https://ria.ru/20210517/sfu-1732185559.html

Новая "упаковка" для ферментов упростит поиск ядов в еде

Новая "упаковка" для ферментов упростит поиск ядов в еде

Упростить технологию поиска ядовитых веществ в продуктах питания смогли биофизики Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с учеными Института... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T03:00

2021-05-17T03:00

2021-05-17T03:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

сибирский федеральный университет

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Упростить технологию поиска ядовитых веществ в продуктах питания смогли биофизики Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с учеными Института биофизики СО РАН (ИБФ). Предложенная ими технология "упаковки", по словам ученых, позволяет многократно продлить срок годности ферментов-индикаторов и снизить затраты на их хранение. Результаты опубликованы в журнале Catalysts.Ферменты – белки, которые играют роль катализаторов во всех живых организмах. Даже небольшой объем любых токсинов резко снижает активность ферментов. Благодаря этому свойству, как сообщили ученые, их широко применяют в качестве индикаторов для контроля загрязнения продуктов питания, воды, почвы, воздуха.Наблюдая за реакцией, например, фермента бутирилхолинэстеразы с яблочным соком, можно достоверно выяснить, сколько в образце содержится ядовитых пестицидов, попадающих в плоды из почвы, объяснили ученые.Ферменты чувствительны к условиям хранения – они легко разрушаются из-за перепадов температуры или изменения влажности. Из-за этого, по словам ученых, качественный лабораторный анализ может быть весьма дорогостоящим. Специалистам СФУ и ИБФ удалось решить эту проблему, поместив фермент в оболочку из крахмального или желатинового геля.Готовый продукт – высушенные "капельки" геля с дозой фермента, похожие на крошечные круги из рисовой бумаги, сообщили ученые. Один анализ на лабораторном оборудовании с таким препаратом обойдется в сумму, не превышающую 100 рублей."Если продукт реакции фермента и анализируемого вещества приобретает в спектрофотометре ярко-желтый цвет, значит доля фосфорорганических пестицидов в пробе на допустимом уровне. Если же мы не видим желтого цвета – проба серьезно загрязнена. Аналогичным образом, варьируя ферменты, можно обнаруживать почти любые опасные примеси", – объяснила Елена Есимбекова.Работа была выполнена в рамках совместного проекта РФФИ, Правительства Красноярского края и Красноярского краевого фонда науки, № 20-44-242001.

https://ria.ru/20201101/yad-1582538249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет