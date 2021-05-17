https://ria.ru/20210517/sovbez-1732704167.html

Источники: США заблокировали заявление Совбеза ООН по Израилю и Палестине

Источники: США заблокировали заявление Совбеза ООН по Израилю и Палестине

США вновь заблокировали принятие заявления Совета безопасности ООН для прессы по Палестине и Израилю, сообщили РИА Новости источники в Совбезе. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T19:21

2021-05-17T19:21

2021-05-17T19:51

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

норвегия

оон

восточный иерусалим

совет безопасности оон

палестина

сша

израиль

в мире

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ООН, 17 мая – РИА Новости. США вновь заблокировали принятие заявления Совета безопасности ООН для прессы по Палестине и Израилю, сообщили РИА Новости источники в Совбезе."Договоренности по заявлению достичь не удалось", - сказал один источник.Еще трое заявили, что этого не удалось сделать из-за позиции США."США сказали, что они не поддерживают на данный момент принятие каких-либо документов Совбеза", - указал один из собеседников агентства.Как отметил еще один источник, аргументация США состоит в том, что они работают над деэскалацией конфликта в двустороннем формате и "продукт СБ может навредить или спровоцировать эскалацию".В проекте заявления Совбеза для прессы, который предложили Китай, Норвегия и Тунис, говорилось, что "члены Совета выразили серьезную обеспокоенность по поводу кризиса, связанного с сектором Газа, и в связи с гибелью и ранением мирных жителей, призвали ... к прекращению насилия и уважению международного гуманитарного права". В документе также было сказано, что "Совбез приветствовал все усилия, направленные на деэскалацию и достижение договоренности о прекращении огня, в том числе со стороны государств региона и "ближневосточного квартета", и призвали все стороны поддержать эти усилия".Члены СБ в тексте также выражали озабоченность по поводу насилия в Восточном Иерусалиме, особенно в районе святых мест, и призывали проявлять максимальную сдержанность. Кроме того, согласно проекту документа, Совбез ООН призывал уважать исторический статус-кво святых мест и право мусульман мирно молиться в мечети Аль-Акса. В документе члены Совбеза "отмечают с серьезной обеспокоенностью" возможное выселение палестинских семей из домов, в которых они жили на протяжении поколений в районах Шейх Джаррах и Сильван в Восточном Иерусалиме. Кроме того, они выступали против односторонних действий, которые только усугубят и без того напряженную обстановку.В проекте заявления для прессы члены СБ ООН подтверждали свою поддержку решению конфликта на основе принципа сосуществования двух государств в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН. Они также призывали к активизации дипломатических усилий и поддержки для достижения этой цели.На прошлой неделе состоялись три заседания СБ ООН, посвященных событиям в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Два из них были закрытыми. Пока Совбез не смог договориться о каком-либо заявлении по итогам прошедших встреч. Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, США были единственным государством, блокировавшим принятие заявления.

https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html

норвегия

восточный иерусалим

палестина

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, норвегия, оон, восточный иерусалим, совет безопасности оон, палестина, сша, израиль, в мире