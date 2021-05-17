https://ria.ru/20210517/simptom-1732634396.html
Врач назвал главный симптом одного из самых опасных видов рака
Врач назвал главный симптом одного из самых опасных видов рака
Боль после приема слишком жирной пищи и алкоголя, а также во время лежания на спине может сигнализировать о раке поджелудочной железы, рассказал "Российской... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:10
2021-05-17T14:10
2021-05-17T14:10
иван карасев
общество
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Боль после приема слишком жирной пищи и алкоголя, а также во время лежания на спине может сигнализировать о раке поджелудочной железы, рассказал "Российской газете" врач-хирург и онколог Иван Карасев.Как отметил специалист, характерная для этого недуга боль является следствием прорастания опухоли сквозь нервные окончания. При этом локализация неприятных ощущений может быть разной.Помимо этого, онколог перечислил такие симптомы, как тошнота, рвота и изжога после еды, а также изменение цвета кожных покровов (от желтого до зеленоватого), слизистых оболочек и склер, кожный зуд, потеря веса и чувство отвращения к пище.Карасев подчеркнул, что люди в возрасте старше 60 лет наиболее подвержены риску развития рака поджелудочной.По мнению врача, наличие сахарного диабета, болезней желчевыводящих путей, цирроза печени, а также такие предраковые состояния поджелудочной железы, как аденомы, кисты и хронический панкреатит лишь способствуют образованию опухоли.Ранее Иван Карасев рассказал, что образование полипов на слизистой оболочке гортани или голосовых связках может свидетельствовать о развитии рака. Он отметил, что распознать это состояние можно по частому покашливанию, затрудненному дыханию, воспалению и хронической осиплости голоса.
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иван карасев, общество
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Боль после приема слишком жирной пищи и алкоголя, а также во время лежания на спине может сигнализировать о раке поджелудочной железы, рассказал "Российской газете"
врач-хирург и онколог Иван Карасев
.
Как отметил специалист, характерная для этого недуга боль является следствием прорастания опухоли сквозь нервные окончания. При этом локализация неприятных ощущений может быть разной.
Помимо этого, онколог перечислил такие симптомы, как тошнота, рвота и изжога после еды, а также изменение цвета кожных покровов (от желтого до зеленоватого), слизистых оболочек и склер, кожный зуд, потеря веса и чувство отвращения к пище.
Карасев подчеркнул, что люди в возрасте старше 60 лет наиболее подвержены риску развития рака поджелудочной.
По мнению врача, наличие сахарного диабета, болезней желчевыводящих путей, цирроза печени, а также такие предраковые состояния поджелудочной железы, как аденомы, кисты и хронический панкреатит лишь способствуют образованию опухоли.
"Увеличению риска заболеть способствуют курение, преобладание в рационе жирной пищи и отсутствие достаточного количества фруктов и овощей, злоупотребление алкоголем", - заключил он.
Ранее Иван Карасев рассказал, что образование полипов на слизистой оболочке гортани или голосовых связках может свидетельствовать о развитии рака. Он отметил, что распознать это состояние можно по частому покашливанию, затрудненному дыханию, воспалению и хронической осиплости голоса.