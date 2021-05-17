Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/sobaka-1732595774.html
В Ленинградской области бродячая собака напала на двухлетнего ребенка
В Ленинградской области бродячая собака напала на двухлетнего ребенка
Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:03
2021-05-17T11:03
россия
гумвд
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.По данным пресс-службы, 16 мая в полицию поступило сообщение, что в больницу в тяжелом состоянии направлен двухлетний ребенок с укусами шеи и острой кровопотерей."Со слов 31-летней мамы мальчика, они с мужем и сыном приехали к озеру на прогулку вместе со своей собакой, через некоторое время их собака сцепилась с другим псом, а мальчик попытался разнять дерущихся животных, в результате чего бродячий пес накинулся на ребенка", - сказано в сообщении.В пресс-службе добавили, что, по словам фельдшера, родители ребенка были пьяны. В отношении родителей пострадавшего мальчика составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210509/priyut-1731572548.html
россия
всеволожский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, всеволожский район, ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области бродячая собака напала на двухлетнего ребенка

11:03 17.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.
"Полиция Всеволожского района проводит проверку по факту нападения бродячей собаки на двухлетнего ребенка", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 16 мая в полицию поступило сообщение, что в больницу в тяжелом состоянии направлен двухлетний ребенок с укусами шеи и острой кровопотерей.
"Со слов 31-летней мамы мальчика, они с мужем и сыном приехали к озеру на прогулку вместе со своей собакой, через некоторое время их собака сцепилась с другим псом, а мальчик попытался разнять дерущихся животных, в результате чего бродячий пес накинулся на ребенка", - сказано в сообщении.
Бродячая собака в вольере приюта для бездомных животных Владпитомник во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 13:13
В Рязани неизвестные выпустили безнадзорных собак из приюта
В пресс-службе добавили, что, по словам фельдшера, родители ребенка были пьяны. В отношении родителей пострадавшего мальчика составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
 
РоссияГУМВДВсеволожский районЛенинградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Милонов назвал чиновников, которых нужно перевоспитать в Чечне
02:53Немецкие экологи хотят остановить строительство "Северного потока — 2"
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
Лента новостейМолния