https://ria.ru/20210517/tsekov-1732654164.html

Цеков предложил запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом

Цеков предложил запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом

Необходимо ввести запрет для госчиновников не только иметь счета в зарубежных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью, заявил РИА Новости сенатор Сергей... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:42

2021-05-17T15:42

2021-05-17T16:14

сергей цеков

политика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Необходимо ввести запрет для госчиновников не только иметь счета в зарубежных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Он напомнил, что был принят закон, который ввел запрет госчиновникам иметь зарубежные счета, однако от запрета на владение недвижимостью в других странах было решено отказаться."Хотя я считаю, что здесь и недвижимость, и банковские счета - это одно и то же в этом контексте. И то, и другое можно арестовать. И владея зарубежной недвижимостью, ты даешь возможность на тебя в определенном плане воздействовать", - считает Цеков.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цеков, политика