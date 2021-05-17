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Наука
https://ria.ru/20210517/sfu-1732185559.html
Новая "упаковка" для ферментов упростит поиск ядов в еде
Новая "упаковка" для ферментов упростит поиск ядов в еде
Упростить технологию поиска ядовитых веществ в продуктах питания смогли биофизики Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с учеными Института... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T03:00
2021-05-17T03:00
наука
университетская наука
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сибирский федеральный университет
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Упростить технологию поиска ядовитых веществ в продуктах питания смогли биофизики Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с учеными Института биофизики СО РАН (ИБФ). Предложенная ими технология "упаковки", по словам ученых, позволяет многократно продлить срок годности ферментов-индикаторов и снизить затраты на их хранение. Результаты опубликованы в журнале Catalysts.Ферменты – белки, которые играют роль катализаторов во всех живых организмах. Даже небольшой объем любых токсинов резко снижает активность ферментов. Благодаря этому свойству, как сообщили ученые, их широко применяют в качестве индикаторов для контроля загрязнения продуктов питания, воды, почвы, воздуха.Наблюдая за реакцией, например, фермента бутирилхолинэстеразы с яблочным соком, можно достоверно выяснить, сколько в образце содержится ядовитых пестицидов, попадающих в плоды из почвы, объяснили ученые.Ферменты чувствительны к условиям хранения – они легко разрушаются из-за перепадов температуры или изменения влажности. Из-за этого, по словам ученых, качественный лабораторный анализ может быть весьма дорогостоящим. Специалистам СФУ и ИБФ удалось решить эту проблему, поместив фермент в оболочку из крахмального или желатинового геля.Готовый продукт – высушенные "капельки" геля с дозой фермента, похожие на крошечные круги из рисовой бумаги, сообщили ученые. Один анализ на лабораторном оборудовании с таким препаратом обойдется в сумму, не превышающую 100 рублей."Если продукт реакции фермента и анализируемого вещества приобретает в спектрофотометре ярко-желтый цвет, значит доля фосфорорганических пестицидов в пробе на допустимом уровне. Если же мы не видим желтого цвета – проба серьезно загрязнена. Аналогичным образом, варьируя ферменты, можно обнаруживать почти любые опасные примеси", – объяснила Елена Есимбекова.Работа была выполнена в рамках совместного проекта РФФИ, Правительства Красноярского края и Красноярского краевого фонда науки, № 20-44-242001.
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университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет

Новая "упаковка" для ферментов упростит поиск ядов в еде

03:00 17.05.2021
 
© Pixabay / Pixabay / rawpixelЯблочный сок
Яблочный сок - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Pixabay / Pixabay / rawpixel
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Упростить технологию поиска ядовитых веществ в продуктах питания смогли биофизики Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с учеными Института биофизики СО РАН (ИБФ). Предложенная ими технология "упаковки", по словам ученых, позволяет многократно продлить срок годности ферментов-индикаторов и снизить затраты на их хранение. Результаты опубликованы в журнале Catalysts.
Ферменты – белки, которые играют роль катализаторов во всех живых организмах. Даже небольшой объем любых токсинов резко снижает активность ферментов. Благодаря этому свойству, как сообщили ученые, их широко применяют в качестве индикаторов для контроля загрязнения продуктов питания, воды, почвы, воздуха.
Наблюдая за реакцией, например, фермента бутирилхолинэстеразы с яблочным соком, можно достоверно выяснить, сколько в образце содержится ядовитых пестицидов, попадающих в плоды из почвы, объяснили ученые.
© Фото : пресс-служба СФУМногокомпонентный реагент на основе бутирилхолинэстеразы, иммобилизованной в крахмальный гель
Многокомпонентный реагент на основе бутирилхолинэстеразы, иммобилизованной в крахмальный гель - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : пресс-служба СФУ
Многокомпонентный реагент на основе бутирилхолинэстеразы, иммобилизованной в крахмальный гель
Ферменты чувствительны к условиям хранения – они легко разрушаются из-за перепадов температуры или изменения влажности. Из-за этого, по словам ученых, качественный лабораторный анализ может быть весьма дорогостоящим. Специалистам СФУ и ИБФ удалось решить эту проблему, поместив фермент в оболочку из крахмального или желатинового геля.

"Раствор природных полимеров уберегает фермент от потери нужных свойств. В такой "упаковке" хранить фермент можно не менее полутора лет, особенно не заботясь об условиях. Сейчас лабораторные ферменты "живут" в среднем от нескольких дней до нескольких месяцев. Наш метод не имеет аналогов по простоте и эффективности", – рассказала научный сотрудник лаборатории биолюминесцентных биотехнологий СФУ, старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Елена Есимбекова.

Готовый продукт – высушенные "капельки" геля с дозой фермента, похожие на крошечные круги из рисовой бумаги, сообщили ученые. Один анализ на лабораторном оборудовании с таким препаратом обойдется в сумму, не превышающую 100 рублей.
"Если продукт реакции фермента и анализируемого вещества приобретает в спектрофотометре ярко-желтый цвет, значит доля фосфорорганических пестицидов в пробе на допустимом уровне. Если же мы не видим желтого цвета – проба серьезно загрязнена. Аналогичным образом, варьируя ферменты, можно обнаруживать почти любые опасные примеси", – объяснила Елена Есимбекова.
Работа была выполнена в рамках совместного проекта РФФИ, Правительства Красноярского края и Красноярского краевого фонда науки, № 20-44-242001.
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