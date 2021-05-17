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Суд оставил в силе решение о штрафе для главы "Альянса врачей"*
Суд оставил в силе решение о штрафе для главы "Альянса врачей"*
Владимирский областной суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным штраф в 180 тысяч рублей для главы "Альянса врачей"* Анастасии... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:15
2021-05-17T17:42
алексей навальный
европейский суд по правам человека
покров
владимирская область
альянс врачей
владимирский областной суд
происшествия
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ВЛАДИМИР, 17 мая - РИА Новости. Владимирский областной суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным штраф в 180 тысяч рублей для главы "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой за акцию у колонии, где отбывает срок Алексей Навальный, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление судьи Петушинского районного суда Владимирской Области от 12 апреля 2021 года... в отношении Васильевой по делу об административном правонарушении оставить без изменения. Жалобу защитника Арсеньева - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу", - объявил судья.Как рассказал РИА Новости адвокат Васильевой Михаил Арсеньев, защита "в любом случае" продолжит оспаривать решение судов по этому делу – "возможно, в Европейском суде по правам человека".Заседание прошло в отсутствие Васильевой, которая продолжает находиться под следствием по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несогласованной акции в Москве.В начале апреля Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в Покрове, где отбывает наказание Навальный, и была задержана после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, сославшись на то, что они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Впоследствии суд назначил ей штраф в 180 тысяч рублей.По соответствующей статье КоАП ей максимально грозил штраф в 300 тысяч рублей, обязательные работы или 20 суток ареста. Кроме того, учитывая, что она сейчас фигурирует в уголовном деле, ей может грозить ужесточение меры пресечения с "запрета определенных действий" на домашний арест, отмечал один из ее адвокатов Леонид Головко.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210427/sobol-1730208510.html
https://ria.ru/20210513/navalnyy-1732175662.html
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алексей навальный, европейский суд по правам человека, покров, владимирская область, альянс врачей, владимирский областной суд, происшествия

Суд оставил в силе решение о штрафе для главы "Альянса врачей"*

17:15 17.05.2021 (обновлено: 17:42 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева и сотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области
Лидер Альянса врачей Анастасия Васильева и сотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИМИР, 17 мая - РИА Новости. Владимирский областной суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным штраф в 180 тысяч рублей для главы "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой за акцию у колонии, где отбывает срок Алексей Навальный, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление судьи Петушинского районного суда Владимирской Области от 12 апреля 2021 года... в отношении Васильевой по делу об административном правонарушении оставить без изменения. Жалобу защитника Арсеньева - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу", - объявил судья.
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Как рассказал РИА Новости адвокат Васильевой Михаил Арсеньев, защита "в любом случае" продолжит оспаривать решение судов по этому делу – "возможно, в Европейском суде по правам человека".
Заседание прошло в отсутствие Васильевой, которая продолжает находиться под следствием по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несогласованной акции в Москве.
В начале апреля Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в Покрове, где отбывает наказание Навальный, и была задержана после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, сославшись на то, что они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Впоследствии суд назначил ей штраф в 180 тысяч рублей.
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По соответствующей статье КоАП ей максимально грозил штраф в 300 тысяч рублей, обязательные работы или 20 суток ареста. Кроме того, учитывая, что она сейчас фигурирует в уголовном деле, ей может грозить ужесточение меры пресечения с "запрета определенных действий" на домашний арест, отмечал один из ее адвокатов Леонид Головко.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
 
Алексей НавальныйЕвропейский суд по правам человекаПокровВладимирская областьАльянс врачейВладимирский областной судПроисшествия
 
 
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