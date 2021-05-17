"Ъ": замглавы Минсельхоза Лут заявила о возможном подорожании сахара
05:22 17.05.2021 (обновлено: 08:52 17.05.2021)
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, с учетом завершения соглашения о фиксации цен это может привести к увеличению цен на сахар, пишет "Коммерсант" со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут.
По ее словам, правительство рассматривает новые меры регулирования рынка: создание интервенционного фонда и утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта. Как пишет газета, также регулятор хочет переключить переработчиков на закупки сырья у Объединенной зерновой компании (ОЗК), что, как ожидается, позволит сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько пояснил, что холодная и дождливая погода может отсрочить сбор свеклы на юге с конца июля на конец августа. Это, в свою очередь, может стать причиной задержки с запуском заводов.
Источник издания в крупном производителе предположил, что в итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет "запредельной".
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что соглашения о стабилизации цен на сахар, которые истекают первого июня, продлевать не планируется.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице. Изначально соглашения были заключены до первого апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до первого июня.
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