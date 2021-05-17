https://ria.ru/20210517/tsoy-1732584195.html

В Петербурге пропала машина отца Виктора Цоя, сообщил источник

В Петербурге пропала машина отца Виктора Цоя, сообщил источник

Неизвестный угнал автомобиль у 83-летнего отца рок-музыканта Виктора Цоя в Петербурге, ущерб составил 245 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T09:57

2021-05-17T09:57

2021-05-17T10:20

виктор цой

калининский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Неизвестный угнал автомобиль у 83-летнего отца рок-музыканта Виктора Цоя в Петербурге, ущерб составил 245 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, автомобиль похитили 15 мая после того, как он припарковал машину на Гражданском проспекте. Ведется проверка.По уточнённым данным, автомобиль отца Виктора Цоя, о похищении которого он заявил, нашли на Гражданском проспекте в Петербурге, вряд ли это был угон, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Автомобиль найден недалеко от места парковки. По предварительной версии, заявивший в полицию об угоне Роберт Максимович мог забыть, где припарковал свой автомобиль", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210324/rozygrysh-1602589213.html

калининский район

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор цой, калининский район, санкт-петербург, происшествия