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В Ленинградской области бродячая собака напала на двухлетнего ребенка
В Ленинградской области бродячая собака напала на двухлетнего ребенка
Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:03
2021-05-17T11:03
2021-05-17T11:03
россия
гумвд
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.По данным пресс-службы, 16 мая в полицию поступило сообщение, что в больницу в тяжелом состоянии направлен двухлетний ребенок с укусами шеи и острой кровопотерей."Со слов 31-летней мамы мальчика, они с мужем и сыном приехали к озеру на прогулку вместе со своей собакой, через некоторое время их собака сцепилась с другим псом, а мальчик попытался разнять дерущихся животных, в результате чего бродячий пес накинулся на ребенка", - сказано в сообщении.В пресс-службе добавили, что, по словам фельдшера, родители ребенка были пьяны. В отношении родителей пострадавшего мальчика составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210509/priyut-1731572548.html
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россия, гумвд, всеволожский район, ленинградская область, происшествия