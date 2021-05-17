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Детский телефон доверия получит короткий номер 124
Детский телефон доверия получит короткий номер 124
Детский телефон доверия станет доступен с мобильных по короткому номеру 124 до конца текущего года, рассказали РИА Новости в Фонде поддержки детей, находящихся... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:04
2021-05-17T14:04
россия
дети
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Детский телефон доверия станет доступен с мобильных по короткому номеру 124 до конца текущего года, рассказали РИА Новости в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации."В конце 2021 года помощь детского телефона доверия станет доступна с мобильных телефонов по короткому номеру 124", - говорится в сообщении.Детский телефон доверия запустили в России в 2010 году. За 11 лет работы его специалистами принято около 11 миллионов обращений.На детский телефон доверия 8 (800) 200-01-22 за экстренной психологической помощью обращаются дети, подростки, их родители или лица, их заменяющие, а также иные граждане. Кроме того, консультацию могут получить дети и взрослые, проживающие в отдаленной сельской местности, где в силу объективных обстоятельств затруднено обращение в психологические службы, службы социальной поддержки населения, органы опеки и попечительства.С начала текущего года на горячую линию детского телефона доверия поступило свыше 211 тысяч обращений.
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россия, дети, общество

Детский телефон доверия получит короткий номер 124

14:04 17.05.2021
 
© Depositphotos / ambrozinioРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Depositphotos / ambrozinio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Детский телефон доверия станет доступен с мобильных по короткому номеру 124 до конца текущего года, рассказали РИА Новости в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
"В конце 2021 года помощь детского телефона доверия станет доступна с мобильных телефонов по короткому номеру 124", - говорится в сообщении.
Детский телефон доверия запустили в России в 2010 году. За 11 лет работы его специалистами принято около 11 миллионов обращений.
На детский телефон доверия 8 (800) 200-01-22 за экстренной психологической помощью обращаются дети, подростки, их родители или лица, их заменяющие, а также иные граждане. Кроме того, консультацию могут получить дети и взрослые, проживающие в отдаленной сельской местности, где в силу объективных обстоятельств затруднено обращение в психологические службы, службы социальной поддержки населения, органы опеки и попечительства.
С начала текущего года на горячую линию детского телефона доверия поступило свыше 211 тысяч обращений.
Телефон доверия - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 01:03
Международный день детского телефона доверия
 
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