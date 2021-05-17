https://ria.ru/20210517/shtraf-1732675882.html

Суд оставил в силе решение о штрафе для главы "Альянса врачей"*

Суд оставил в силе решение о штрафе для главы "Альянса врачей"*

Владимирский областной суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным штраф в 180 тысяч рублей для главы "Альянса врачей"* Анастасии... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:15

2021-05-17T17:15

2021-05-17T17:42

алексей навальный

европейский суд по правам человека

покров

владимирская область

альянс врачей

владимирский областной суд

происшествия

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ВЛАДИМИР, 17 мая - РИА Новости. Владимирский областной суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным штраф в 180 тысяч рублей для главы "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой за акцию у колонии, где отбывает срок Алексей Навальный, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление судьи Петушинского районного суда Владимирской Области от 12 апреля 2021 года... в отношении Васильевой по делу об административном правонарушении оставить без изменения. Жалобу защитника Арсеньева - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу", - объявил судья.Как рассказал РИА Новости адвокат Васильевой Михаил Арсеньев, защита "в любом случае" продолжит оспаривать решение судов по этому делу – "возможно, в Европейском суде по правам человека".Заседание прошло в отсутствие Васильевой, которая продолжает находиться под следствием по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несогласованной акции в Москве.В начале апреля Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в Покрове, где отбывает наказание Навальный, и была задержана после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, сославшись на то, что они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Впоследствии суд назначил ей штраф в 180 тысяч рублей.По соответствующей статье КоАП ей максимально грозил штраф в 300 тысяч рублей, обязательные работы или 20 суток ареста. Кроме того, учитывая, что она сейчас фигурирует в уголовном деле, ей может грозить ужесточение меры пресечения с "запрета определенных действий" на домашний арест, отмечал один из ее адвокатов Леонид Головко.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210427/sobol-1730208510.html

https://ria.ru/20210513/navalnyy-1732175662.html

покров

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алексей навальный, европейский суд по правам человека, покров, владимирская область, альянс врачей, владимирский областной суд, происшествия