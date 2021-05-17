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Цеков предложил запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом
Цеков предложил запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом
Необходимо ввести запрет для госчиновников не только иметь счета в зарубежных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью, заявил РИА Новости сенатор Сергей... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:42
2021-05-17T16:14
сергей цеков
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Необходимо ввести запрет для госчиновников не только иметь счета в зарубежных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Он напомнил, что был принят закон, который ввел запрет госчиновникам иметь зарубежные счета, однако от запрета на владение недвижимостью в других странах было решено отказаться."Хотя я считаю, что здесь и недвижимость, и банковские счета - это одно и то же в этом контексте. И то, и другое можно арестовать. И владея зарубежной недвижимостью, ты даешь возможность на тебя в определенном плане воздействовать", - считает Цеков.
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сергей цеков, политика

Цеков предложил запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом

15:42 17.05.2021 (обновлено: 16:14 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков
Председатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Необходимо ввести запрет для госчиновников не только иметь счета в зарубежных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.
"На любого гражданина России, владеющего иностранной недвижимостью, может оказываться давление, и с этой целью арестовать эту недвижимость или запретить пользоваться. Я считаю, что необходимо вводить запрет для госчиновников владеть недвижимостью за рубежом по аналогии со счетами в зарубежных банках", - сказал парламентарий.
Он напомнил, что был принят закон, который ввел запрет госчиновникам иметь зарубежные счета, однако от запрета на владение недвижимостью в других странах было решено отказаться.
"Хотя я считаю, что здесь и недвижимость, и банковские счета - это одно и то же в этом контексте. И то, и другое можно арестовать. И владея зарубежной недвижимостью, ты даешь возможность на тебя в определенном плане воздействовать", - считает Цеков.
 
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