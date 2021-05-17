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https://ria.ru/20210517/sovbez-1732704167.html
Источники: США заблокировали заявление Совбеза ООН по Израилю и Палестине
Источники: США заблокировали заявление Совбеза ООН по Израилю и Палестине
США вновь заблокировали принятие заявления Совета безопасности ООН для прессы по Палестине и Израилю, сообщили РИА Новости источники в Совбезе. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T19:21
2021-05-17T19:51
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
норвегия
оон
восточный иерусалим
совет безопасности оон
палестина
сша
израиль
в мире
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ООН, 17 мая – РИА Новости. США вновь заблокировали принятие заявления Совета безопасности ООН для прессы по Палестине и Израилю, сообщили РИА Новости источники в Совбезе."Договоренности по заявлению достичь не удалось", - сказал один источник.Еще трое заявили, что этого не удалось сделать из-за позиции США."США сказали, что они не поддерживают на данный момент принятие каких-либо документов Совбеза", - указал один из собеседников агентства.Как отметил еще один источник, аргументация США состоит в том, что они работают над деэскалацией конфликта в двустороннем формате и "продукт СБ может навредить или спровоцировать эскалацию".В проекте заявления Совбеза для прессы, который предложили Китай, Норвегия и Тунис, говорилось, что "члены Совета выразили серьезную обеспокоенность по поводу кризиса, связанного с сектором Газа, и в связи с гибелью и ранением мирных жителей, призвали ... к прекращению насилия и уважению международного гуманитарного права". В документе также было сказано, что "Совбез приветствовал все усилия, направленные на деэскалацию и достижение договоренности о прекращении огня, в том числе со стороны государств региона и "ближневосточного квартета", и призвали все стороны поддержать эти усилия".Члены СБ в тексте также выражали озабоченность по поводу насилия в Восточном Иерусалиме, особенно в районе святых мест, и призывали проявлять максимальную сдержанность. Кроме того, согласно проекту документа, Совбез ООН призывал уважать исторический статус-кво святых мест и право мусульман мирно молиться в мечети Аль-Акса. В документе члены Совбеза "отмечают с серьезной обеспокоенностью" возможное выселение палестинских семей из домов, в которых они жили на протяжении поколений в районах Шейх Джаррах и Сильван в Восточном Иерусалиме. Кроме того, они выступали против односторонних действий, которые только усугубят и без того напряженную обстановку.В проекте заявления для прессы члены СБ ООН подтверждали свою поддержку решению конфликта на основе принципа сосуществования двух государств в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН. Они также призывали к активизации дипломатических усилий и поддержки для достижения этой цели.На прошлой неделе состоялись три заседания СБ ООН, посвященных событиям в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Два из них были закрытыми. Пока Совбез не смог договориться о каком-либо заявлении по итогам прошедших встреч. Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, США были единственным государством, блокировавшим принятие заявления.
https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html
норвегия
восточный иерусалим
палестина
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Момент атаки на принадлежащую ХАМАС субмарину израильским беспилотником
Момент атаки на принадлежащую ХАМАС субмарину израильскими боевым кораблём и беспилотником. Подлодку уничтожили у побережья Газы. Как утверждают израильские военные, её планировали отправить для совершения теракта
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, норвегия, оон, восточный иерусалим, совет безопасности оон, палестина, сша, израиль, в мире

Источники: США заблокировали заявление Совбеза ООН по Израилю и Палестине

19:21 17.05.2021 (обновлено: 19:51 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкАвтомобиль, пострадавший в результате обстрела на одной из улиц в секторе Газа
Автомобиль, пострадавший в результате обстрела на одной из улиц в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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ООН, 17 мая – РИА Новости. США вновь заблокировали принятие заявления Совета безопасности ООН для прессы по Палестине и Израилю, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.
"Договоренности по заявлению достичь не удалось", - сказал один источник.
Ударная волна: ракета из сектора Газа попала в дом в Израиле
© REUTERS / Ronen Zvulun

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
1 из 10

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

В Ашдоде ракета попала в жилой дом.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
2 из 10

В Ашдоде ракета попала в жилой дом.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
3 из 10

Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
4 из 10

Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
5 из 10

Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

В районе, где произошло ЧП, живет много выходцев из бывшего СССР.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
6 из 10

В районе, где произошло ЧП, живет много выходцев из бывшего СССР.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© REUTERS / Ronen Zvulun

Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
7 из 10

Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
8 из 10

Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
9 из 10

Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

В здании повреждены коммуникации, есть угроза утечки газа.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
10 из 10

В здании повреждены коммуникации, есть угроза утечки газа.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
1 из 10

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.

© REUTERS / Ronen Zvulun
2 из 10

В Ашдоде ракета попала в жилой дом.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
3 из 10

Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
4 из 10

Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
5 из 10

Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
6 из 10

В районе, где произошло ЧП, живет много выходцев из бывшего СССР.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
7 из 10

Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.

© REUTERS / Ronen Zvulun
8 из 10

Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.

© REUTERS / Ronen Zvulun
9 из 10

Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.

© REUTERS / Ronen Zvulun
10 из 10

В здании повреждены коммуникации, есть угроза утечки газа.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
Еще трое заявили, что этого не удалось сделать из-за позиции США.
"США сказали, что они не поддерживают на данный момент принятие каких-либо документов Совбеза", - указал один из собеседников агентства.
Как отметил еще один источник, аргументация США состоит в том, что они работают над деэскалацией конфликта в двустороннем формате и "продукт СБ может навредить или спровоцировать эскалацию".
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 13:48
"Грядет большая война": что началось в секторе Газа
В проекте заявления Совбеза для прессы, который предложили Китай, Норвегия и Тунис, говорилось, что "члены Совета выразили серьезную обеспокоенность по поводу кризиса, связанного с сектором Газа, и в связи с гибелью и ранением мирных жителей, призвали ... к прекращению насилия и уважению международного гуманитарного права". В документе также было сказано, что "Совбез приветствовал все усилия, направленные на деэскалацию и достижение договоренности о прекращении огня, в том числе со стороны государств региона и "ближневосточного квартета", и призвали все стороны поддержать эти усилия".
Члены СБ в тексте также выражали озабоченность по поводу насилия в Восточном Иерусалиме, особенно в районе святых мест, и призывали проявлять максимальную сдержанность. Кроме того, согласно проекту документа, Совбез ООН призывал уважать исторический статус-кво святых мест и право мусульман мирно молиться в мечети Аль-Акса. В документе члены Совбеза "отмечают с серьезной обеспокоенностью" возможное выселение палестинских семей из домов, в которых они жили на протяжении поколений в районах Шейх Джаррах и Сильван в Восточном Иерусалиме. Кроме того, они выступали против односторонних действий, которые только усугубят и без того напряженную обстановку.
В проекте заявления для прессы члены СБ ООН подтверждали свою поддержку решению конфликта на основе принципа сосуществования двух государств в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН. Они также призывали к активизации дипломатических усилий и поддержки для достижения этой цели.
На прошлой неделе состоялись три заседания СБ ООН, посвященных событиям в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Два из них были закрытыми. Пока Совбез не смог договориться о каком-либо заявлении по итогам прошедших встреч. Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, США были единственным государством, блокировавшим принятие заявления.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуНорвегияООНВосточный ИерусалимСовет Безопасности ООНПалестинаСШАИзраильВ мире
 
 
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