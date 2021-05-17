https://ria.ru/20210517/sud-1732598251.html

Мосгорсуд отложил заседание по делу ФБК*

Мосгорсуд отложил заседание по делу ФБК*

Мосгорсуд отложил на 9 июня рассмотрение иска прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, уже признан иностранным агентом) экстремистской... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:18

2021-05-17T11:18

2021-05-17T11:18

фбк

фонд борьбы с коррупцией

леонид волков

алексей навальный

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мосгорсуд отложил на 9 июня рассмотрение иска прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, уже признан иностранным агентом) экстремистской организацией, сообщили журналистам в пресс-службе "Команды 29", адвокаты которой представляют интересы ФБК*.По мнению прокуратуры, ФБК* и две другие связанные с Навальным структуры, "Фонд защиты прав граждан"* (тоже признан иноагентом) и "Штабы Навального", "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".В рамках утвержденных Мосгорсудом "мер предварительной защиты", указанным структурам Навального уже запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.На этом фоне соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов блогера, сославшись на то, что сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730455861.html

https://ria.ru/20210420/fbk-1729111815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбк, фонд борьбы с коррупцией, леонид волков, алексей навальный, московский городской суд, москва, происшествия