https://ria.ru/20210517/tseny-1732567141.html

В России предложили ограничить рост цен на услуги отечественных гостиниц

В России предложили ограничить рост цен на услуги отечественных гостиниц

В России следует ввести госрегулирование цен на услуги гостиниц, ограничив их максимальное значение, по опыту чемпионата мира по футболу, такое предложение... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T03:16

2021-05-17T03:16

2021-05-17T03:16

туризм

россия

черное море

михаил мишустин

валентина матвиенко

вячеслав володин

европа

республика крым

краснодарский край

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В России следует ввести госрегулирование цен на услуги гостиниц, ограничив их максимальное значение, по опыту чемпионата мира по футболу, такое предложение содержится в письме Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.Соответствующие письма также были направлены на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина с предложением внести изменения в законодательство РФ.По его словам, в ряде случаев, как отмечали СМИ, рост цен на гостиничные номера составил до 100%. В связи с этим "тысячи российских семей, в том числе с детьми, которые еще недавно планировали провести свой летний отпуск на Черном море в России, могут отказаться от своих планов, в первую очередь, из-за резко возросшей финансовой нагрузки", подчеркивается в обращении."В целях поддержки российских семей, популяризации и развития внутреннего летнего туризма, прошу Вас рассмотреть вопрос о введении ежегодного госрегулирования цен на услуги гостиниц в Краснодарском крае, Республике Крым и других курортных зонах страны в период с 1 мая по 31 сентября с установлением предельных, максимально допустимых цен на гостиничные номера в зависимости от их категории", - отмечается в документе. При этом правительство России "будет иметь возможность ежегодно, с учетом инфляции, изменять установленные ценовые ограничения", пояснил Петунин.Он напомнил, что ранее в России уже успешно применялся инструмент государственного регулирования и заморозки цен на услуги гостиниц в связи с проведением в стране крупных международных спортивных мероприятий: в 2014 году по случаю зимних Олимпийских игр в Сочи, в 2018 году по случаю проходившего в России чемпионата мира по футболу. В 2020 году планировалось ввести предельные цены на номера гостиниц в Санкт-Петербурге, который должен был принимать матчи перенесенного из-за пандемии чемпионата Европы по футболу.Парламентариям, в свою очередь, в целях поддержки российских семей, популяризации и развития внутреннего летнего туризма, предлагается "рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство в части введения ежегодного госрегулирования цен на услуги гостиниц" на российских курортах.Ранее Матвиенко выразила возмущение по поводу необоснованного повышения цен на гостиничные услуги на юге России. По ее словам, граждане жалуются на то, что поскольку закрываются для отдыха зарубежные курорты из-за пандемии коронавируса, россияне сориентировались на внутренний туризм, но тут же туристические компании, гостиницы начали очень резко поднимать цены.

https://ria.ru/20210516/puteshestviya-1732448962.html

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1732146345.html

россия

черное море

европа

республика крым

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, михаил мишустин, валентина матвиенко, вячеслав володин, европа, республика крым, краснодарский край, общество, экономика