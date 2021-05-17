https://ria.ru/20210517/sobaka-1732595774.html

В Ленинградской области бродячая собака напала на двухлетнего ребенка

В Ленинградской области бродячая собака напала на двухлетнего ребенка

Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:03

2021-05-17T11:03

2021-05-17T11:03

россия

гумвд

всеволожский район

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.По данным пресс-службы, 16 мая в полицию поступило сообщение, что в больницу в тяжелом состоянии направлен двухлетний ребенок с укусами шеи и острой кровопотерей."Со слов 31-летней мамы мальчика, они с мужем и сыном приехали к озеру на прогулку вместе со своей собакой, через некоторое время их собака сцепилась с другим псом, а мальчик попытался разнять дерущихся животных, в результате чего бродячий пес накинулся на ребенка", - сказано в сообщении.В пресс-службе добавили, что, по словам фельдшера, родители ребенка были пьяны. В отношении родителей пострадавшего мальчика составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210509/priyut-1731572548.html

россия

всеволожский район

ленинградская область

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россия, гумвд, всеволожский район, ленинградская область, происшествия