виктора Цоя в Петербурге, ущерб составил 245 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Неизвестный злоумышленник угнал автомобиль "Фольксваген" синего цвета у 83-летнего Роберта Цоя в Калининском районе. Ущерб составил 245 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что речь идет об отце рок-музыканта Виктора Цоя.
По его словам, автомобиль похитили 15 мая после того, как он припарковал машину на Гражданском проспекте. Ведется проверка.
По уточнённым данным, автомобиль отца Виктора Цоя, о похищении которого он заявил, нашли на Гражданском проспекте в Петербурге, вряд ли это был угон, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Такси - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 10:25
Розыгрыш блогеров с угоном такси закончился уголовным делом
"Автомобиль найден недалеко от места парковки. По предварительной версии, заявивший в полицию об угоне Роберт Максимович мог забыть, где припарковал свой автомобиль", - сказал собеседник агентства.
 
Виктор ЦойКалининский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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