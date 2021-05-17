https://ria.ru/20210517/sakhar-1732569354.html

"Ъ": замглавы Минсельхоза Лут заявила о возможном подорожании сахара

"Ъ": замглавы Минсельхоза Лут заявила о возможном подорожании сахара

В этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, с учетом завершения соглашения о фиксации цен это может привести к увеличению цен на сахар, пишет... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T05:22

2021-05-17T05:22

2021-05-17T08:52

правительство рф

дмитрий рылько

оксана лут

россия

сахар

максим решетников

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123613_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_554efe6201017996f65649045a8b4f34.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, с учетом завершения соглашения о фиксации цен это может привести к увеличению цен на сахар, пишет "Коммерсант" со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут.По ее словам, правительство рассматривает новые меры регулирования рынка: создание интервенционного фонда и утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта. Как пишет газета, также регулятор хочет переключить переработчиков на закупки сырья у Объединенной зерновой компании (ОЗК), что, как ожидается, позволит сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько пояснил, что холодная и дождливая погода может отсрочить сбор свеклы на юге с конца июля на конец августа. Это, в свою очередь, может стать причиной задержки с запуском заводов.Источник издания в крупном производителе предположил, что в итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет "запредельной".Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что соглашения о стабилизации цен на сахар, которые истекают первого июня, продлевать не планируется.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице. Изначально соглашения были заключены до первого апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до первого июня.

https://ria.ru/20210407/subsidii-1727133118.html

https://ria.ru/20210406/sakhar-1604347020.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство рф, дмитрий рылько, оксана лут, россия, сахар, максим решетников, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика